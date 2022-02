François Bayrou et plusieurs élus MoDem ont décidé de se mettre en réserve pour offrir leur parrainage à certains candidats en cas de difficulté à valider leur candidature pour la présidentielle. Pour le moment, seuls Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont obtenu leurs 500 signatures nécessaires.

François Bayrou estime que le manque de parrainages pour certains candidats pose un problème de démocratie [photo d'illustration]. © AFP / ERIC FEFERBERG

Trois candidats déclarés ou potentiels sont à ce jour en mesure de se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Après Emmanuel Macron, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse et la socialiste Anne Hidalgo ont passé la barre des 500 parrainages d'élus nécessaires pour valider leur entrée en course, d'après la liste actualisée mardi soir par le Conseil constitutionnel. En revanche, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen ou encore le candidat de Reconquête Éric Zemmour n'ont pas encore réuni assez de signatures.

C'est un problème démocratique estiment des élus Modem, François Bayrou en tête. Ils ont décidé de se mettre en réserve pour offrir leur paraphe si besoin et permettre à ces candidats de concourir quand même. Selon le maire de Pau, parrainer n'est pas soutenir, c'est simplement un ticket pour rendre la compétition la plus démocratique possible. "Certains des candidats majeurs sont menacés de ne pas avoir les signatures, or à mon sens, cela créerait une très importante crise de confiance et on ne peut pas laisser faire ça", explique François Bayrou au micro de France Inter. "L'idée que je défends est que l'on constitue une réserve, que les élus se mettent d'accord pour être cette garantie d'honnêteté de la démocratie."

Une initiative saluée par l'équipe de Marine Le Pen

Cette réserve de 200 à 300 élus est encore virtuelle, il faut attendre de voir si les pénuries évoquées dans certains QG, notamment au RN et chez les Insoumis, sont fondées. Par ailleurs, cette réserve ne se limiterait pas aux élus Modem et chacun est libre d'y adhérer ou non, il n'y aura pas de consigne imposée.

Du côté des candidats en question, l'idée ne déplait pas. Avoir quelques parrainages, même MoDem ou macronistes, Marine Le Pen ne dirait pas non : "Le parrainage, ce n'est pas une adhésion à un programme politique, c'est simplement un geste administratif qui dit que le candidat parrainé ou la candidate parrainée est légitime à entrer dans l'élection", souligne son porte-parole, Laurent Jacobelli. "Donc bien évidemment nous accepterions." Pour le porte-parole, "c'est un signe fort qu'envoie François Bayrou, personne ne comprendrait que Marine Le Pen ne soit pas candidate à la présidentielle."

Car ce qui inquiète le camp Le Pen aujourd'hui, c'est l'absence de filet de sécurité au-delà du seuil des 500, d'autant que 80 promesses de parrainages n'ont toujours pas été honorées. Le problème se pose encore plus cette année que la concurrence avec Éric Zemmour est féroce. Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour obtenir leurs signatures.