Pour ce second tour de l'élection présidentielle, 28,23 % des électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote à midi. A la même heure en 2012, la participation était de 30,66%.

En 2012, le taux de participation à midi était de 30,66% pour le second tour de l'élection présidentielle © AFP / Irina Kalashnikova / Sputnik

Les Français inscrits sur les listes électorales sont un peu moins nombreux à s'être rendus devant les urnes ce dimanche midi. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la participation s'élève à 28,23 % à la mi-journée.

En 2012, le taux de participation à midi était de 30,66%, celui à 17h de 71,96% pour un taux d'abstention final de 19,66% pour le second tour de l'élection présidentielle, qui opposa François Hollande à Nicolas Sarkozy.

Annoncée très élevée ce dimanche, comme elle l'avait été annoncée dimanche 23 avril pour le premier tour, l'abstention s'établissait à 22,23%, dans la moyenne haute. Pour rappel, à midi, 28,54% des électeurs avaient voté et 69,42% à 17h.

En 2002, lors du duel entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention final avait été de 20,29%. A la mi-journée, la participation était de 26,19% et de 67,62% à 17h.

En comparaison, en 2007, lors du second tour qui opposa Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal, 34,11% des électeurs inscrits s'étaient déplacés pour voter à midi, 75,11% à 17h pour un taux d'abstention final de 16,03%.

Les candidats ont voté dans la matinée

Aux alentours de 11h, Emmanuel Macron a voté au Touquet, où il possède une résidence secondaire, suivi, quelques instants plus tard, par Marine Le Pen. La candidate frontiste vote elle-aussi dans le Pas-de-Calais, mais à Hénin Beaumont.

