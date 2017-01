Malgré une augmentation de la participation - le PS l'estime pour l'instant à 1,8 million de votants - elle n'a pas suffi à permettre à Manuel Valls de combler son retard

Benoît Hamon lors de son discours de victoire © Capure d'écran

Les résultats, sur un peu plus de 77% des bureaux dépouillés, donnent Benoît Hamon gagnant de la primaire élargie du PS avec 58,87% des suffrages contre 41,13% pour Manuel Valls qui a reconnu sa défaite peu avant 21H : "Benoît Hamon l'a emporté nettement. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et je lui souhaite bonne chance", a déclaré Manuel Valls.

Avant même la fin du discours, Benoît Hamon a pris la parole depuis son QG - un bug technique ont dit ensuite ses soutiens. Après avoir affirmé que ses divergences avec Manuel Valls ne sont pas irréconciliables, "nos différences ne seront pas irréductibles quand il s'agira d'affronter nos vrais adversaires" celui qui est devenu le candidat du PS à la présidentielle a proposé "un chemin aux Français pour l’emprunter" à ses cotés.

Rassembler à gauche, et au PS...

"Demain je vais rassembler tous les socialistes, a expliqué Benoît Hamon. Il faudra également rassembler la gauche et les écologistes. Je proposerai dès lundi à tous les candidats à la primaire, mais également à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon de ne penser qu'à l'intérêt des Français et de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable".

La réponse de Jean-Luc Mélenchon est arrivée très vite par la voix de Leïla Chaibi, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon interviewée par BFM. "Déjà, je conseille à Benoît Hamon de rassembler son propre clan", a-t-elle répondu, estimant qu'il "ne s'était rien passé de significatif ce soir pour que l'on change quelque chose" quels que soient les sondages.

C'est ensuite Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé via Facebook. Le candidat de la France insoumise, s'est certes félicité de la victoire de Benoît Hamon, mais car cela conforte sa vision : "Benoît Hamon a chanté des paroles si proches des nôtres [...] Que pour désigner son candidat le PS ait préféré nos mots à ceux de son propre gouvernement est un fait qui donnera ses fruits le moment venu.C’est à nous qui avons porté ce choix tant d’années d’être à la hauteur pour le rendre victorieux. La campagne des 'insoumis' et ma candidature sont là pour cela"

Un rassemblement qui ne sera pas facile à réaliser, ne serait-ce que qu'au PS. Interrogé sur France Info, Laurence Rossignol ministre des Familles et soutien de Manuel Valls, a dit attendre "que Benoît Hamon se lance dans le rassemblement." Selon Laurence Rossignol, "avant d'aller discuter avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, peut-être faut-il déjà garder les 800.000 électeurs qui ont voté pour Manuel Valls.".

La question de la fracture du PS, des deux gauches irréconciliables, se pose en effet encore plus fortement avec la victoire de Benoît Hamon. On sait en effet que certains au PS sont tentés d'aller rejoindre Emmanuel Macron.

François Loncle, député et soutien de Manuel Valls, par exemple, déclare dès dimanche soir ne pas pouvoir soutenir le programme de Benoît Hamon "je ne vais pas me mettre à soutenir des programmes irréalistes, qui vont plomber l'économie française. Je suis pour la société du travail" affirme-t-il "Macron est une possibilité dit-il mais il faut plutôt le faire collectivement qu'individuellement."