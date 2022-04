Jean-Luc Mélenchon rate la marche du second tour, Éric Zemmour termine à 7%, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo réalisent des scores historiquement bas pour leurs partis respectifs.

Précresse, Jadot, Hidalgo, Mélenchon et Zemmour sont les grands perdants de ce premier tour. © AFP / Dunand, Jocard, Coex, Bureau, Guay

S'ils avaient su leur score de ce 10 avril il y a quelques mois en arrière, ils ne se seraient peut-être pas lancés dans la course à l'Élysée. À commencer par Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Les représentantes du Parti socialiste et des Républicains réalisent les pires scores de l'histoire des deux partis. L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, lui, espérait rassembler plus de personnes à gauche autour du "vote utile". Il a convaincu 20% des électeurs mais il rate le 2e tour. Quant à Yannick Jadot et Éric Zemmour, ils espéraient bien plus en se lançant dans cette campagne...

Les résultats de ce dimanche ne sont pas une surprise au vu des dynamiques de campagne et des sondages des derniers mois. Mais la déception - voire la claque - est dure à avaler et promet un grand chamboulement dans les partis traditionnels. Surtout que le fossé est impressionnant entre les trois premiers de ce premier tour et le reste des candidats, avec près de quinze points d'écart entre Jean-Luc Mélenchon, troisième, et Éric Zemmour, quatrième.

Jean-Luc Mélenchon termine troisième, avec 21,7 % des voix

Après le premier tour, Jean-Luc Mélenchon prend la parole devant ses militants à Marseille. © AFP / Emmanuel Dunand

Comme lui, ses militants y ont cru jusqu'au bout. Mais Jean-Luc Mélenchon échoue à la place la plus difficile, la troisième. Il récolte selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour Radio France 21,1% des voix, son meilleur score en trois élections pour la France Insoumise (18,58% en 2017, 11,10% en 2012). Pourtant le candidat de la France Insoumise y a cru, misant pendant toute la fin de la campagne sur le "vote utile". Un vote contre l'extrême-droite de Marine Le Pen, qui visait également à rallier toute la gauche à sa cause pour arriver au second tour, des écologistes aux socialistes.

_Ça n'aura pas été suffisant. Face à ses soutiens, le candidat n'a pas caché sa grande déception "en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas". Jean-Luc Mélenchon a également appelé à voter contre Marine Le Pen au second tour : "Nous savons pour qui nous ne voterons jamais (…) Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen !"_ En 2017, on lui avait reproché son manque de clarté concernant la consigne de vote, avec ce même choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Valérie Pécresse emmène le droite républicaine à 4,7 % des voix

Valérie Pécresse s'exprime après l'annonce des résultats, qui la classent 5ème. © AFP / Alain Jocard.

Avec seulement 4,7% des voix (selon nos estimations Ipsos-Sopra Steria), ce qui la classe en cinquième position, Valérie Pécresse ne verra pas le second tour. "Je n'ai pas réussi à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Le réflexe du vote utile a joué à plein. J'assume toute ma responsabilité dans cette défaite", a-t-elle déclaré vers 20h30 devant ses militants, avant d'appeler à voter Emmanuel Macron pour contrer l'extrême-droite.

La campagne de la candidate des Républicains avait pourtant bien démarré. Portée par le succès de la primaire de la droite (augmentation du nombre d'adhésion et un rassemblement derrière la candidate), la présidente de la Région Ile-de-France était donnée au second tour de l'élection jusque mi-janvier, avant de dévisser progressivement. Les causes de ce revers sont multiples : les couacs de ses discours, le silence de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui n'a pas annoncé lui apporter son soutien, la virulence des militants zemmouristes dont elle était la principale cible mais surtout le départ de figures de la droite pour Emmanuel Macron. Des défections qui risquent de se poursuivre en vue des législatives de juin prochain. Des discussions sur la recomposition du parti sont donc à prévoir dans les prochaines semaines.

