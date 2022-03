Huit des 12 candidats à la présidentielle ont participé à la première grande soirée électorale de la campagne lundi soir sur TF1. L'émission était consacrée à la guerre en Ukraine mais elle a également été l'occasion pour les candidats de présenter leurs mesures pour le pouvoir d'achat des Français.

Huit candidats sur 12 ont été invités à s'exprimer sur le plateau de TF1. © AFP / LUDOVIC MARIN / POOL

À 26 jours du premier tour de l'élection présidentielle, huit des 12 candidats ont participé à l'émission "Face à la guerre" sur TF1 lundi soir, sorte de grand oral sur la situation en Ukraine, à défaut de pouvoir organiser un vrai débat. Le président-candidat Emmanuel Macron, Marine Le Pen (Rassemblement national), Éric Zemmour (Reconquête!), Valérie Pécresse (LR), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV), Fabien Roussel (PCF) et Anne Hidalgo (PS) ont été invités à s'exprimer sur le conflit et ses conséquences en France, à tour de rôle, devant 300 spectateurs en plateau.

Emmanuel Macron attaqué sur son bilan

Ces derniers jours, tous les adversaires d'Emmanuel Macron ont dénoncé son refus de débattre directement avec eux avant le premier tour. Le chef de l'État a justifié sa décision par le fait que les autres présidents sortants en lice pour un second mandat ne s'étaient pas plus prêtés à l'exercice. Il a annoncé qu'il dévoilerait son projet pour un second quinquennat lors d'une conférence de presse jeudi à 15 heures.

Privés d'un vrai débat, les candidats n'ont pas pour autant manqué de critiquer le bilan du président sortant. C'est Yannick Jadot qui s'est montré le plus virulent. "Pendant cinq ans, Emmanuel Macron a gouverné avec les lobbies, sacrifiant la santé, la biodiversité, le climat, notre souveraineté, confisquant notre démocratie", a dénoncé le candidat écologiste.

Marine Le Pen a elle critiqué les "faiblesses très lourdes de notre pays, conséquences de choix politiques erronés" et mis en lumière par la guerre en Ukraine. "Vous avez vu notre pays s'affaiblir depuis dix ans : montée des violences, immigration incontrôlée, services publics à bout de souffle, pouvoir d'achat en berne", a quant à elle fustigé la candidate de la droite Valérie Pécresse, promettant aux Français de leur "redonner confiance en l'avenir" et de les "protéger". Éric Zemmour a lui dénoncé le "déclassement" de la France ces dernières années, Jean-Luc Mélenchon "la monarchie présidentielle", Anne Hidalgo "les inégalités qui minent notre pays" et Fabien Roussel "les logiques de profit".

Mais les candidats ne se sont pas attardés sur ce bilan et, passées ces quelques minutes de critiques, ils ont préféré garder leurs temps de parole pour développer leurs propositions sur l'énergie, l'Ukraine, le pouvoir d'achat ou encore les retraites.

Pouvoir d'achat et énergie : les pistes d'Emmanuel Macron

Face à cela, Emmanuel Macron a voulu se poser en candidat du rassemblement. "J'ai entendu chez celles et ceux qui se présentent à l'élection, des avis différents des miens avec lesquels on peut travailler et cette méthode-là, celle d'unir et de fédérer les énergies, est celle que je veux avoir", a expliqué le président-candidat en fin d'émission. "Pour réformer l'école, la santé, notre mode de fonctionnement, nous devons savoir nous entendre sur l'essentiel et quelques-uns de ces grands objectifs."

Mais Emmanuel Macron n'en a justement pas dit beaucoup plus sur les "grands objectifs" de son programme. Sur l'énergie, il a présenté sa politique, basée sur trois piliers : "continuer les réductions de consommation d'énergie", en restaurant les logements, en innovant et en décarbonant l'industrie ; en misant sur le nucléaire, "la manière la plus sûre, la plus souveraine et la plus décarbonée de produire de l'électricité qui n'est pas intermittente" ; et le renouvelable "parce qu'on aura besoin de plus en plus d'électricité si on veut moins de pétrole, moins de gaz, moins de toutes ces énergies fossiles".

Sur la question du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron a précisé que la remise à la pompe de 15 centimes par litre à partir du 1er avril "sera maintenue le temps du pic de la crise". Il a par ailleurs confirmé un "plan pour accompagner les professions qui sont les plus touchées à la fois par cette augmentation des matières premières et par le choc de la guerre et de ses conséquences", citant notamment les agriculteurs, les pêcheurs et les transporteurs routiers. "La vraie réponse de pouvoir d'achat c'est le travail - continuer à baisser le chômage et faire en sorte que le travail paye plus - et l'écologie, qui permet de moins consommer", a-t-il aussi expliqué. Il a notamment dit vouloir "tripler sans impôts ni charges" la prime de 1.000 décidée il y a trois ans.

Vladimir Poutine, qualifié d'"autocrate" mais pas de "dictateur"

Sur la guerre en Ukraine, il a notamment été demandé aux candidats s'ils considèrent Vladimir Poutine comme un "dictateur". La première interrogée à ce sujet, Marine Le Pen a préféré le décrire comme un "autocrate". "J'ai un président de la République qui est en train d'essayer de négocier la paix, qui est en pleine diplomatie et je ne suis pas sûre que la tendance actuelle, qui consiste à utiliser des mots qui sont de plus en plus brutaux, des menaces de plus en plus claires, soit susceptible de permettre la paix", a expliqué la candidate du Rassemblement national. Une position également défendue par Emmanuel Macron lui-même, et par Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.

Marine Le Pen s'est prononcée en faveur de la poursuite des "efforts diplomatiques" pour éviter de lourdes conséquences pour les Français : "Ce que je ne souhaite pas, c'est que les Français se fassent hara-kiri au motif de sanctions décidées par nos dirigeants et qui, en réalité, ne s'attacheraient pas à la vie quotidienne de nos compatriotes."

Yannick Jadot est le candidat qui souhaite aller le plus loin sur les sanctions, en disant souhaiter "traquer les milliardaires russes partout" et un "embargo tout de suite" sur le gaz. Le candidat écologiste a par ailleurs de nouveau accusé Total de "complicité de crimes de guerre en Ukraine".

Interrogé pour sa part sur son souhait en 2018 d'avoir un "Poutine français", Éric Zemmour a répondu qu'il condamne "l'invasion en Ukraine" mais a rappelé que "les Russes ont dans l'histoire toujours été brutaux, toujours été durs. C'est un peuple dur. C'est comme cela. C'est une loi de l'histoire des peuples."

Fabien Roussel et son "jerrican logoté Coco Chanel"

Le pouvoir d'achat des Français a été au cœur des discussions, particulièrement la question des prix des carburants. Sur ce point, le candidat communiste Fabien Roussel s'est fait fort d'une de ses formules qui agrémentent depuis le début sa campagne : "La station essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer", a-t-il déclaré. "Ça devient un produit de luxe. Bientôt, on va aller chercher son jerrican à essence logoté Coco Chanel tellement ça coûte une blinde", a poursuivi le candidat.

Sur ce sujet, plusieurs candidats ont dénoncé l'annonce du gouvernement sur la remise à la pompe de 15 centimes par litre à partir du 1er avril, estimant qu'elle "vient trop tard". Anne Hidalgo a même ironisé sur un éventuel "poisson d'avril".

Huit candidats, huit propositions sur la retraite

Chaque candidat a été interrogé sur sa proposition concernant les départs à la retraite :