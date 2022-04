Emmanuel Macron est pour la gratuité des protections menstruelles et il s'engage à tripler l'amende contre le harcèlement de rue. Le jeune qui l'inspire est Kylian Mbappé. Et il juge que le plus grand ministre de l'Éducation que la France a connu est... Jules Ferry.

Une politique en 💯 questions. Quelle politique pour les jeunes ces cinq prochaines années ? Pour connaître dans le détail le programme des candidats à la présidentielle, France Inter et l'association Chemins d'avenirs leur ont posé 100 questions sur la jeunesse. Tous les thèmes ont été abordés, de l'éducation au numérique, en passant par la citoyenneté, la santé, l'emploi, l'écologie, les discriminations, la précarité et les questions de genre et d'égalité.

Emmanuel Macron est pour la gratuité des protections menstruelles et il s'engage à tripler l'amende contre le harcèlement de rue. Il est contre l'écriture inclusive. Le président-candidat veut développer les gestes de premiers secours en santé mentale, qui "peuvent sauver des vies et sont encore trop peu connus". Il milite également pour un service civique européen. Le jeune qui l'inspire est Kylian Mbappé.

S'il est élu, Emmanuel Macron veut faire de l'école l'un des deux grands chantiers de son quinquennat. Le candidat veut poursuivre le dédoublement des classes et les vacances apprenantes. Il souhaite aussi mettre en place un vaste service public des stages de troisième et réformer le système de bourse. Par ailleurs, son ministre de l'Éducation pendant cinq ans n'est pas le plus grand ministre de l'Éducation que la France a connu : c'est Jules Ferry. Voici l'intégralité de ses 💯 réponses 📣

Consultez ici les 💯 propositions des autres candidats qui accepté de répondre à notre questionnaire :

École et enseignement

1. Faut-il poursuivre le dédoublement des petites classes en éducation prioritaire (grande section, CP, CE1) ?

✅ Oui

2. Faut-il envoyer des professeurs plus expérimentés dans les établissements d'éducation prioritaire ?

✅ Oui

3. Faut-il donner plus d'autonomie aux chefs d'établissements (recrutement des enseignants, gestion des absences) ?

✅ Oui

4. Souhaitez-vous assouplir la carte scolaire ?

❌ Non

5. Faut-il assouplir les conditions de l'instruction en famille ?

❌ Non

6. Faut-il un détecteur de CO₂ dans chaque classe ?

❌ Non

7. Faut-il mettre en place un vaste service public des stages de troisième ?

✅ Oui

8. Êtes-vous favorable à l'apprentissage des langues régionales à l'école ?

✅ Oui

9. Faut-il maintenir et encourager le programme d'échanges européens Erasmus ?

✅ Oui

10. Êtes-vous plutôt favorable à une évaluation par compétences ou par notes ?

Les deux sont importantes et complémentaires.

11. Êtes-vous pour ou contre le redoublement ?

✅ Pour.

12. Quelles mesures mettre en place pour limiter le décrochage scolaire ?

Nous poursuivrons le dédoublement des classes, le dispositif devoirs faits, les cités éducatives et les vacances apprenantes et conserverons la priorité aux savoirs fondamentaux qui ont prouvé leur efficacité pour lutter contre les difficultés. Notre projet pour l’école donnera plus de moyens aux établissements pour s’adapter aux besoins des élèves et aux projets des enseignants qui auront plus de latitude pour expérimenter et innover.

Nous ferons de la voie professionnelle une voie d’excellence et nous introduirons la découverte des métiers au collège pour améliorer l’orientation des élèves : "connaître plus tôt pour mieux choisir plus tard".

13. Faut-il revaloriser le salaire des professeurs et, si oui, comment et de combien ?

Oui, je souhaite une augmentation significative des rémunérations, qui s’ajoutera aux revalorisations décidées ces deux dernières années. Un nouveau pacte sera proposé aux professeurs pour mieux reconnaître et rémunérer leur investissement dans l’ensemble de leurs missions. Celles-ci seront définies dans le cadre du chantier pour l’école que je souhaite lancer.

14. Au-delà de la rémunération, comment rendre plus attractif le métier d'enseignant ?

Nos professeurs seront mieux formés. Ils doivent aussi bénéficier de carrières plus dynamiques et être mieux accompagnés dans leur évolution de carrière.

