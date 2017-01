Benoît Hamon est en tête du premier tour de la primaire de la gauche, avec 35,21%. Manuel Valls arrive derrière, avec 31,56% (sur un tiers des bureaux dépouillés)

Benoît Hamon (à gauche) et Manuel Valls (à droite) s'affronteront au deuxième tour © AFP / Joël Saget

Les résultats sont pour l'instant provisoires (sur 3.090 bureaux de vote dépouillés, soit un tiers des bureaux), mais montrent une avance assez claire de deux des candidats dans le scrutin du 1er tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire (PS et ses partenaires) : si ces résultats partiels se confirment, Benoît Hamon (35,21%) et Manuel Valls (31,56%) seront qualifiés pour le deuxième tour.

Loin derrière arrive Arnaud Montebourg avec 18,7%, puis Vincent Peillon avec 6,48%, François de Rugy avec 3,49%, Sylvia Pinel avec 2,1% et Jean-Pierre Bennahmias avec 1,6%.

Thomas Clay, le responsable de la haute autorité de la primaire, a annoncé qu'il y avait entre 1,5 million et 2 millions de votants, un chiffre "satisfasisant, compte tenu du contexte difficile", et qui prouve que "la primaire est entrée dans les moeurs".

Arnaud Montebourg se rallie à Benoît Hamon

Parmi les sept candidats, Arnaud Montebourg, arrivé troisième, est le premier a avoir pris la parole aux alentours de 21h. Il analyse le vote des électeurs comme "une condamnation massive et ferme du quinquennat" : "entre cinq et six électeurs sur dix ont voulu que la gauche retrouve le chemin de la gauche".

Désignant "le rassemblement des gauches" comme l'impératif, Arnaud Montebourg a indiqué : "Dimanche prochain je voterai Benoît Hamon et vous invite à faire de même".