Avec un discours très ancré à droite, Eric Ciotti a réussi à séduire les militants de son parti. Le député a terminé en tête lors du premier tour du congrès Les Républicains. Un programme où les questions sur l’identité, l’islamisme et l’immigration ont pignon sur rue.

Eric Ciotti, le 17 novembre 2021, à Paris. © AFP / Stephane de Sakuti

Éric Ciotti veut que la "France reste la France". C’est pour cette raison que le député s’est présenté à la primaire LR. Depuis l’annonce de sa candidature fin août, le député des Alpes-Maritimes se démarque par ses propositions très à droite, parfois trop à droite pour certains de ses collègues.

Mais les militants LR l’ont entendu : il s’est qualifié pour le second tour du congrès des Républicains avec 25,59% des voix, devant Valérie Pécresse. Le candidat souhaite créer "un Guantanamo à la française", instaurer "une priorité nationale sur l'emploi", abolir le droit du sol ou encore "mettre fin au regroupement familial" pour lutter contre l'immigration. Revue de toutes ses propositions.

Le grand remplacement, "pourquoi nier les évidences ?"

Lors du débat entre les candidats LR à l’investiture sur LCI le 8 novembre, "je n’ai pas peur des mots" a lâché Eric Ciotti. "S'il faut parler de "Grand Remplacement", je parle de remplacement", avant de conclure "dans cette campagne, je veux abattre le politiquement correct". À plusieurs reprises, le député s’est exprimé sur cette théorie complotiste très prisée par l’extrême droite, et promue par Renaud Camus. Deux semaines plus tôt, sur Cnews, il s’interroge : "Pourquoi nier les évidences ?", quand il lui est demandé s’il assume de parler de grand remplacement.

La lutte contre l’islamisme

Le député des Alpes-Maritimes n’a pas attendu d’être candidat à la primaire LR pour marteler ses propositions pour lutter contre l’islamisme. À une journaliste de l’Opinion, il déclare : "Oui, il y a une guerre de civilisation qui veut détruire une civilisation judéo-chrétienne dont nous sommes les héritiers". "L’islamisme veut nous détruire", assure-t-il et "imposer ses règles judiciaires, de vie en société, c'est l'islamisme, avec son bras armé, le djihad".

S’il est élu, Eric Ciotti compte ajouter la mention des racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution, peut-on lire dans son programme. La devise de la République sera modifiée, avec le mot "laïcité". Lors du débat sur BFM TV, le candidat LR a qualifié le voile "d’instrument de soumission de la femme contraire à toutes nos valeurs". Il demande l’interdiction du voile pour les mineurs, pour les adultes dans les sorties scolaires, dans les services publics ou encore à l'université.

Sur la préférence nationale

Il n’est pas le premier élu issu du camp LR à proposer cette mesure, mais Marine Le Pen ne la renierait pas. Eric Ciotti souhaite "instaurer une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations et le logement". Concernant les allocations sociales comme le RSA, les allocations familiales, les APL, "aucun étranger ne pourra les percevoir avant une présence de six ans sur le territoire national et aucune aide, hors traitement des urgences vitales, ne sera accordée à un étranger en situation irrégulière", affirme le candidat dans un entretien au Figaro.

"Mettre fin au regroupement familial" pour lutter contre l’immigration

Eric Ciotti veut à tout prix réduire l’immigration "provenant essentiellement d’une immigration arabo-musulmane", car selon lui, elle "remet en cause les fondements de notre histoire". Il compte par exemple "mettre fin au regroupement familial", restaurer le droit du sang et abolir le droit du sol, car il accorderait d’après Eric Ciotti la nationalité "automatiquement". Dans un entretien à Valeurs actuelles, il propose de "mettre en place des quotas migratoires pour revenir à des niveaux plus raisonnables mais aussi s’attaquer au dévoiement du droit d’asile".

Il plaide pour un "Guantanamo à la française"

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Le Point le 10 novembre, Eric Ciotti s’est prononcé pour créer un "Guantanamo à la française". Un moyen selon lui de lutter contre le terrorisme et "empêcher d'agir des bombes humaines". Il plaide pour des "lois spécialement adaptées au terrorisme, comme le Patriot Act aux Etats-Unis". "Nous devons mettre en œuvre la rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme représentant toujours une menace très grave lorsqu'elles sortent de prison". Eric Ciotti estime que "le combat contre l'islamisme ne peut supporter la naïveté".

Éric Zemmour, "un ami"

Le finaliste à l’investiture LR qualifie Eric Zemmour d’"ami", qui "dit des vérités". À plusieurs reprises, il a surpris son camp lorsqu’il a déclaré préférer voter Eric Zemmour plutôt qu’Emmanuel Macron en cas de deuxième tour entre les deux hommes. Toutefois, il ne tend pas la main à celui qui est à présent candidat : "Je dis aux électeurs d'Eric Zemmour de me rejoindre, parce que c'est la droite républicaine qui peut gagner".

Lors d’une interview au Figaro, il affirme : "Eric Zemmour dresse un constat que je partage sur le déclin français. En revanche, je ne vois pas les solutions d'Eric Zemmour pour faire face à ce déclin. Ces solutions sont dans les mains du candidat Républicain qui gagnera le congrès le 4 décembre."

Le second tour démarre ce jeudi, les résultats du congrès des Républicains seront prononcés samedi.