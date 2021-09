Parmi les cinq prétendants, quel candidat a tiré son épingle du jeu sur les réseaux sociaux ? Impossible de désigner un vainqueur net mais une analyse des données de Twitter et Instagram met en évidence le fait que Sandrine Rousseau et Eric Piolle ont clairement tiré partie de la campagne sur leurs supports numériques.

L'économiste Sandrine Rousseau est celle qui a le plus tiré partie de la primaire en termes de notoriété sur twitter © AFP

On saura dimanche à 17h30 qui a remporté la primaire des écologistes ou – si personne ne dépasse les 50% – qui sont les deux candidats qualifiés pour le second tour. Plus de 120 000 électeurs inscrits sont appelés à départager depuis ce jeudi matin les cinq candidats au premier tour. Un scrutin en ligne rendu indécis par le nombre record de votants inscrits même si Yannick Jadot fait figure de favori, plébiscité par 69% des sympathisants dans un sondage.

Le vote qui a commencé à 07H00 sur le site lesecologistes.fr sera clôturé dimanche à 17H00. Les instances annonceront dans la foulée le ou les noms des vainqueurs. Le vote est numérique. Comme l'a été, pour beaucoup, cette campagne sur fonds de variant Delta. Dès lors, qui a tiré son épingle du jeu sur les plateformes numériques où l'essentiel de la mobilisation s'est passée ?

Les data collectées et mises en forme en exclusivité pour France Inter par Visibrain*, outil de veille des médias sociaux, montrent que Sandrine Rousseau, presque inconnue du grand public avant le début de cette primaire, et Eric Piolle, maire de Grenoble, ont le plus tiré partie de cette campagne.

Notoriété sur Twitter : prime à Sandrine Rousseau

C'est un indicateur basique, même un peu brutal, mais commençons par là : combien de tweets mentionnent chaque candidat ? C'est l'économiste Sandrine Rousseau qui l'emporte haut la main dans cette catégorie. Elle a marqué la campagne par ses prises de positions et ses sorties sur les sorcières, les risques terroristes liés à la situation en Afghanistan et l'humiliation qu'elle dit avoir ressentie après la nomination de Gérald Darmanin à la tête du ministère de l'Intérieur.

Résultat, Sandrine Rousseau écrase la concurrence en terme de notoriété sur twitter. Son nom est remonté près de 300.000 fois en un mois, c'est quatre fois plus que celui de Yannick Jadot, le favori des sondages, par exemple. Et même trois fois plus que le candidat arrivé en deuxième position, le maire de Grenoble, Eric Piolle.

Cette notoriété doit évidemment être prise avec des pincettes. En effet, la tonalité des nombreux tweets mentionnant le nom de Sandrine Rousseau est négative. Cette notoriété ne présage donc en rien d'une intention de vote à la primaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cet indicateur confirme juste cette impression que Sandrine Rousseau a fait un bond en terme de notoriété grâce à cette primaire. C'est notamment entre les deux premiers débats, celui de France Inter du 5 septembre et celui de LCI, le 8 septembre, que son nom apparaît le plus. L'évocation de "l'humiliation" qu'elle avait dit ressentir à la nomination d'un homme alors accusé de viol, Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur, avait alors entraîné une réplique sèche du ministre. Le tweet raté de la candidate sur la mort de "Jean-Pierre" Belmondo, le 6 septembre, avait aussi entraîné des railleries.

Derrière Sandrine Rousseau, c'est le maire de Grenoble qui se dégage. La surprise vient du député européen Yannick Jadot, pourtant favori, qui n'arrive que quatrième.

Engagements sur Twitter : prime à Piolle

En terme d'engagement sur Twitter, c'est à dire des relais que chaque candidat trouve sur la plateforme au petit oiseau bleu, c'est le maire de Grenoble, Eric Piolle, qui s'en sort le mieux. En moyenne, entre le 15 août et le 15 septembre, il a enregistré en moyenne 29 retweets par tweet. C'est quatre fois plus que Yannick Jadot.

Juste derrière, on trouve Sandrine Rousseau. L'analyse des données du live-tweet de France Inter pendant le premier débat, le 5 septembre, semble montrer que l'équipe de Sandrine Rousseau avait mis en place une petite équipe numérique pour relayer ses messages, ce qui n'était pas forcément le cas des autres candidats.

Le militant Rémi Lung qui fait campagne sur les réseaux pour Sandrine Rousseau avait compilé ces données, vérifiées par France Inter, montrant à quel point les prises de parole de Sandrine Rousseau avait eu plus d'écho sur Twitter que celles des autres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Interrogé par France Inter, ce dernier reconnaît d'ailleurs : "C'est certain que nous occupons davantage l'espace numérique" que les autres candidats.

Du coté des impressions sur Twitter, qui mesurent le nombre total de fois où les utilisateurs ont été exposés aux tweets de chaque candidat, c'est là encore Eric Piolle qui sort vainqueur.

Impressions sur Instagram : Piolle et Rousseau en tête

Sur Instagram cette fois, en terme de notoriété (nombre de fois où une publication mentionne le candidat), c'est Eric Piolle qui passe en tête, loin devant Yannick Jadot, deuxième. Sandrine Rousseau est deux fois moins citée que le maire de Grenoble.

Si on se fie aux likes générés par chaque publication des candidats (attention, Jean-Marc Governatori n'a pas de compte Instagram), Sandrine Rousseau écrase la concurrence. Elle rafle 465 likes en moyenne, très loin devant Eric Piolle (217 likes).

Rendez-vous dimanche soir pour voir si les résultats du premier tour sont conformes à cette petite photographie numérique.

* un grand merci à Clémence Hutinet, de Visibrain, pour son aide et sa patience.