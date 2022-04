Emmanuel Macron est souverain dans l'ouest du pays. Marine Le Pen a su mobiliser sa base d'électeurs dans le nord et le sud-est. L'extrême droite est au-dessus de 40% dans une vingtaine de départements. Même dans le 11e arrondissement de Paris, Anne Hidalgo ne dépasse pas les 3%.

Le score cumulé des différents candidats d'extrême droite atteint les 40% dans certains départements © Radio France / Victor Vasseur

Comment la France a voté ? La France des villes ? La France côtière ? Et comment a voté Paris ? Réponse en cinq jeux de cartes.

Macron souverain dans l'ouest, Le Pen dans la partie nord

Au niveau des communes, Emmanuel Macron l'emporte majoritairement dans celles situées dans la partie ouest de la France et dans des zones où sont situées de grandes métropoles. Marine Le Pen arrive principalement en tête dans la partie nord, notamment dans des communes localisées dans des territoires ruraux ainsi que dans le sud-est.

Voici les territoires de France où les différents candidats à la présidentielle sont arrivés en tête © AFP / Paz PIZARRO, Cléa PÉCULIER, Kenan AUGEARD

Les cartes des communes remportées par Emmanuel Macron et Marine Le Pen au premier tour. © AFP / Paz PIZARRO, Cléa PÉCULIER, Kenan AUGEARD

Macron premier dans 49 départements

Emmanuel Macron arrive en tête dans 49 départements. Marine Le Pen dans 42 départements et Jean-Luc Mélenchon dans cinq départements. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait fini en tête dans 40 départements.

Emmanuel Macron a donc gagné du terrain, tout en arrivant en tête dans les départements où le vote lui avait été déjà favorable en 2017. Cela concerne notamment une grande partie de l'Ouest de la France, notamment la Bretagne. Le président sortant, l'emporte avec un score encore plus conséquent qu'il y a cinq ans dans le Finistère, le Morbihan ou encore dans les Côtes-d'Armor. Il termine en tête également en Mayenne, dans l'Orne et la Sarthe, où avait fini premier François Fillon en 2017. Dans la région Auvergne-Rhône Alpes, Emmanuel Macron gagne du également du terrain.

La candidate RN perd du terrain dans certains territoires comme l'Alsace. Arrivée en tête en 2017 dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, Marine Le Pen est cette fois dépassée par Emmanuel Macron. Même situation par exemple en Creuse, dans l'Allier, en Saône-et-Loire ou encore dans l'Ain, qui avaient en majorité voté pour la candidate RN et qui sont ainsi passés du côté LREM. A noter que la Dordogne, après avoir votée massivement pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, a cette fois ci opté pour Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon termine pour sa part en tête comme en 2017 dans l'Ariège. Il prouve également qu'il a la côte en région parisienne puisque le député l'emporte en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne, en Essonne et dans le Val d'Oise.

L'extrême droite en force dans la partie nord et nord-est du pays

En plus de Marine Le Pen, deux autres candidats représentaient l'extrême droite : Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Quand on additionne les résultats des trois candidats, on obtient un résultats supérieur à 40% dans plusieurs départements. Ils sont principalement situés dans le nord du pays, l'est et le sud-est. Ce sont des territoires où le RN est particulièrement implanté et fait habituellement de bons scores. A noter que la Corse s'est fortement mobilisé pour les candidats d'extrême droite, tout comme Mayotte.

Macron et Mélenchon, le renouveau du clivage droite-gauche à Paris

Dans la capitale, Emmanuel Macron a été largement plébiscité puisqu'il termine en tête dans la majorité des arrondissements parisiens avec des scores extrêmement favorables : 48,5% par exemple dans le 7ème, 46,8% dans le 16ème ou encore 43,7% dans le 9ème. Quand Emmanuel Macron n'arrive pas en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en profite et gagne dans les arrondissements de l'est de la capitale, réputés comme plus populaires : 18ème, 19ème, 20ème.

Pour Anne Hidalgo, c'est un véritable camouflet puisque la maire de Paris n'atteint pas plus de 2% dans la majorité des arrondissements. Dans le 16ème arrondissement, la candidate PS ne remporte même que 0,76% des suffrages.

L'abstention atteint les 30% dans les départements d'Outre-mer

Au niveau national, le taux d'abstention atteint les 26%. Certains départements se sont plus abstenus comme les départements d'outre mer(La Réunion, la Guadeloupe ou encore la Martinique), avec un taux atteignant les 30%.