Ce sont les militants Les Républicains qui choisiront leur candidat à la présidentielle lors d'un congrès début décembre. Et depuis quelques jours, les adhésions sont en nette hausse.

Depuis l'annonce de la désignation du candidat à la présidentielle par les militants, les adhésions grimpent © AFP / Riccardo Milani / Hans Lucas

“7000 adhésions en dix jours et encore 150 ces dernières 24h.” Au siège LR de la rue de Vaugirard, on a les yeux sur les compteurs. À ce jour, le parti aurait dépassé les 86 000 militants. L’afflux a débuté il y a une dizaine de jours, quand les militants ont repoussé la primaire et décidé que ce seraient eux choisiraient leur candidat, et pas une primaire ouverte comme en 2016. Les sympathisants LR ont jusqu’au 16 novembre pour prendre leur carte et pouvoir voter au congrès début décembre.

S'ils parviennent à réunir les parrainages nécessaires (250 signatures d'élus dans 30 départements différents), ils seront quatre sur la ligne de départ : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin. Xavier Bertrand maintient toujours le suspens sur sa participation à ce stade. Premier tour les 1er et 2 décembre, second le 4 décembre.

D’où viennent les adhésions ?

Peut-on dégager une tendance ? Chaque état-major voit midi à sa porte. Proche de Valérie Pécresse, un maire croit savoir que la moitié des adhésions viendraient de la région Île-de-France, dont sa candidate est la présidente. “Bon signe pour nous.” Le fruit, selon ce même élu, d’un travail auprès des sympathisants. Lors de sa tournée estivale, Valérie Pécresse a donné l’ordre de récolter les coordonnées des personnes présentes à ses réunions. Des gens depuis recontactés et invités à prendre leur carte chez LR. Le formulaire d’adhésion est sur la page d’accueil du site officiel de la candidate.

Problème, dans le camp de Michel Barnier, on évoque aussi des remontées de terrain favorables. “Il y a une petite poussée en Savoie et Haute-Savoie, mais je ne suis pas très objectif”, concède un député proche du candidat savoyard, refusant de donner quelque chiffre que ce soit.

Silence radio, en revanche, des équipes de Xavier Bertrand sur le sujet. Le candidat à la présidentielle, favoris mi-septembre du sondage commandé par LR, entretient toujours le suspens sur sa participation au congrès du mois de décembre. “Dans les Hauts-de-France, les adhésions ne bougent pas”, salive un opposant.

Top-secret

Est-il possible de savoir si cette hausse des adhésions est favorable à un candidat en particulier ? Absolument pas. Les chiffres des adhésions LR sont gardés dans un coffre-fort fermé à double tour au siège du parti. “Ça augmente partout et surtout dans nos grosses fédérations : Alpes Maritimes, Paris, Hauts-de-Seine etc... Aucune leçon à en tirer à ce stade”, commente, prudente, la direction LR.