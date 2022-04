En début de soirée mercredi, autour de 21h30, près de 280.000 personnes regardaient le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron non pas à la télé mais sur... la plateforme Twitch.

Le journaliste Samuel Etienne diffusait sur sa chaîne Twitch le débat Le Pen-Macron. © Capture d'écran Twitch

L'audience de ce moment politique est un indicateur très scruté. Cette fois, il faudra sans doute ajouter dans le calcul, en plus des téléspectateurs et des auditeurs des stations de radio, les spectateurs de plusieurs chaînes Twitch qui diffusaient et commentaient, mercredi soir, le débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En début de soirée, ils étaient plus de 250.000 réunis sur les chaînes de quatre streamers.

Sardoche (1,2 million d'abonnés), Samuel Etienne (près de 500.000 followers), HugoDecrypte (242.000 abonnés) et le streamer politique Jean Massiet (159.000 followers) avaient fait le choix de le diffuser. Au fur et à mesure, le nombre de spectateurs n'a cessé d'augmenter pour atteindre, à 22h15, près de 280.000 personnes.

Une première sur Twitch

Il s'agit là d'une première, pour un événement comme le débat d'entre-deux-tours dont les règles de diffusion sont extrêmement strictes. "On propose toujours une revente des droits pour des médias Internet, mais c’est la première fois qu’il y a des twitcheurs, on ne s’attendait pas du tout", a expliqué au quotidien Libération Marie Dupriez, responsable de production chez TF1.

Les quatre streamers ont d'ailleurs dû débourser environ 1.500 euros hors taxe de "participation aux frais, selon la grille tarifaire fixée par les deux chaînes co-productrices du débat, TF1 et France 2. Ils ont été inclus dans la tranche "chaînes étrangères non-membre de l’Union Européenne et média Internet", incluant la réutilisation des images sans limite dans le temps.