Le candidat communiste à l’élection présidentielle, Fabien Roussel, a-t-il vraiment travaillé comme assistant parlementaire entre 2009 et 2014 ?Dans une enquête publiée ce dimanche, le site d'investigation Médiapart s'interroge et révèle le manque de preuve de travail.

Le passé de Fabien Roussel refait surface, et pourrait lui porter préjudice dans la course à l’Elysée. Dans une enquête publiée dimanche 20 février, Médiapart s’interroge sur le travail d’assistant parlementaire de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l’élection présidentielle. D’après le site d’investigation, il aurait occupé un poste rémunéré, auprès du député de la 16e circonscription du Nord Jean-Jacques Candelier. Pourtant, son travail effectué n’a laissé aucune trace. Dans le même temps, il aurait travaillé et passé beaucoup de temps pour le compte du PCF. D’où cette question : Fabien Roussel a-t-il été un assistant parlementaire fantôme ?

Manque de preuves selon Mediapart

Entre mai 2009 et juin 2014, Fabien Roussel est donc l’attaché parlementaire d’un député du Nord. Il est payé 3 000 euros net par mois, ce qui représente un tiers de l’enveloppe destiné à rémunérer l’équipe de l’élu.

Le candidat à l’élection présidentielle explique à Médiapart son rôle d’assistant parlementaire, qu’il qualifie de "très politique" : "J’irriguais ses travaux, ses discours, ses questions au gouvernement, de mon travail avec les acteurs sociaux et politiques du département et de sa circonscription. Je me déplaçais sur les lieux de lutte, rencontrais les militants politiques, syndicaux, associatifs et les salariés afin de nourrir l’action et l’ancrage de terrain de mon député." Dans le même, temps, Fabien Roussel donnait du temps au PCF, mais à "titre militant et bénévole" répond-t-il à Médiapart.

Le journal reproche à l’ancien député du Nord Jean-Jacques Candelier, aujourd’hui âgé de 76 ans, et au candidat à l’élection présidentielle leur incapacité à fournir des preuves du travail de l’ancien attaché parlementaire.

"Ça s’est toujours fait, dans tous les partis"

Dans une discussion évoquée par Médiapart, l’ancien patron de Fabien Roussel évoque la situation "pas trop nette" de son assistant. Dans cette conversation, il précise que des permanents du parti étaient payés grâce aux enveloppes dédiées aux collaborateurs parlementaires. "Ça s’est toujours fait, dans tous les partis, indiquait-il. C’était des habitude" indique-t-il.

Interrogé par Médiapart, un ancien collaborateur tente d’expliquer le rôle de Fabien Roussel. Il travaille dit-il sur des "_dossiers d’envergure nationale"._ Un autre assistant précise qu’il ne rédigeait pas non plus de questions à poser par son député à l’Assemblée nationale, "Non, c’était plutôt nous, ça" rétorque un ancien collaborateur.

Suite à ces révélations, une vidéo de Fabien Roussel a ressurgi sur les réseaux sociaux. En juillet 2017, quelques mois après l’affaire Fillon, à la tribune de l’Assemblée nationale, le député du Nord déclarait, en évoquant "les emplois familiaux" : "Le problème est davantage celui des emplois fictifs". Il poursuit : "Ce qui compte est d’offrir un véritable travail quand une rémunération est prévue par la loi."

Ces révélations seront-elles un frein dans la campagne de Fabien Roussel ? Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, le candidat communiste gagne en popularité ces dernières semaines. Il s’appuie ses déclarations à répétition concernant la "gastronomie française", "le bon vin", "la bonne viande". Selon les derniers sondages, Fabien Roussel est crédité de près de 5% des sondages. C’est plus que Christiane Taubira et Anne Hidalgo.