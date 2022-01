Alors que les formulaires sont actuellement envoyés aux élus, plusieurs "gros" candidats se disent toujours inquiets de ne pas obtenir les 500 parrainages nécessaires. Les signatures sont parfois récoltées plus facilement par des candidatures plus confidentielles.

Un maire donne son parrainage à un candidat à l'élection présidentielle. (image d'illustration) © Maxppp / Michel Thomas

Les maires ont du courrier. Les préfectures adressent depuis jeudi par voie postale les formulaires de parrainage pour la présidentielle. 42.000 élus français sont concernés. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut en obtenir au moins 500. Auprès de maires, mais pas seulement. Les conseillers régionaux, les conseillers départements peuvent aussi adresser une signature.

À 22 ans, Martin Rocca ne vise pas l'Elysée. S'il est candidat à l'élection présidentielle, c'est pour défendre une idée, la création d'une assemblée constituante. Sa jeunesse et son initiative, non partisane, séduit les maires qu'ils rencontrent. Bien moins frileux qu'avec d'autres candidats plus connus reconnaît Martin Rocca.

"La principale difficulté pour la majeure partie des candidats à la présidentielle, c'est qu'ils arrivent avec des projets politiques qui sont forcément clivants et avec lesquels la plupart des maires élus sur des projets locaux n'ont pas envie d'être associés. On n'a pas du tout ce problème chez Constituante 2022 parce qu'on ne propose pas un projet de gouvernement mais uniquement une rénovation de la démocratie."

Un butin convoité

Martin Rocca, qui sillonne actuellement les routes, a donc déjà collecté 40 promesses sur 120 rendez-vous. Un petit butin que certaines autres écuries à la peine regardent avec envie.

"On nous a déjà approché pour nous demander où on en était de nos parrainages, et si potentiellement on pouvait faire quelque chose ensemble".

Et Martin Rocca n'est pas le seul à avoir été démarché. Le souverainiste Georges Kuzmanovic, ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon, 327 promesses de parrainages revendiquées, affirme avoir été appelé la semaine dernière par l'équipe d'Eric Zemmour. Il n'a pas donné suite. Mais l'épisode est révélatrice selon lui de la panique qui s'installe à 5 semaines de la date butoir pour envoyer les parrainages (le 4 mars).

Dans le camp Zemmour, officiellement 420 promesses sont récoltées, on admet rester vigilants.

Au RN, on parle même d'une réelle inquiétude. Un cadre soupire : "Pour un maire, vu les pressions, c'est plus facile de parrainer Jean Lassalle que Marine Le Pen". La candidate enregistre pour l'instant plus de 400 promesses. Selon tous les états-majors, il en faut au moins 600 pour être serein, au vu de la déperdition, renoncements de dernière minute, formulaires mal remplis ou jamais envoyés.