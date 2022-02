Entre 300 et 900 formulaires de parrainages sont reçus chaque jour par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la présidentielle. Les agents de cette institution sont mobilisés pour en vérifier la conformité. Entrée en images dans les coulisses de cette procédure.

Les parrainages doivent être envoyés dans les enveloppes spécifiques aux élections. © Radio France / Victor Vasseur

Derrière le calme apparent du Conseil des Sages se cache une impressionnante fourmilière. En ce mois de février, à mois de deux mois de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel est en pleine effervescence. Depuis fin janvier, l'institution reçoit les parrainages des élus locaux, indispensables pour officialiser l'entrée en lice des prétendants à l'Élysée. Cinq cents signatures sont nécessaires à chacun des candidats pour participer à la présidentielle. Pour le moment, seuls quatre d'entre eux - Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et, depuis mardi soir, Nathalie Arthaud - ont passé ce seuil.

En France, 42.000 élus locaux peuvent les parrainer. Ils ont jusqu'au 4 mars, 18 heures, pour renvoyer le formulaire officiel par voie postale au Conseil constitutionnel. Ce sont ensuite les agents de cette institution qui vérifient leur conformité.

La Poste a livré plus de 300 courriers de parrainages mardi matin. © Radio France / Victor Vasseur

Horodater, vérifier, classer

La journée commence vers 8 heures avec l'arrivée de la camionnette de La Poste. Chaque jour, les facteurs déposent les centaines de courriers de parrainages au rez-de-chaussée du Conseil constitutionnel, à Paris. "Ici, nous allons entamer les opérations d'instruction sur les plis qui viennent de nous être livrés par La Poste", présente Jean Maïa, secrétaire général du Conseil constitutionnel. La première étape consiste à horodater les enveloppes. "Cette opération vise à nous assurer que nous avons exactement le même décompte du nombre de plis que La Poste, qu'aucun pli n'aura été égaré."

Jean Maïa, secrétaire général du Conseil constitutionnel, supervise les opérations de parrainages. © Radio France / Victor Vasseur

Ce matin-là, La Poste et les agents du Conseil constitutionnel dénombrent 303 enveloppes. "Nous sommes à la mi période, où le flux des parrainages est moindre que celui enregistré en début de période et s'il se produit la même chose qu'il y a cinq ans, on peut s'attendre à un regain en fin de période", souligne Jean Maïa.

Chaque enveloppe est horodatée par les agents du Conseil constitutionnel au moment de la livraison par La Poste. © Radio France / Victor Vasseur

"Nous allons emporter un premier lot de plis vers la suite des opérations", poursuit Jean Maïa. La deuxième étape de la procédure se trouve au quatrième étage, où de nouveaux agents procèdent à de nouvelles vérifications. "Nous entamons ici la phase suivante des opérations en ouvrant les enveloppes, en vérifiant qu'elles correspondent aux modèles réglementaires et en accédant aux formulaires." La procédure de parrainage ne se fait effectivement pas sur une simple feuille blanche : les élus ont reçu fin janvier une enveloppe et un formulaire imprimés par l'Imprimerie nationale. Si c'est une photocopie qui est renvoyée, elle sera placée dans la pile des parrainages non conformes.

Chaque formulaire est vérifié, classé et horodaté. © Radio France / Victor Vasseur

Dans leur premier tri, les agents du Conseil constitutionnel tombent aussi sur d'autres formulaires incorrects. Un élu, par exemple, a rempli toutes les rubriques... sauf celle indiquant le nom du candidat parrainé. D'autres renvoient des formulaires vierges. "L'élu manifeste ainsi qu'il ne veut parrainer aucun candidat", explique le secrétaire général. Ces formulaires sont alors placés dans la bannette "NC", comme "non conforme". Les autres sont répartis dans les bannettes de chacun des candidats puis horodatés.

Chaque candidat dispose d'une bannette dans laquelle sont placés les parrainages au fur et à mesures. © Radio France / Victor Vasseur

Les formulaires sont ensuite scannés et photocopiés. Les originaux sont placés dans un coffre, dont seuls quelques agents et les greffiers ont le code, et gardé par un gendarme 24 heures sur 24.

Les photocopies sont quant à elles de nouveau scrutées par d'autres agents, qui relèvent quelques erreurs, comme un "s" en moins à Jean Lassalle ou un problème de dates. Les informations personnelles des élus sont aussi vérifiées par comparaison avec le répertoire national, car il se glisse parfois des incohérences. "Au risque de vous surprendre, il existe par exemple des difficultés sur les dates de naissance des élus : soit la mauvaise date est inscrite dans le répertoire national, soit les élus se trompent sur leur propre date de naissance", indique Jean Maïa.

Une vingtaine d'agents sont mobilisés chaque jour pour vérifier et classer les parrainages. © Radio France / Victor Vasseur

Plus de 8.000 parrainages reçus

Au moindre doute, les rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel enquêtent, appellent les préfectures ou directement les élus. Sur la base de ces rapports, ce sont les Sages du Conseil constitutionnel qui valident ou invalident les parrainages. Ils se réunissent chaque mardi et jeudi, en fin de matinée, lors d'un conseil tenu secret. "Dans l'extrême majorité des cas, il n'y a aucun problème", indique Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel.

À ce jour, "nous avons dépassé les 8.000" parrainages reçus et "on se situe à peu près dans les mêmes eaux" qu'il y a cinq ans à la même période. Les listes officielles sont publiées les mardis et jeudis, à 17 heures. Le 7 mars prochain, les Sages se réuniront pour délibérer sur la liste définitive des candidats ayant obtenu leurs 500 parrainages et qualifiés pour participer à la présidentielle.