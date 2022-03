La date butoir pour s'inscrire sur les listes électorales en ligne, en vue de la présidentielle, est fixée au mercredi 2 mars. Pour les retardataires, la démarche est encore possible en mairie, jusqu'au vendredi 4 mars.

Les premier et second tours de la présidentielle auront lieu les 10 et 24 avril prochain. © AFP / Hans Lucas / Marie Magnin

C'est une campagne étrange. Marquée par la pandémie de coronavirus, un chef de l'État sortant, Emmanuel Macron, toujours pas déclaré et la guerre en Ukraine qui vient en bouleverser les dernières semaines. Les premier et second tours de la douzième élection présidentielle française doivent malgré tout se tenir les 10 et 24 avril prochains. Et quand, vendredi, s'achèvera la phase des parrainages pour la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, il s'agira aussi du dernier délai pour s'inscrire sur les listes électorales.

Dernières heures en ligne, derniers jours en maire

Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année. Mais afin de valoir pour un scrutin, le code électoral prévoit que la demande d'inscription soit déposée au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de ce scrutin, quelques jours plus tôt pour les demandes d'inscription en ligne, explique le ministère de l'Intérieur.

Pour l'élection présidentielle, la date limite d'inscription sur les listes électorales est donc fixée au mercredi 2 mars en ligne, soit quelques heures encore, et au vendredi 4 mars en mairie. Pour s'inscrire, il faut présenter un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et :

posséder la nationalité française ;

; être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour ;

(18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du second tour ; jouir de ses droits civils et politiques.

Les jeunes qui atteignent la majorité sont normalement inscrits d'office le lendemain du jour de leurs 18 ans, sur la liste de la commune dans laquelle ils ont été recensés. Lorsqu'ils atteignent la majorité entre les deux tours et jusqu'à la veille du second tour, ils sont inscrits automatiquement pour participer au second tour uniquement.

Vérification en ligne

Depuis plusieurs scrutins, il est désormais possible de vérifier en ligne son inscription et retrouver l’adresse de son bureau de vote via le service "Interroger ma situation électorale". Pour les élections législatives, la date limite d'inscription est fixée au mercredi 4 mai en ligne et au vendredi 6 mai en mairie.