15. Comment remédier aux absences récurrentes des professeurs ?

De deux façons. D’abord en limitant les absences occasionnées par le fonctionnement de l’institution elle-même. Ensuite en intégrant les missions de remplacement dans les missions associées au nouveau pacte. Nos élèves ont droit à l’intégralité de leurs heures d’enseignement.

16. Que faire pour revaloriser les filières professionnelles et technologiques et les rendre attractives pour les jeunes ?

La réforme de l’enseignement professionnel est une priorité. Nous favoriserons la découverte des métiers dès la 5e, et nous ferons du lycée professionnel une voie d’excellence. Les périodes passées en stage augmenteront de 50% et les jeunes seront rémunérés.

Emmanuel Macron en visite dans une école de Poix-de-Picardie (Somme), le 17 juin dernier. © AFP / Jacques WITT / POOL

17. Comment mieux contrôler le privé hors contrat ?

Nous avons au cours du quinquennat renforcé le contrôle du privé hors contrat.

18. Comment mieux prendre en compte le handicap à l'école ?

Aujourd’hui, près de 400 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, soit près de 25% de plus qu’en début de quinquennat. Demain, nous proposerons aux accompagnants de ces élèves (AESH) des contrats jusqu'à 35 heures hebdomadaires pour éviter les ruptures d’accompagnement en dehors du temps scolaire.

19. Comment éviter les fermetures d'écoles dans les territoires ruraux ?

Il faut d’abord continuer de conditionner la fermeture des écoles primaires en milieu rural à l’accord du maire. Ensuite, nous continuerons nos efforts pour revitaliser les petites communes.

20. Comment renforcer l'accompagnement des professeurs et des jeunes dans la préparation aux choix d'orientation ?

Dès la 5ème et jusqu’à la fin du collège, la ½ journée "Avenirs" permettra à tous les élèves de découvrir la diversité des métiers. Il s’agit de connaitre plus tôt pour mieux choisir plus tard.

21. Comment améliorer la pratique du sport à l'école, jugée "désastreuse" par certains athlètes tricolores après les derniers Jeux olympiques d'été à Tokyo ?

Nous allons généraliser le programme "30 min d’activité physique quotidienne" dans toutes les écoles primaires. Au collège, nous reverrons l’emploi du temps pour que les élèves puissent faire, en moyenne, 2 heures de sport en plus par semaine.

22. Comment améliorer le niveau des écoliers français en langues étrangères ?

En misant sur la pratique intensive de l’oral en cours, en recrutant davantage d’assistants locuteurs natifs, en favorisant la mobilité des professeurs dans d’autres pays, en investissant dans les technologies numériques pour faciliter l’apprentissage des langues.

23. Le taux de chômage et le taux d'échec scolaire sont deux fois plus élevés dans les outre-mer qu'en métropole : que faire ?

En cinq ans, nous avons ramené le taux de chômage des jeunes à son plus bas niveau depuis 40 ans. Nous nous fixons un objectif ambitieux pour les Outre-Mer. Nous investirons dans la formation et développerons les filières locales.

24. Que faut-il faire pour que les élèves soient meilleurs dans leur expression à l'oral ?

Le grand oral instauré dans le nouveau bac et l’épreuve orale du brevet sont une première réponse. Notre école doit permettre à chaque enfant de prendre confiance en lui : cela passe par une évaluation constructive et par une école tournée vers le bien-être, donnant plus de place à l’oralité.

Baccalauréat, université et Paroursup

25. Faut-il revenir sur la réforme du baccalauréat instaurée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ?

❌ Non

26. Faut-il réinstaurer des mathématiques dans le tronc commun au-delà de la classe de première ?

❌ Non. Nous réintroduirons les mathématiques dans le tronc commun du lycée en première à partir de la rentrée 2022.

27. Faut-il revoir le calendrier des épreuves du baccalauréat ?

❌ Non

28. Faut-il réformer Parcoursup et, si oui, dans quel sens ?

Demain, nous rendrons Parcoursup plus prévisible en donnant les résultats précis des années précédentes et tous les lycéens seront mieux accompagnés dans leur choix d’orientation par leurs professeurs.

29. Comment faciliter les changements de filière et les réorientations lors des études supérieures ?

Nous créerons plus de places dans les filières qui offrent de bonnes perspectives d’insertion, et nous tisserons des passerelles.

