Info France Inter - Laurent Wauquiez a pris sa décision : il ne sera finalement pas candidat à l'élection présidentielle. "Je le fais aussi parce que je ne veux pas ajouter de la division à la division" assure le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez le 20 juillet 2021 © AFP / Alain JOCARD

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, qui laissait planer des doutes sur son intention de concourir ou pas à la prochaine présidentielle, ne va finalement pas se lancer, a-t-on appris de sources concordantes chez Les Républicains (LR). Sur Twitter, il explique son choix : "Je considère que pour moi ce moment n’est pas venu."

D'après l'ancien député de Haute-Loire : "Les candidatures à la présidentielle à droite se multiplient de façon inquiétante, et certains candidats expliquent même qu’ils se présenteront sans accepter de règle commune."

Les prétendants se bousculent à droite

Positionné sur le même créneau de la droite des LR, le député LR des Alpes maritimes Eric Ciotti a annoncé jeudi qu'il serait candidat à la primaire de la droite, "pour porter des idées de droite" dans la course à la présidentielle de 2022, sur BFMTV/RMC.

"Mon cap est à droite et mon objectif est simple, que la France reste la France", a affirmé M. Ciotti qui veut "porter un projet pour plus d'autorité, plus de liberté, plus d'identité" dans cette primaire pour laquelle Valérie Pécresse et Philippe Juvin sont déjà candidats déclarés, en dépit du refus de Xavier Bertrand de se soumettre à tout processus de départage.

Le président des Hauts-de-France, candidat déclaré, est pour l'instant le mieux placé avec 18% d'intentions de vote selon un sondage publié le 4 juillet, contre 14% à Valérie Pécresse et 13% à Laurent Wauquiez, même s'il demeure derrière Emmanuel Macron (24%) et Marine Le Pen (26%).