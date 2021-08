Anne Hidalgo sera candidate à l'élection présidentielle de 2022. Ce n'est plus qu'une question de semaines. La maire de Paris, qui ne pensait pas officialiser sa candidature avant l'automne, devrait l'annoncer entre le 18 et le 28 septembre.

Anne Hidalgo devrait annoncer sa candidature entre le 18 et 28 septembre © AFP / Philippe DESMAZES

"Accélération" : voilà un mot que l'entourage de la Maire de Paris n'aime pas. Anne Hidalgo à l'écoute du pays, l'œil sur les mouvements des plaques tectoniques à gauche, et chez les écologistes, réfléchit.

Alors oui tous l'admettent : "il ne faut pas faire durer trop le secret de polichinelle". Maintenant il faut trouver le bon tempo. Ses plus proches lui conseillent de laisser passer la rentrée. D'autant que la crise sanitaire pourrait être encore très vive. Et en tant que maire de Paris, on ne lui pardonnerait pas de ne pas être entièrement mobilisée.

Olivier Faure la pousse à accélérer

Alors que propose le calendrier ? Les 27 et 28 août elle sera en majesté à Blois à l'Université du PS. Son Premier secrétaire pousse à ce qu'elle abrège le teasing présidentiel. Olivier Faure qui est candidat à sa reconduction à la tête du Parti joue sa motion sur la candidature de la Maire de Paris. Au grand dam notamment de Stéphane Le Foll. Le maire du Mans, ancien ministre hollandais, réclame à cors et à cris une compétition interne pour départager les éventuels autres prétendants à la candidature. Dont lui. Il fait sa profession de foi dans un livre à paraître le 1er septembre chez Calmann-Lévy : "Renouer avec la France des Lumières".

Le prochain congrès qui se tiendra les 18 et 19 septembre à Villeurbanne devra d'ailleurs voter sur la question de cette primaire inscrite dans les statuts du parti. Elle pourrait être remplacée par un vote des adhérents. Emmanuel Grégoire assure que dans ce cas Anne Hidalgo s'y prêtera. "Le parti socialiste est sa famille politique. Elle est restée fidèle sans toutefois faire taire ses divergences" assure-t-il.

Le livre d'Anne Hidalgo paraît le 15 septembre

L'agenda d'Hidalgo est chargé. Le 15 septembre paraîtra son livre "Une femme française" aux éditions de L'Observatoire. Emmanuel Grégoire son premier adjoint est catégorique : elle ne se déclarera pas à ce moment-là. D'ailleurs, personne autour d'elle ne sait si elle a, à ce jour, choisi son moment.

En revanche, avance l'un de ses lieutenants, il y a une fenêtre de tir pour "se caler intelligemment" entre le congrès du PS prévu les 18 et 19 septembre et la fin de la primaire des Verts le 28 septembre.

Pour les parieurs, il n'y a plus qu'à faire ses jeux.