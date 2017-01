France Inter s'est procuré l'argumentaire construit par la cellule riposte de François Fillon pour contrer, point par point, les arguments de l'ancien ministre.

François Fillon fourbit ses arguments contre Emmanuel Macron © Reuters / Charles Platiau

La candidature d'Emmanuel Macron est prise très au sérieux, maintenant, par les états-majors des autres candidats. À gauche bien sûr, mais aussi à droite, même si l'entourage de François Fillon fait mine de ne pas lui accorder trop d'importance. Un document de campagne semble le montrer.

L'argumentaire de trois pages porte le logo du candidat Fillon "F2017 ". Il est détaillé, méthodique, en trois parties.

Première sur "Emmanuel Macron : le candidat du flou et de l'ambiguïté". Une deuxième pointant l'inexpérience à l'international de l'ex ministre. La dernière sur "Le candidat qui ne comprend rien à l'entreprise !"

Des éléments de langage précis, étayés pour tenter de déconstruire le programme d’Emmanuel Macron et d'enrayer sa poussée. L’auteur a clairement décortiqué toutes les interventions, ainsi que le livre-programme de l'ex ministre. Un document réalisé par un membre de la cellule "riposte" de François Fillon, un ex-polytechnicien, travaillant au ministère des Finances, à Bercy.

Chez Emmanuel Macron on n'est pas étonné de ce contre-argumentaire édicté par la droite et, ironiquement, son entourage se dit même honoré : "C'est étonnant, réplique un de ses proches, qu'ils passent leur temps à taper sur notre programme alors qu'ils disent qu'on n'en a pas…"

Surtout, dans l'équipe Macron, on est de plus en plus persuadé que c’est sur leur dos que François Fillon tente de faire l'union dans son camp.