Grande gagnante de la Primaire populaire fin janvier, Christiane Taubira met un terme à sa campagne présidentielle, trop en retard dans la course aux parrainages.

Lors d'un meeting de la candidate Christiane Taubira à Rennes le 11 février 2022. © AFP / Quentin Vernault

Christiane Taubira n’ira pas plus loin. Celle qui avait remporté haut la main la Primaire populaire ne sera pas candidate à l’élection présidentielle. Elle stoppe sa campagne, comme elle l'a annoncé mercredi dans une conférence de presse. L’ancienne ministre de la Justice stagnait dans la course aux parrainages et, à deux jours de la date limite de dépôt, selon le dernier comptage du Conseil constitutionnel, elle ne disposait que de 181 signatures d’élus, bien loin des 500 nécessaires pour se présenter.

Les parrainages, un système "obsolète"

Christiane Taubira critique "une gauche inaudible", qui risque "d’être éjectée" de la présidentielle et dénonce les partis qui "n'ont plus que leur capacité de nuisance". L'ancienne garde des Sceaux tacle le système de parrainage, elle se dit "persuadée qu’il vit ses dernières heures, il en est à son dernier souffre et ne survivra pas à sa campagne", car "il heurte un processus démocratique". Christiane Taubira veut se "débarrasser de ce filtre administratif obsolète".

Au ralenti dans les sondages, isolée à gauche pour certain, sans soutien de marque, Christiane Taubira n’a pas réussi à lancer une dynamique dans sa course à l’Elysée. Elle a également vu le Parti radical de gauche se désolidariser. Le président du PRG, Guillaume Lacroix, a annoncé le 14 février que son parti se mettait "en retrait" de la campagne.

L'union impossible de la gauche

Christiane Taubira ne donne pas de consigne de vote, mais "dans les prochaines semaines, j’expliquerai publiquement mon vote du premier tour".

Quelques minutes après sa victoire le 30 janvier, où près de 400.000 électeurs avaient voté, cette icône de la gauche avait lancé un grand appel à l’union. Elle a promettait d'appeler ses principaux concurrents : Yannick Jadot (EELV), Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Anne Hidalgo (PS). Lors de sa campagne, Christiane Taubira a plusieurs fois été attaquée pour son programme, pas assez abouti. Lors d’une question-réponse devant la Fondation Abbé Pierre, elle est apparue perdue, en difficulté, bafouillant sur certaines explications.