30. Face à l'augmentation du nombre de bacheliers, faut-il augmenter le nombre de places dans l'enseignement supérieur ?

✅ Oui

31. Faut-il maintenir le remboursement des frais de psy pour les étudiants ?

✅ Oui

32. Quelles sont les mesures nécessaires, selon vous, pour améliorer la santé mentale des étudiants, mise à rude épreuve avec le Covid, les restrictions et les confinements ?

Continuer à détecter les troubles de santé mentale, accompagner celles et ceux en souffrance et développer les gestes de premiers secours en santé mentale, ils peuvent sauver des vies et sont encore trop peu connus.

33. Faut-il favoriser davantage l'alternance, et comment ?

Nous avons obtenu des résultats historiques sur l’apprentissage avec plus de 700.000 contrats conclus en 2021 et nous poursuivrons son développement. Nous ferons également du lycée professionnel une voie d’excellence ; nous augmenterons de 50 % le temps de stages en entreprise proposé aux lycéens professionnels.

34. Comment limiter le décrochage toujours massif en première année de fac ?

Nous informerons les jeunes et leurs familles des taux de réussite aux examens, de poursuite d’étude et d’accès à l’emploi via les plateformes Affelnet & Parcoursup et les sites de l’ONISEP.

35. Faut-il instaurer de nouvelles matières au lycée par exemple : (cours d'initiation au droit, cours anti-fake news, cours de codage) et si oui, lesquelles ?

Aujourd’hui, ces enseignements existent (option "Droit et grands enjeux du monde contemporain" en terminale, éducation aux médias et à l’information). L’apprentissage du codage sera renforcé dans le cadre de l’enseignement du numérique au collège.

Emmanuel Macron et les chefs Thierry Marx et Anne-Sophie Pic au lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. © AFP / PHILIPPE DESMAZES / POOL

Citoyenneté

36. Êtes-vous favorable à un service civique obligatoire ?

❌ Non

37. Êtes-vous favorable au droit de vote dès 16 ans ?

❌ Non

38. Faut-il rendre le droit de vote obligatoire, notamment pour les jeunes ?

❌ Non

39. Faut-il supprimer les aides sociales lorsque les mineurs commettent des délits comme le font certaines communes ?

❌ Non

40. Que proposez-vous pour que les jeunes s'intéressent plus à la politique et s'engagent ?

Nous généraliserons le Service national universel (SNU), en offrant le permis de conduire à ceux qui s’y engagent pleinement, et l’insèrerons dans un parcours citoyen à travers le service civique ou la Garde nationale. Une allocation de 2 500 euros par an pour les études sera d’ailleurs versée aux réservistes de la Garde nationale.

41. Comment mieux lutter contre la faible participation des jeunes aux scrutins ?

Face à l’abstention, notamment celle des jeunes, qui s’installe durablement dans notre pays, je souhaite réunir une convention transpartisane afin de moderniser nos institutions.

42. Comment intéresser les jeunes à la citoyenneté européenne ?

En plus de la généralisation du SNU et du service civique en France, nous allons soutenir la mise en place d’un service civique européen.

Je crois que si nous arrivons à réengager les jeunes en général, leur intérêt pour l’Europe suivra car elle est au cœur de notre projet.

43. Comment améliorer l'engagement des jeunes dans la vie associative et auprès de la société civile ?

Là encore, le SNU et le service civique sont les outils les plus efficaces et naturels. Notre travail sur la validation des acquis de l’expérience doit également se poursuivre pour que l’engagement des jeunes soit apprécié à sa juste valeur, en particulier par les employeurs.

Discriminations, égalité des chances

44. Êtes-vous favorable à une campagne de communication géante contre les discriminations, comme le réclament plusieurs associations et collectifs ?

✅ Oui

45. Faut-il donner plus de pouvoir et de visibilité à l'Observatoire des discriminations ?

✅ Oui

46. Au-delà de cet observatoire, faut-il mettre en place une cellule ou une brigade spéciale pour lutter contre les discriminations ?

❌ Non

47. Êtes-vous favorable à des quotas réservés aux étudiants sur des critères territoriaux (quartiers défavorisés, zones rurales) dans les grandes écoles ?

✅ Oui

48. Plus d'un jeune sur trois est victime de discrimination à la première embauche. Faut-il durcir les sanctions ?

✅ Oui

49. Comment réduire les fractures territoriales entre jeunes urbains et jeunes ruraux, concernant leurs perspectives et choix d'avenir ?

Pas de réponse.

50. Comment faciliter l'accès des élèves des zones rurales à l'enseignement supérieur ?

Je porterai une réforme profonde de notre système de bourses pour que les étudiants qui en ont le plus besoin soient mieux accompagnés.

51. Vous engagez-vous à investir la même somme pour chaque enfant, quel que soit son territoire d'origine ?

Nous investissons plus pour ceux qui ont moins.

52. Comment aider les jeunes à mieux se loger et plus facilement ?

Je souhaite faciliter la transformation de bureaux en logement pour répondre rapidement aux besoins des étudiants et jeunes précaires. Je mettrai aussi en place une caution publique pour les loyers impayés pour faciliter la location pour les jeunes.

Droits des femmes, égalité femmes-hommes, genres

53. Vous engagez-vous à ne pas avoir de ministre accusé de violences sexuelles dans votre gouvernement ?

Nous avons eu une politique très volontariste pour lutter contre les violences sexuelles.

54. Êtes-vous favorable à l'écriture inclusive ?

❌ Non

55. Êtes-vous favorable à un renforcement des critères de l'index égalité qui mesure les égalités femmes-hommes dans les entreprises ?

C'est une innovation majeure qui a été introduite dans ce quinquennat avec des résultats tangibles ; le dispositif doit continuer de se déployer.

56. Faut-il instaurer des cours de prévention sur les violences conjugales, sexistes et sexuelles, par exemple au collège ou au lycée ?

✅ Oui

57. Êtes-vous favorable à un nouvel allongement du congé paternité ?

❌ Non. L’allongement décidé pendant ce quinquennat est effectif depuis le 1er juillet dernier et rencontre un succès massif qu’il faut consolider.

58. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un droit opposable à la garde d'enfants, pour permettre aux parents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ?

✅ Oui

59. Que proposez-vous pour atteindre l'égalité salariale dès le début de carrière ?

Nous avons franchi un pas majeur puisque chaque entreprise de plus de 50 salariés doit désormais faire la vérité des prix en publiant un Index professionnel. La prochaine étape est celle des sanctions financières, qui pourraient intervenir d’ici la fin de cette année 2022.

60. Neuf jeunes femmes sur dix ont déjà subi des violences (sexuelles, physiques ou psychologiques) dans leur couple. Que proposez-vous pour lutter contre ce fléau ?

Dès 2017, je me suis fortement engagé en érigeant l’égalité femmes-hommes grande cause de ce quinquennat. Nous avons œuvré sans relâche contre toutes les formes de violences et nous continuerons à le faire, notamment en levant tous les freins pour permettre aux victimes de déposer plainte.

61. Comment mieux lutter contre le harcèlement de rue ?

Je triplerai l’amende contre le harcèlement de rue pour punir plus durement ces atteintes que subissent les femmes. La présence des forces de l’ordre dans la rue et les transports sera doublée.

62. Comment mieux lutter contre les stéréotypes de genre à l'école ?

Sur le modèle de ce qui a été fait en matière de sécurité routière, nous développerons la sensibilisation et la formation au CP, en 6eme et en 2nde, en mettant l’accent sur les thèmes du consentement, des violences sexistes et sexuelles et des cyberviolences.

63. Comment mieux prendre en compte les élèves transgenres dans les établissements scolaires ?

Nous nous appuierons sur l’éducation, l’accompagnement des parents, le témoignage et la transmission pour que les élèves transgenres soient libres de vivre sereinement leur scolarité. Nous ferons de toutes les discriminations et notamment de la discrimination anti-LGBT une circonstance aggravante dans l’appréciation des faits de harcèlement scolaire.

Emmanuel Macron avec des jeunes lors d'un match de basket à Montpellier, le 8 octobre dernier. © AFP / Ludovic MARIN

Santé

64. Êtes-vous favorable à la dépénalisation des drogues douces ?

❌ Non

65. Êtes-vous favorable à la gratuité des protections menstruelles ?

✅ Oui

66. Quelles mesures proposez-vous pour lutter contre l'obésité des jeunes ?

Chaque enfant sera accompagné par un médecin traitant et nous lutterons contre les inégalités de développement à la racine, l’obésité en fait partie. Aussi, tous les écoliers de primaire feront 30 minutes de sport par jour, et les collégiens 2 heures de plus par semaine.

