Quand l'enveloppe dans l'urne prend un coup de vieux. Trois primaires (la primaire populaire, celles de EELV et LR) en vue de la présidentielle se sont tournées vers le vote des électronique pour organiser leur scrutin. Derrière, une entreprise déjà bien implantée dans le monde du vote à distance : Neovote.

L'interface pour se connecter et ainsi voter au Congrès LR. © Radio France / Victor Vasseur

"C’est un succès total, on a les félicitations de deux candidats, tout va très bien" se réjouit au téléphone Henri Ibgui, le directeur général de Neovote, la plateforme qui accueille le congrès des Républicains. "C’est une démonstration que le vote électronique peut fonctionner, tout le monde peut voter y compris des personnes très âgées."

Pour ce second tour, 113.738 électeurs ont participé et voté via internet, pour désigner Valérie Pécresse candidate du parti de droite à la présidentielle, avec 60,95% des voix. Après la primaire des Verts, celle des LR et la primaire populaire, Neovote prend de l'ampleur, veut voir plus grand et s’imposer dans d’autres scrutins. Mais le vote électronique peut-il vraiment aider à la lutte contre l’abstention ? Est-il infaillible contre les attaques informatiques ?

Des syndicats et des entreprises du CAC 40 comme clients

Si Neovote a vu le jour en 2007 grâce à deux anciens consultants en stratégie, la plateforme a commencé à s’imposer au début des années 2010. Il a fallu des décrets et se débarrasser de la méfiance vis-à-vis du vote électronique. D’abord dans les institutions publiques, puis en 2016, toutes les entreprises privées ont eu à leur tour le droit de proposer des scrutins électroniques pour des élections professionnelles.

Chaque année, jusqu’à 10.000 scrutins sont organisés via Neovote. La start-up accapare plus de 70% du marché. Et les clients sont variés. Des syndicats comme la CGT et la CFDT l’utilisent pour ses scrutins internes, 33 groupes du CAC 40, Airbus, Carrefour, Veolia mais aussi le ministère de l’Intérieur, de l’Armée et Matignon. La CNIL, le gardien de la vie privée numérique, et qui surveille de près le fonctionnement des votes électroniques, se sert elle-même de la plateforme. De 30 salariés, la start-up peut en mobiliser jusqu'à 1000 en même temps. Par exemple, l'an prochain, toutes les fonctions publiques voteront en même temps sur Neovote.

Preuve de la confiance envers ce mode de scrutin, trois élections primaires, en vue de la présidentielle, se sont déroulées sous forme dématérialisée. La primaire des LR, mais aussi celle des écologistes, qui "s’est très bien passé" se félicite Henri Ibgui. Il se défend de tout dysfonctionnement. Et si certains électeurs n’ont pas pu voter à l’automne, c’est "la faute au prestataire bancaire" précise-t-il. Depuis plusieurs mois, la plateforme héberge aussi le vote pour la primaire populaire, elle vise à désigner un candidat commun à la gauche pour la présidentielle.

"Pas infaillible" face aux attaques informatiques

En marge de chaque scrutin, le patron de Neovote doit rassurer, rappeler à quel point le système est sécurisé, où tout est tracé, enregistré. Car c’est la grande question : un vote électronique peut-être il perturbé par une attaque informatique ? "Très clairement, la sécurité qui est imposée au système de vote est très largement supérieure à celle qui est imposée au système bancaire", affirme Henri Ibgui. Pourtant, il veut rester prudent. Il reconnaît que "ce n’est pas infaillible" et part du principe "que tout peut-être et va être piraté". "Dans le pire des cas, on a juste a rejoué l’élection. On ne veut pas être piraté sans s’en rendre compte", précise Henri Ibgui.

Qui en voudrait à Neovote ? "Nos attaquants, ce sont des gouvernements qui ont des moyens très importants, des activistes aux capacités très pointues", poursuit le patron de la start-up. En tout, 250 centres de données sont éparpillés dans le monde. Ils servent de premier bouclier, pour par exemple absorber le trafic. Un robot pourrait tenter de saturer le site et ainsi empêcher les électeurs de voter. Henri Ibgui estime qu’un million de requête peuvent-être contrôlés chaque seconde. Il prend pour exemple le congrès LR :

Pour attaquer ce qui a été mis en place, ça représente un coût qui est considérable. Est-ce que quelqu’un a intérêt à déployer des dizaines de millions pour venir déborder une telle protection ? Vu les enjeux, ce n’est pas certain.

Neovote fonctionne, et c’est sa spécificité, sans base de données. L’avantage, selon son directeur général, c’est qu’il est impossible de faire le lien entre le bulletin et la liste d’émargement, c'est-à-dire celui qui l’a mis virtuellement dans l’urne. "Les attaquants étudient en profondeur le code d'un programme et toutes les briques qui sont impliquées. Le serveur web, le serveur de bases de données, le serveur applicatif, toutes les couches de la chaîne de service. Comme ce sont des programmes qui sont courants, ils peuvent évidemment trouver des failles dedans, puis attaque la chaîne logistique d’une certaine manière."

Lutte contre l’abstention

En un an, le chiffre d’affaire de la start-up a grimpé en flèche, plus de 60%. C’est quatre fois plus qu’en 2018. Mais Neovote veut plus, et convaincre les décideurs politiques de son utilité. Son principal argument : la lutte contre l’abstention. "On peut faire des élections nationales sans problème", clame Henri Ibgui. Il prend pour exemple le vote des étudiants pour élire leurs représentants dans les conseils d’administration des Crous. Il y a 26 plateformes différentes d’ouvertes, trois millions d’électeurs sont invités à voter.

"Il faut bien comprendre qu'on passe notre vie sur notre smartphone. On a énormément de données très personnelles qui sont à l'intérieur et on fait confiance à des géants américains sur lesquels on n'a aucune prise. On sait très bien que toutes nos données sont aspirées et analysées. Pourtant, on accepte ça. Quand il s'agit de voter, on vient pointer les 1 ou 2% des problèmes qui pourraient arriver."

En France, le vote pour élire les députés de l’étranger passe par la voie électronique. Mais c’est le concurrent de Neovote, Voxaly, qui a remporté l’appel d’offre. À l’avenir, Henri Ibgui imagine une remise de certificat en main propre, qui serait l’équivalent d’une carte électorale. Elle serait diffusée par les préfectures ou les commissariats. Elle permettrait de voter dans un bureau de vote n’importe où dans le pays. Ce qui serait une première avancée.

L'Estonie est l'un des rares pays à avoir généralisé le vote en ligne, note le Parisien. En 2016, 44% des électeurs avaient voté à distance lors des législatives. La Suisse ou encore la Norvège ont tenté, avant de renoncer. Même aux Etats-Unis, très tourné vers la technologie, les scrutins dématérialisés sont encore aujourd'hui très rares.