Plus de 120 000 inscrits étaient appelés à voter pour la primaire des écologistes. Yannick Jadot (27,7%) termine tout juste devant Sandrine Rousseau (25,1%) . Le second tour aura lieu à partir du samedi 25 septembre.

Le second tour de la primaire des écologistes aura lieu à partir du 25 septembre.

L'attente fut courte après la fermeture des bureaux de vote virtuels, à 17 heures, ce dimanche 19 septembre. Favori des sondages, Yannick Jadot l'emporte avec 27,70% des suffrages (29 534 votes). Il sera opposé pour le second tour à Sandrine Rousseau, qui recueille 25,14 % (26 801 voix). Ce sont deux visions très opposées de l'écologie qui vont s'affronter.

Derrière suivent, dans l'ordre, Delphine Batho (22,38%), Éric Piolle (22,29%) et Jean Marc Governatori (2,35%). Les 218 bulletins blancs sont également pris en compte dans ce vote, ils représentent 0.2%.

Résultat final mardi

Les candidats sont rassemblés dimanche près du siège d'EELV dans la nord de Paris, éparpillés dans des bars alentours. Le second tour aura lieu entre les deux premiers candidats entre le samedi 25 septembre à 7 heures et le mardi 28 septembre à 17 heures, a indiqué dimanche Julien Bayou, secrétaire national d'Europe écologie-Les Verts. "On est très heureux du déroulé de cette primaire et du sérieux des débats", se félicite-t-il.

106 622 personnes ont participé à ce scrutin en ligne, sur les 122 780 personnes qui s'étaient inscrites, ce qui représente un taux de participation de 86,91%.

Les réactions des candidats

Yannick Jadot a été le premier à réagir à la tribune : "Je reste concentré pour le second tour. On a une responsabilité extraordinaire. On ne peut pas s'offrir un mandat de plus d'Emmanuel Macron." Quand une journaliste demande à Yannick Jadot s'il est déçu par son score très serré, il esquive et préfère retenir le succès de cette primaire.

Delphine Batho, qui termine en quatrième position au coude à coude avec Eric Piolle, ne souhaite pas donner de consigne de vote. "Nous faisons confiance à la maturité des électrices et des électeurs de la décroissance pour faire les bons choix, selon leurs convictions" écrit-elle sur Twitter.