67. 17% des étudiants renoncent à des soins, faute d'argent. Que leur proposez-vous ?

Nous avons mis en place le 100% Santé, le remboursement des consultations psy et nous poursuivrons pour faire un bilan de santé gratuit, complet avec prise en charge du parcours de soin à 20 ans. Les enfants seront mieux suivis, dès l’école.

68. L'accès à l'IVG est souvent difficile, notamment pour les jeunes femmes, par manque de médecins qui le pratiquent et inégalités territoriales. Que proposez-vous pour que le droit théorique soit respecté dans la pratique ?

Nous mènerons une politique ambitieuse de santé des femmes et nous ferons de la lutte contre les déserts médicaux une priorité de notre chantier de la santé, pour faire que ce droit essentiel soit pleinement réel.

69. Un panel de moyens de contraception sont désormais gratuits pour les femmes de 18 à 25 ans. Faut-il aller plus loin ?

❌ Non

70. Les infections sexuellement transmissibles sont en hausse chez les 15-24 ans, comment améliorer la sensibilisation des jeunes sur ces questions ?

Chaque adolescent aura un médecin traitant qui pourra le sensibiliser aux risques et surtout aux dépistages. Les référents santé (pharmacien, infirmier) pourront partager des conseils sur les IST et délivrer des ordonnances.

71. Comment prévenir les suicides, en augmentation chez les jeunes ?

En poursuivant l’effort initié en matière de politique de santé mentale pour mieux détecter, accompagner et sauver. Depuis avril, nous généralisons le remboursement des consultations de psychologues libéraux par l’Assurance maladie.

Emploi et précarité

72. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un revenu minimum universel à partir de 18 ans ?

Nous privilégions le contrat d’engagements jeunes qui apporte un accompagnement de haut niveau et sur mesure, accompagné lorsque c’est nécessaire d’une allocation de 500 euros par mois.

73. Que faut-il faire pour que le chômage des jeunes continue à diminuer ?

Nous avons atteint le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Nous poursuivrons nos investissements en faveur de l’emploi des jeunes, notamment dans l’apprentissage et l’alternance.

74. Comment attirer plus de jeunes vers les métiers de l'agriculture ?

Notre agriculture et les métiers du vivant doivent être mieux connus dès l’école. Nous avons agi dans ce sens en sensibilisant le grand public. Nous continuerons : une loi pour accompagner le renouvellement des générations et installer 20 000 agriculteurs par an sera votée.

75. Comment favoriser l'inclusion des jeunes dans la gouvernance des entreprises ?

En structurant des clubs d’entreprise à l’appui des politiques d’inclusion du gouvernement dans tous les départements, nous avons créé des passerelles plus fortes entre les jeunes et les entreprises, du collège à l’université.

Vie quotidienne

76. Êtes-vous favorable au permis de conduire dès 16 ans ?

❌ Non

77. Comment faire baisser le coût du permis de conduire pour les jeunes ?

Pour les jeunes apprentis, nous avons quasiment pris en charge le permis de conduire (CPF et Allocation de 500 euros). Notre proposition de financer le permis de conduire pour les jeunes qui s’engagent pleinement dans le Service national universel permettra à des dizaines de milliers de jeunes supplémentaires d’accéder au permis.

78. Comment favoriser l'activité physique des jeunes ?

Comme évoqué, tous les écoliers de primaire feront 30 minutes de sport par jour, et les collégiens 2 heures de plus par semaine. Aussi, nous avons lancé récemment le pass-sport pour que tous les jeunes puissent s’inscrire dans un club ; il faut le déployer massivement. Nous pourrons nous appuyer sur les équipements sportifs de proximité que nous avons lancés.

79. Quelles mesures prendrez-vous pour améliorer la mobilité des jeunes (transports en commun, vélo, etc.) ?

Il est essentiel de donner à nos enfants les moyens d’apprendre rapidement à maitriser le code de la route et savoir rouler à vélo. En lien avec les collectivités territoriales, l’Éducation nationale, et les acteurs du vélo, le programme "savoir rouler à vélo" poursuivra son déploiement, et les pistes d’éducation routière seront multipliées. En lien avec les régions, nous poursuivrons la relance des petites lignes ferroviaires.

Culture et numérique

80. Êtes-vous favorable à une augmentation du montant du pass culture ?

