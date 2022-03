Les clips de campagne des candidats à la présidentielle de 2022 sont diffusés depuis lundi sur les chaînes publiques. Ce passage obligé de l'élection a donné lieu ces quatre dernières décennies à des vidéos marquantes, sur le fond comme sur la forme.

Format selfie pour Jean Lassalle, rétrospective romantique pour Yannick Jadot, face caméra classique pour Marine Le Pen et Valérie Pécresse... Depuis lundi, les clips officiels des candidats à la présidentielle 2022 sont diffusés sur les chaînes du service public. La loi prévoit en effet la diffusion "d'émissions officielles" lors desquelles les candidats présentent leur programme et leur vision de la France.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) s’est prononcée le 18 mars dernier sur le format de ces émissions et l’ordre de passage. Le principe de la liberté d’expression des candidats est garanti mais certaines règles ont été définies : pas de publicité, interdiction d'utiliser l'hymne national et de dénigrer ses adversaires, obligation de sous-titrer, etc. Les clips doivent aussi tous faire la même taille : un format court d'1'30 et un grand format de 3'30. Mais les règles n'ont pas toujours été celles-ci et pour se distinguer, les candidats redoublent d'ingéniosité.

Le clip fait maison de Jean Lassalle

Le clip de campagne de Jean Lassalle restera sans doute dans l'histoire de la présidentielle française. Le candidat a choisi de se filmer lui-même, sans chichis et sans montage. Une sorte de plan séquence mais sans le budget et le talent de Sam Mendes dans "1917". Dans le clip d'1'30, Jean Lassalle présente le bus de sa campagne et explique : "Mes chers compatriotes, rejoignez-moi sur ce magnifique bus des jeunes et des moins jeunes, faisons ce tour de France de l'espoir."

Philippe Poutou parodie "On n'est pas couché"

En 2017, c'est avec une parodie de l'émission "On n'est pas couché" de France 2 que Philippe Poutou s'illustre. Invité quelques semaines plus tôt dans l'émission, le candidat avait assisté avec consternation à un fou rire de la chroniqueuse Vanessa Burggraf au moment de l'interviewer. De nombreux internautes avaient estimé qu'elle avait fait preuve d'un certain mépris vis-à-vis des "petits candidats", dont le temps de parole était déjà réduit. Une séquence reprise et parodiée par l'équipe de Philippe Poutou pour dénoncer le décalage entre le monde ouvrier et celui des médias.

Philippe Poutou mise sur une scène torride pour parler nucléaire

Cinq ans plus tôt, le clip de campagne de Philippe Poutou s'ouvre sur une étrange séquence : une femme entre dans sa chambre et découvre son conjoint dans le lit conjugal, entouré de bougies... Pas de scène torride au menu mais une explication sur le programme du candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) sur le nucléaire. "Le candidat du NPA est pour la sortie du nucléaire, alors s'il passe... ", commence l'un des acteurs. "Attends, la sortie du nucléaire ça ne veut pas dire revenir à la bougie !" lui fait remarquer l'autre comédienne, avant d'avoir le détail avec le candidat lui-même.

Le clip de François Hollande remonte 200 ans de lutte pour l'égalité

Pour l'élection présidentielle de 2012, les équipes de François Hollande montent un clip particulièrement efficace, basé sur le discours du candidat au Bourget. La vidéo remonte le temps, de la Révolution jusqu'au gouvernement Jospin, en passant par l'école obligatoire sous la IIIe République, la sécurité sociale en 1945 ou encore l'élection de François Mitterrand en 1981.

"Restons maîtres chez nous" : le clip surréaliste de Bruno Mégret

La présidentielle de 2002 est marquée à l'extrême droite par la scission entre le Front national de Jean-Marie Le Pen et le Mouvement national républicain de Bruno Mégret. Ce dernier offre à la France un clip de campagne pour le moins surprenant et raciste : le clip démarre sur fond de musique orientale, que s'empresse d'éteindre le candidat, pour mettre à la place de la musique classique. S'ensuit un gros plan de Bruno Mégret tout sourire et cette phrase : " Avec Bruno Mégret, restons maîtres chez nous !" Le candidat explique ensuite pendant 1'30 le " grand désordre " qui s'abat sur le pays et promet "le renouveau de la République et de la France ".

Raymond Barre mise sur Alain Delon

En 1988, le candidat de l'UDF Raymond Barre fait appel aux services d'Alain Delon pour "glamouriser" son clip de campagne. L'acteur vient y dire "deux ou trois choses " pour faire la promotion de l'ancien Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing : "J'ai observé depuis quelques semaines le débat politique. J'y vois beaucoup de politiciens, de mauvais acteurs pour la plupart, j'entends beaucoup de promesses mais je n'ai trouvé qu'un homme vrai, qui ne fait pas de concessions au look, qui ne promet pas la 'semaine des quatre jeudis', ne tente pas d'hypnotiser ses compatriotes. Cet homme, c'est Raymond Barre." Suit une interview de Raymond Barre et des témoignages sur la nécessité de sa candidature.

Arlette Laguiller, première femme candidate

En 1974, Arlette Laguiller est la première femme à se présenter à l'élection présidentielle en France. C'est ainsi qu'elle débute son clip de campagne : "Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être parce que je suis la seule."

Pendant sept minutes, la candidate de Lutte ouvrière milite pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour la droit à la contraception ou encore à l'interruption d'une grossesse non désirée. "Voilà la réalité et il faut la dire : les femmes, c'es-à-dire la moitié de la population de ce pays n'ont pas des salaires égaux à ceux des hommes, n'ont pas des postes égaux, n'ont pas des droits égaux à ceux des hommes. Elles sont considérées comme des citoyens de seconde zone et traitées comme telles, ce sont des colonisées, des étrangères dans leur propre pays."

Le "verre d'eau précieuse" de René Dumont

"Je représente ici un programme écologique, un mouvement écologique." Ce discours aux résonnances actuelles date pourtant de 1974. René Dumont, agronome, est le premier candidat à se présenter sous l'étiquette écologiste à une élection présidentielle française.

Après avoir défini ce qu'est l'écologie, René Dumont explique : "Nous les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais nous ne l'annonçons pas, elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui domine, dans les eaux d'égouts que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins."