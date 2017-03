France Inter a décidé d'utiliser les sondages avec parcimonie. Avec Ipsos, nous vous en proposerons deux au sujet des intentions de vote. Voici le premier.

Les Français sont encore dans le doute quant à leurs intentions de vote à trois semaines du scrutin. © Maxppp / Bruno Levesque

Si le premier tour de l’élection avait lieu dimanche prochain, selon un sondage IPSOS pour Radio France et France TV, les Français placeraient en tête Marine Le Pen (25% des intentions de vote sur la base des certains d’aller voter, exprimés) et Emmanuel Macron (24%), devant François Fillon (18%), Jean-Luc Mélenchon (14%), Benoît Hamon (12%) et Nicolas Dupont-Aignan (3,5%), chacun des autres candidats recueillant 1% ou moins des suffrages. L’une des indications de ce sondage est la grande incertitude des électeurs, du jamais vu en France à un mois du scrutin.

Se dirige-t-on vers une abstention record ? A 4 semaines de l’élection présidentielle pour l'instant, 65% des Français ont l’intention d’aller voter au premier tour de cette élection alors que traditionnellement elle mobilise davantage les Français. Jamais la participation au premier tour de la présidentielle n'est passée sous la barre des 70%.

4 français sur 10 peuvent encore changer d'avis

Hésitation à se rendre aux urnes mais hésitation aussi quant au candidat pour qui voter. 4 français sur 10, certains d’aller voter déclarent que leur choix pour le premier tour peut encore changer.

Parmi les principaux candidats, on observe une grande volatilité chez les électeurs de Benoît Hamon et d’Emmanuel Macron. La moitié d'entre eux n'est pas encore sûr de son choix.C'est un peu mieux pour Jean-Luc Mélenchon puisque ses électeurs se disent sûr de voter pour lui à 60%. En revanche, avec seulement un électeur sur 5 encore indécis, François Fillon et Marine Le Pen bénéficient du socle d'électeurs le plus solide.

Les électeurs les moins certains de leurs choix sont les 18/24 ans.Ce sondage vient confirmer une impression générale de déception, de désillusion et d'incertitude des électeurs vis-à-vis de la classe politique française.