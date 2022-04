Selon les premières estimations d'Ipsos-Sopra Steria, 42% des électeurs d'Emmanuel Macron ce dimanche ont voté pour lui, "afin de faire barrage à Marine Le Pen".

Emmanuel Macron, ce dimanche 24 avril à Paris, suite à sa victoire à la présidentielle. © AFP / BERTRAND GUAY

Emmanuel Macron est réélu pour cinq ans à la tête de la France. Le candidat LREM l'a emporté ce dimanche soir avec 58% des voix face à Marine Le Pen, selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria. L'institut a également communiqué des statistiques sur le détail des votes.

42% ont voté "pour faire barrage à Marine Le Pen", 58% parce qu'il "ferait un bon président"

Selon son sondage, 42% des électeurs d'Emmanuel Macron ce dimanche ont voté pour lui "avant tout pour faire barrage à Marine Le Pen." Les 58% restants ont choisi le président sortant car ils considèrent qu' "avant tout il ferait un bon président de la République."

Dans son discours de victoire ce dimanche, au Champ de Mars, Emmanuel Macron a d'ailleurs évoqué ce vote barrage : "Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite. Ce vote m’oblige pour les années à venir."

46% des Français ressentent "des sentiments négatifs"

Toujours selon le sondage d'Ipsos-Sopra Steria, 57% des Français attendent désormais du président réélu qu'il "rassemble", "même si cela signifie de remettre à plus tard certaines réformes", alors que 77% d'entre eux s'attendent d'ores et déjà à "des troubles et des tensions dans le pays au cours des prochains mois." Une majorité relative des personnes interrogées (43%) souhaite une politique "ni plus, ni moins à gauche que lors du précédent quinquennat", contre 35% plus à gauche et 22% plus à droite.

Enfin, à la suite de cette réélection d'Emmanuel Macron, 46% des Français ressentent des "sentiments négatifs". 20% des personnes interrogées disent en effet ressentir de la "déception", 18% d'entre elles de la "colère" et 8% de la "peur". 34% des Français ressentent des "sentiments positifs", dont 20% de "soulagement", 10% d'"espoir" et 4% de "joie". 20% des personnes interrogées se disent "indifférentes" à ce résultat.

Ce sondage Ispos-Sopra Steria a été réalisé sur internet du 21 au 23 avril auprès de 4 000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.