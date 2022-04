Emmanuel Macron a été réélu président de la République dimanche avec 58,55% des voix contre 41,45% pour Marine Le Pen. Le taux d'abstention est de 28,01%. Voici une analyse des résultats en dix infographies.

42% des électeurs ayant glissé dans l'urne un bulletin Macron l'ont fait avant tout afin de faire barrage à Marine Le Pen © Noémie Lair

Cinq ans de plus à l'Élysée pour Emmanuel Macron. Le président sortant a été réélu ce dimanche soir lors du second tour de la présidentielle, avec 58,55% des voix. Malgré sa défaite, le Rassemblement national réalise le meilleur score de l'histoire du parti d'extrême droite lors d'un second tour d'une élection présidentielle. L'abstention, qui était l'une des grandes inconnues de ce scrutin, s'élève à 28,01%.

Emmanuel Macron l'emporte mais avec moins d'écart qu'en 2017

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron est réélu avec 58,55% des voix. Marine Le Pen termine derrière avec 41,45% des suffrages. L'écart s'est donc considérablement réduit par rapport à 2017. Il y a cinq ans, le candidat LREM l'avait emporté avec 66,10% des voix.

Score malgré tout historique pour le RN

Malgré cette défaite électorale, le score du Rassemblement national est historique. En effet, jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu un pourcentage de voix aussi élevé lors d'une élection présidentielle. En 2002, au second tour, le score de Jean-Marie Le Pen (alors candidat Front national) était de 17,79%. En 2017, sa fille avait atteint les 33,90%.

Description des votants de ce second tour

Lors du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait su convaincre une part importante des 18-24 ans et 25-35 ans de voter pour lui. Au second tour, parmi les jeunes qui ont voté, malgré un taux d'abstention d'environ 40%, une majorité s'est tournée vers Emmanuel Macron, d'après les estimations d'Ipsos-Sopra Steria. De toutes les catégories d'âges citées, une seule a majoritairement voté pour Marine Le Pen : les 50-59 ans, à 51%.

Selon Ipsos-Sopra Steria, le pourcentage de femmes (59%) qui ont voté pour Emmanuel Macron est légèrement plus élevé que celui des hommes (57%).

L'institut de sondage Ipsos-Sopra Steria s'est aussi intéressé au profil socioprofessionnel des électeurs. Parmi les foyers qui gagnent "moins de 1250 euros par mois, 56% ont voté pour Marine Le Pen. À l'inverse, parmi les foyers qui gagnent "plus de 3000 euros" par mois, 65% ont glissé un bulletin avec le nom du président sortant.

Quand on s'intéresse au "milieu social auto-déclaré", toujours selon les chiffres d'Ipsos-Sopra Steria, les catégories les plus populaires ont majoritairement voté pour la candidate RN. Les plus aisées pour Emmanuel Macron.

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon étaient au centre de toutes les attentions durant l'entre deux-tours. Les deux camps finalistes ont ainsi tenté de les convaincre. Au final, 42% ont voté pour Emmanuel Macron et 41% se sont abstenus ou ont voté blanc. Le président sortant a largement eu le soutien des électeurs de gauche, que cela soit du côté des Verts ou du PS. Il en est de même chez les électeurs de Valérie Pécresse, puisque 53% d'entre eux ont voté pour lui.

42% des électeurs d'Emmanuel Macron ce dimanche ont voté pour lui, "afin de faire barrage à Marine Le Pen". C'est ce qui ressort du sondage d'Ipsos-Sopra Steria. À l'inverse, les 58% restants ont choisi le président sortant car ils considèrent qu' "avant tout il ferait un bon président de la République".

Un taux d'abstention au plus haut depuis 1969

Le taux d'abstention est de 28,01%, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre supérieur à celui de 2017 mais aussi de toutes les dernières élections. Jamais une abstention aussi forte n'a été enregistrée au second tour d'une présidentielle, à l'exception du record de 1969, quand les électeurs de gauche avaient, à l'appel du candidat communiste éliminé au 1er tour, massivement refusé de choisir entre "bonnet blanc et blanc bonnet" (Georges Pompidou et Alain Poher).

Concernant le vote blanc ou nul, il est bien supérieur au résultat du premier tour mais inférieur aux 11,52% de 2017.