Anne Hidalgo, dixième sur douze, avec 1,7 % des voix

Anne Hidalgo face à ses militants à Paris après les résultats du premier tour. © AFP / Thomas Coex

C'est une vraie claque pour le Parti socialiste et Anne Hidalgo. La candidate obtient 1,8% des voix d'après nos estimations Ipsos-Sopra Steria et se classe en dixième position, sur douze candidats. Jamais le PS n'avait obtenu un score aussi faible à la présidentielle. La candidate fait encore moins bien que les 6% de Benoît Hamon en 2017. Par ailleurs, pour la première fois depuis 1969, le Parti communiste a récolté plus de suffrages que le PS grâce à Fabien Roussel, qui obtient lui 2,4%, selon nos estimations Ipsos-Sopra Steria.

De quoi, là aussi, engager d'importantes discussions au sein du PS. Elles ont d'ailleurs commencé avant même l'annonce des résultats - dont l'issue ne faisait que peu de doutes - puisqu'Anne Hidalgo a réuni cette semaine autour d'elle lors d'un dîner les ténors du parti, dont l'ancien président de la République François Hollande, la maire de Lille Martine Aubry et le président du groupe PS au Sénat Patrick Kanner, pour préparer "l'avenir" et étudier "les conditions du rassemblement" de la gauche aux législatives.

Anne Hidalgo s'est exprimée peu après 20 heures, dès la sortie des premières estimations. _"_À* l'issue de ce premier tour, les résultats comme l'abstention témoignent d'une France divisée et d'une extrême droite aux portes du pouvoir"*, a-t-elle déclaré, avant d'appeler à voter pour Emmanuel Macron.

Éric Zemmour, des espoirs de second tour à 7 % des voix

Éric Zemmour a appelé ses soutiens à voter Marine Le Pen au second tour. © AFP / Bertrand Guay

Porté par une stratégie de communication très active dans les médias et sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour a fait un temps figure de favori pour le second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, propulsé autour de 16% des intentions de vote mi-février. Le polémiste termine finalement 4e, loin derrière le trio en tête, avec 7% des voix. Durant sa campagne, le candidat Reconquête! a bénéficié du ralliement d'anciens Frontistes : les députés européens Gilbert Collard et Jérôme Rivière et le sénateur Stéphane Ravier, mais surtout la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal. Mais il a chuté dans les sondages au moment de la guerre en Ukraine, incapable de rassurer sur son positionnement vis-à-vis de la Russie.

Contrairement à la majorité des autres candidats, Éric Zemmour a appelé dans la soirée à voter pour Marine Le Pen. "J'ai bien des désaccords avec (…) mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait rentrer 2 millions d’immigrés", a-t-il notamment déclaré avant d'inviter ses soutiens à voter pour la candidate du RN, qualifiée au second tour. Nicolas Dupont-Aignan a fait le même choix.

Yannick Jadot, sixième, avec 4,7 % des voix

La marche était trop haute pour Yannick Jadot, lui qui voulait bâtir une "écologie qui réussit". © AFP / Martin Bureau

Vainqueur de la primaire écologiste en septembre 2021, Yannick Jadot n'a pas réussi à convaincre avec son projet faisant de l'écologie une absolue priorité. Il récolte 4,7% des voix, selon nos estimations Ipsos-Sopra Steria. Les rapports du Giec sont alarmants, les marches pour le climat s'enchaînent depuis plusieurs années et pourtant, la candidature écologiste pour la présidentielle ne perce pas. Donné aux alentours de 8% pendant un moment, il échoue finalement à un score presque deux fois moins important. La "surprise verte" des européennes 2019 puis la "vague verte" des municipales 2020 auraient pu laisser penser à un résultat plus élevé. Yannick Jadot fait toutefois mieux qu'Éva Joly en 2012 (2,31%).

La campagne a été marquée par la division à gauche et au sein même des Verts. Avec d'abord l'éviction de l'un des porte-paroles, Matthieu Orphelin, puis les critiques et le départ de la finaliste de la primaire Sandrine Rousseau.