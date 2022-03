Dans la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle, voici cinq sites et applications destinés à aider les électeurs à choisir leur candidat.

Les sites et applications pour aider à choisir son candidat se sont multipliés cette année © AFP / Romain Longieras / Hans Lucas

L'heure du choix approche. Il reste moins de vingt jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les 12 candidats, qui aura votre vote ? Pour vous aider à choisir, des étudiants, des collectifs, des bénévoles et des médias ont créé des sites et applications.

Jevote.info

Jevote.info prend la forme d'un questionnaire en ligne basé sur les programmes et les propositions des candidats à la présidentielle. Il avait été créé en 2017 par cinq étudiants, qui le relancent cette année. Leur objectif est de "donner l’opportunité à tous les citoyens de découvrir le candidat dont le programme correspond à leurs idées". Les questions sont liées à tous les thèmes : fiscalité, santé, énergie, société, justice, etc. Entre trois et cinq réponses sont proposées, il s'agit davantage de positionnement que de mesures précises des candidats. Par exemple : Concernant la présence militaire française à l'étranger, il faut selon vous :

Fermer les bases militaires françaises à l'étranger et mettre fin partiellement ou totalement aux opérations extérieures françaises

Ne pas modifier la posture française : interventions sélectives dans le cadre de coalitions de pays partenaires, notamment pour lutter contre le terrorisme

Augmenter la présence militaire française à l'étranger

Ne se prononce pas

Le site propose près de 40 questions. / Capture d'écran

À l'issue de la trentaine de questions, le top 3 des candidats dont les programmes et propositions correspondent le plus aux idées de l'internaute s'affiche. En dessous, apparaît le score d'affinité avec tous les candidats et le détail des points.

Les créateurs du site veulent faire preuve de la plus grande transparence possible en précisant qu'ils n'appartiennent à aucun parti, développent le site sur leur temps libre, que seuls les résultats obtenus au questionnaire sont stockés mais anonymement et hébergés par une entreprise française. Par ailleurs, pour que le fonctionnement de l'algorithme soit "totalement transparent et visible", le code est en "open source".

Élyze

C'est l'application sur la présidentielle aux plus de 2 millions de téléchargements. Élyze a rencontré un franc succès au début de la campagne électorale. Cette application fonctionne sur le modèle du site de rencontre Tinder. Les propositions des candidats à la présidentielle s'affichent sur l'écran, sans mentionner à quel candidat la mesure correspond : "Établir un impôt sur la fortune climatique", "Instaurer le droit de vote à 16 ans", "Ne pas participer aux Jeux olympiques 2024" ou encore "Ouvrir 20.000 lits et recruter 100.000 soignants". Pour chaque proposition, les utilisateurs sont invités à "swiper", c'est-à-dire glisser la proposition vers la droite lorsqu'ils l'approuvent, vers la gauche quand ils sont en désaccord. À la fin, un classement des candidats qui correspondent le plus à l'utilisateur apparaît. Il faut passer un grand nombre de propositions pour affiner le classement. Une autre fonctionnalité permet de découvrir l'ensemble des propositions, soit par thématique, soit par candidat.

Mais la rançon de la gloire a vite rattrapé les créateurs de l'application puisque des bugs ont été repérés. Sa fiabilité, son indépendance et sa sécurité ont aussi été remises en question. À cause de failles dans le codage, un ingénieur est par exemple parvenu à mettre son propre nom dans les propositions présidentielles. Depuis, des corrections ont été apportées et les créateurs ont affirmé que les données collectées avaient été supprimées et le code passé en "open source".

Élyze a été créée par des étudiants. © Radio France / Victor Vasseur

Paumé.e.s dans mes élections

"Si tu t'y connais autant en politique qu'en chevaliers de l'an mil au lac de Paladru, reste par ici. Tu trouveras plein d’informations pour te familiariser avec la vie démocratique, pour comprendre les enjeux des présidentielles qui arrivent." En quelques lignes, le ton est donné : Paumé.e.s dans mes élections s'adresse aux jeunes, avec pour objectif de les "inciter à voter et à le faire de manière éclairée". Ce site Internet a été créé en janvier dernier à l'initiative de la plateforme makesense, en partenariat avec plusieurs collectifs, les éditions Actes Sud ou encore le média Voxe.fr.

Le site propose notamment des "bristol" pour chaque candidat, en clair, un résumé du programme. Il se veut aussi "un agrégateur de toutes les initiatives et mobilisations qui s’organisent pour faciliter la participation des jeunes lors des prochaines échéances d'avril". Le site est engagé, notamment pour le climat et propose de se mobiliser "sur les problématiques sociales et environnementales".

"La Boussole présidentielle"

Lancée mi-mars par le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), en partenariat avec Ouest-France et 20 minutes, "La Boussole présidentielle" vise à aider les électeurs à se "situer par rapport au programme des candidats".

Après avoir rempli quelques informations (genre, année de naissance, diplôme), place à un questionnaire avec 26 propositions, comme : "L'école doit avant tout donner le sens de la discipline et de l'effort", "La politique d'immigration en France doit être plus restrictive" ou encore "Il faut baisser les charges qui pèsent sur les entreprises". Pour chaque proposition, il faut choisir entre "Tout à fait d'accord", "plutôt d'accord", "ni d'accord ni en désaccord", "plutôt en désaccord", "tout à fait en désaccord" et "sans opinion".

S'affichent ensuite des questions comme "Selon vous, comment la phrase suivante s’applique-t-elle à chacun des candidats suivants : Il/Elle a l’étoffe d’un président de la République" ou "Quelles sont les chances que vous votiez pour les candidats suivants au 1er tour de l'élection présidentielle ?" et l'utilisateur doit noter chaque candidat de 1 à 10. Au final, une boussole apparait et affiche le positionnement de l'internaute par rapport aux candidats.

"La Boussole présidentielle" a été développée par le Cevipof. / Capture d'écran

Précisons que les "réponses sont anonymes et exclusivement destinées à un usage scientifique".

Les comparateurs de programme des médias

De nombreux médias ont créé des comparateurs de programme, c'est le cas du Monde, du Figaro, de Ouest-France, des journaux du groupe Ebra, de L'Humanité ou encore du Télégramme.

Celui du Monde est sans doute le plus complet et présente l'interface la plus efficace. Il "synthétise près de mille propositions" des 12 candidats "sur une centaine de thématiques", très précises: "Politique de la petite enfance", "Rapport entre l'État et les religions", "Prisons", "Transport ferroviaire" ou encore "Statut des aidants familiaux". L'utilisateur peut choisir de comparer soit par thème, soit par candidat.