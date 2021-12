Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont les deux finalistes du Congrès Les Républicains pour l'investiture de la droite en vue de la présidentielle de 2022, a annoncé le président des Républicains, Christian Jacob, ce jeudi. Les votes pour le deuxième tour s'ouvrent vendredi et le nom du gagnant sera dévoilé samedi.

Éric Ciotti et Valérie Pécresse s'affronteront au second tour. © AFP / JOEL SAGET / AFP

Valérie Pécresse et Éric Ciotti s'affronteront lors du second tour du Congrès Les Républicains pour l'investiture de la droite en vue de la présidentielle de 2022. Les résultats du premier tour ont été annoncés par le président du parti Christian Jacob ce jeudi, à 14h30, juste après la clôture des votes. Éric Ciotti a recueilli 25,59 % des voix et Valérie Pécresse 25 %. Suivent Michel Barnier avec 23,93 %, Xavier Bertrand avec 22,36 % et Philippe Juvin avec 3,13%.

Près de 140.000 adhérents LR étaient inscrits pour voter lors de cette primaire. Le taux de participation au premier tour s'élève à 80,89 %. Les adhérents pourront commencer à voter pour le second tour vendredi, à partir de 8 heures, et jusqu'à 14 heures samedi. Le nom du vainqueur et candidat officiel de la droite pour 2022 sera annoncé samedi à 14h30.

Dans les sondages, la droite reste pour le moment à la traîne, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. LR espère que le candidat décollera une fois désigné par le congrès.

Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent à voter pour Valérie Pécresse

Dans un tweet publié quelques minutes après l'annonce des résultats, Xavier Bertrand a appelé à voter pour Valérie Pécresse : "Pour le second tour je voterai Valérie Pécresse et j’appelle au rassemblement derrière elle."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Philippe Juvin appelle également à voter pour la présidente de la Région Île-de-France. "Bravo à tous les candidats, restons rassemblés et unis. La Droite est de retour", écrit-il.