Le gouvernement a précisé mercredi soir les mesures sanitaires mises en place pour l'élection présidentielle. Les électeurs positifs au Covid-19 "pourront aller voter", a notamment indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Le second tour des élections municipales de 2020 avait été repoussé à juin à cause de la pandémie. © AFP / ARIE BOTBOL / Hans Lucas

Comme pour les élections municipales de 2020 et les régionales de l'été dernier, le Covid-19 va s'inviter dans les bureaux de vote de la présidentielle les 10 et 24 avril prochains. Près de 48 millions d'électeurs sont invités à se rendre aux urnes alors que le nombre de contaminations est reparti à la hausse en France. Le gouvernement a donc précisé certains points mercredi concernant l'organisation des bureaux de vote, et appelé "à la responsabilité individuelle".

Les personnes positives au Covid-19 pourront voter

Avec plus de 130.000 cas par jour en moyenne en France et l'obligation de s'isoler au minimum cinq jours, ce sont environ 500.000 personnes qui auraient dû, en théorie, rester chez elles le jour du scrutin.

Mais favorisant l'isoloir à l'isolement, le gouvernement a annoncé que les électeurs positifs au Covid-19 pourront tout de même aller voter. Lors de sa conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a rappelé que "voter est un droit constitutionnel". "Il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections", a-t-il insisté. Le gouvernement recommande aux personnes testées positives (jusqu'à sept jours après leur sortie d'isolement) de porter un masque lorsqu'elles iront voter. "C'est un appel à la responsabilité individuelle", a ajouté Gabriel Attal. Le port du masque est également recommandé pour les cas contact et les personnes symptomatiques.

Pas d'obligation du port du masque obligatoire mais une recommandation

Dans son communiqué publié mercredi soir, le gouvernement recommande "fortement" aux personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques ou fragiles de porter le masque pour aller voter. Cette recommandation vaut aussi pour leurs aidants.

Pour les électeurs et les personnes participant à la tenue des bureaux de vote et au déroulement du scrutin (scrutateurs, assesseurs, etc), des masques chirurgicaux seront mis à disposition dans tous les bureaux de vote mais ils ne seront pas obligatoires. Le masque pourra être brièvement retiré pour vérifier l'identité de l'électeur.

Les personnes mobilisées pour l'organisation du scrutin auront également accès à des autotests.

Pas de pass vaccinal ni sanitaire

Gabriel Attal a également rappelé qu'"il n'y aura pas de pass sanitaire, de pass vaccinal, ou de test exigé pour aller voter, à l'entrée des bureaux de vote".

Aération des bureaux de vote

Les stylos, urnes et isoloirs seront fréquemment nettoyés et les bureaux de vote devront être aérés pendant 10 minutes toutes les heures. Un point de lavage des mains ou du gel hydroalcoolique seront également mis à disposition.

Pas de jauge

Le gouvernement n'impose pas de limitation du nombre d'électeurs présents au même moment dans le bureau de vote. Toutefois, "l'accès au bureau de vote peut être régulé et l'entrée et la sortie doivent être séparées pour éviter les situations de grande promiscuité", précise le communiqué.

Par ailleurs, les personnes fragiles pourront "demander un accès prioritaire depuis l'extérieur du bureau de vote".