❌ Non

81. Plus globalement, comment mieux permettre aux jeunes d'accéder à la culture ?

Nous étendrons le pass Culture à un public plus large et développerons les possibilités d’utilisation en en faisant par exemple un outil de micro-mécénat.

82. Chaque lycéen doit-il être doté d'une tablette numérique ?

C’est une compétence des régions.

83. Faut-il revenir sur l'interdiction du téléphone portable au collège ?

❌ Non

84. Faut-il réguler davantage l'utilisation des réseaux sociaux pour les mineurs ? Pour les moins de 15 ans ?

✅ Oui

85. Comment mieux lutter contre le cyber-harcèlement ?

Par la généralisation et le renforcement des délégués "non au harcèlement scolaire" au collège. Par le soutien aux plateformes 3018 et 3020.

Les manifestants sont nombreux à demander au président d'agir pour le climat, comme ici à Rennes. © AFP / DAMIEN MEYER

Écologie

86. Soutenez-vous le combat de Greta Thunberg ?

Nous soutenons le combat en faveur d’un changement de modèle de développement et voulons faire de la France le premier grand pays à sortir de l’énergie carbonée.

87. Faut-il encourager les actions militantes menées par des organisations de jeunesse pour le climat ?

Ce n’est pas au gouvernement d’encourager les actions militantes, mais nous valoriserons l’engagement, notamment par le service civique et le SNU.

88. Comment favoriser l'éducation et la formation des jeunes à l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique ?

La loi Climat de 2021 en a fait une mission essentielle. Je souhaite que les formations initiales intègrent mieux ces enjeux et qu’un million de personnes puissent être formées à des métiers d’avenir, en particulier dans l’énergie et la transition écologique.

89. Comment encourager les écogestes chez les plus jeunes, par exemple dans les établissements scolaires ?

Beaucoup a été fait : intégration du développement durable dans les nouveaux programmes, élection d’écodélégués dans les classes, 5000 établissements labellisés pour favoriser le tri et lutter contre le gaspillage, interdiction des plastiques à usage unique, fin progressive des barquettes en plastique dans la restauration scolaire. Il faut poursuivre !

90. Comprenez-vous la colère des jeunes qui considèrent que votre génération est responsable de l'état actuel de la planète ?

Cette colère est compréhensible, mais c’est notre mission de faire qu’elle devienne un moteur de transformation. Il faut un grand mouvement dans toute la société. Cela ne pourra se faire en opposant les générations.

91. Quelles mesures prendre contre la pollution numérique qui touche beaucoup les plus jeunes ?

Nous avons adopté une loi pour réduire la pollution du numérique et allonger la vie des appareils électroniques prévoyant un indice de réparabilité, un fonds réparation etc. Il faut aussi mieux réguler les géants d’internet, encourager le réemploi, allonger les garanties.

Questions personnelles

92. La première mesure que vous prendrez pour les jeunes ?

La première mesure pour la jeunesse sera de lancer le grand chantier de l'école, pour faire s’épanouir nos enfants, former des citoyens et préparer aux métiers de demain.

93. Si vous deviez citer une décision pour réenchanter la jeunesse qui a tant souffert pendant le Covid ?

Les décisions prises sur l'apprentissage et le pass culture : grâce à elles, plus de 700 000 jeunes ont pu apprendre un métier et regarder l'avenir avec confiance, et des millions de jeunes auront accès concrètement à des initiatives culturelles qu’ils ne connaissaient pas ou ne pouvaient pas s’offrir.

94. Un texte qui parle particulièrement bien de la jeunesse ?

Le discours à la jeunesse de Jaurès à Albi en 1903.

95. Qui est, d'après vous, le plus grand ou la plus grande ministre de l'Éducation de l'histoire ?

Jules Ferry.

96. Qui sera votre ministre de l'Éducation ?

Une personnalité capable de mettre en oeuvre la méthode "avec vous" que je veux pour le quinquennat à venir.

97. Et votre ministre de la Jeunesse ?

Une personnalité capable d'incarner l'avenir.

98. Quel genre d'élève étiez-vous à l'école ?

Curieux de tout.

99. Avez-vous le bac ? Quel bac ? Avec mention ?

Scientifique avec mention très bien.

100. Citez un jeune, vivant, qui est un modèle pour vous.

Kylian Mbappé.