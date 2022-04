Emmanuel Macron remporte le premier tour de l'élection présidentielle 2022, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Un vote marqué par les score historiquement bas de LR et du PS. Le record d'abstention n'est pas battu. Voici une analyse des résultats en neuf infographies.

Moins de cinq points séparent les deux qualifiés pour le second tour © Radio France / Luc Chemla

Le premier tour de l'élection présidentielle a rendu son verdict. Les deux candidats en tête sont exactement les mêmes qu'en 2017 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président sortant arrive premier devant la candidate RN. Jean-Luc Mélenchon est en troisième position. Grande inconnue de cette élection, le taux d'abstention s'élève finalement à 26%.

Moins de cinq points d'écart entre Macron et Le Pen

Le président sortant et candidat LREM, Emmanuel Macron, termine en tête avec 27,6% des voix devant Marine Le Pen, la candidate RN, 23%, et Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, 22,2% des voix. Viennent ensuite : Eric Zemmour, 7,2%, Valérie Pécresse, 4,8% ou encore Yannick Jadot, 4,7%. La candidate du PS, Anne Hidalgo, avec ses 1,7%, termine 10ème sur 12 candidats.

Emmanuel Macron remporterait le second tour, d'après une première estimation

Le premier tour à peine terminé, les esprits sont déjà tournés vers le second tour, le 24 avril. D'après une estimation d'Ipsos Sopra Steria, Emmanuel Macron l'emporterait avec 54% des voix devant Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National est créditée de 46% des voix.

Quel candidat a appelé à voter pour qui ?

Afin de faire barrage à l'extrême droite, certains candidats ont d'ores et déjà appelé à voter pour Emmanuel Macron, c'est le cas notamment d'Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Valérie Pécresse ou encore Yannick Jadot. De son côté, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour le président sortant mais a très clairement demander de ne pas voter pour Marine Le Pen. De son côté, Eric Zemmour, appelle à soutenir la candidate du Rassemblement National.

Description des votants de ce premier tour

Les estimations d'Ipsos Sopra Steria permettent d'en savoir plus sur le profil des votants. Ainsi, on apprend notamment que les 18-24 ans ont principalement voté pour Jean-Luc Mélenchon, 31% et que 26% d'entre eux ont déposé un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. La candidate RN qui a également la cote auprès des 35-49 ans, puisque 28% d'entre eux ont voté pour elle. Chez les plus de 70 ans, Emmanuel Macron arrive largement en tête avec 41%.

Si on se concentre sur les votes selon la "sympathie partisane", on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon a su convaincre à la fois de nombreux partisans du PS et d'Europe Ecologie les Verts. Emmanuel Macron a lui réussi a convaincre 25% des "sympathisants" LR.

LR et PS atteignent un score historiquement bas

Les résultats de ce premier tour est marqué par la nouvelle progression du vote RN. Depuis 2012, à chaque premier tour, le parti de Marine Le Pen améliore son score. Après ses 17,90% en 2012, ses 21,30% en 2017, la candidate atteint les 23% cette année.

Ce résultat laissera des traces du côté des LR, qui atteint cette année un score historiquement bas. Avec 4,8% des voix, Valérie Pécresse est bien sûr très très loin des 20,01% de François Fillon en 2017 ou encore des 27,18% de Nicolas Sarkozy en 2012. Le résultat au premier tour de l'UMP puis LR ne fait que baisser depuis 2012.

La situation est encore en pire du côté du PS. Après les 6,36% de Benoit Hamon, Anne Hidalgo n'atteint même pas les 2%. C'est également le plus mauvais résultat de l'histoire du parti. En 2012, année de la victoire de François Hollande, le parti socialiste approchait les 30%.

Le record d'abstention de 2002 n'est pas battu

Grande inconnue de cette élection, le taux d'abstention de ce premier tour atteint finalement les 26%. C'est un chiffre plus élevé que lors des trois précédentes élections présidentielles. Toutefois, le record de 2022, 28%, n'est pas battu.