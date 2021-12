Valérie Pécresse s'est qualifiée pour le second tour du Congrès Les Républicains en vue de l'investiture de la droite pour la présidentielle ce jeudi. Durant sa campagne, la présidente de la région Île-de-France s'est positionnée en femme compétente, raisonnée mais ferme.

Valérie Pécresse lors du premier débat LR. © AFP / Adrien Fillon / Hans Lucas

Avec 25 % des voix obtenu lors du premier tour de la primaire de la droite, Valérie Pécresse s'est qualifiée pour le second tour ce jeudi, juste derrière Éric Ciotti. Lors de sa conférence de presse, entourée de Xavier Bertrand et Philippe Juvin, qui avaient annoncé un peu plus tôt leur ralliement, la candidate s'est posée en rassembleuse de la droite. En quatre mois de campagne, elle a réussi à faire oublier qu'elle avait quitté le navire Les Républicains en 2019.

Valérie Pécresse s'est différenciée des autres candidats en axant son programme sur l'éducation et l'environnement mais en mettant surtout en avant son bilan à la tête de la région Île-de-France : sa gestion des finances publiques et son engagement pour la sécurité. À la tête du pays, elle entend "remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes".

Gérer le pays d'une main de "faire"

À 54 ans, Valérie Pécresse arrive dans ce second tour du Congrès LR avec une longue carrière dans la politique derrière elle. Elle a été tour à tour ministre de l'Enseignement supérieur, porte-parole du gouvernement, ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy, puis députée des Yvelines et elle est présidente du Conseil régional d'Île-de-France depuis 2015. Une région de plus de 12 millions d'habitants - soit l'équivalent d'un pays comme la Belgique - et à la tête de laquelle elle a été réélue haut la main en juillet dernier.

C'est sur ce bilan qu'elle a misé lors des débats, en se positionnant en femme raisonnée et compétente. Lors du quatrième et dernier débat LR, sur France Inter, par exemple, constatant que "beaucoup de dépenses" avaient été proposées par ses adversaires, elle a tenu à rappeler qu'on "ne peut pas faire de nouvelles dépenses si on ne propose pas des baisses de dépenses de l'autre côté. Dans ma région, j'ai fait 2,5 milliards d'euros d'économies pendant mon mandat, j'ai fermé des structures, j'ai supprimé des postes de fonctionnaires." "Je l'ai fait dans le dialogue social et aujourd'hui on travaille mieux, on dépense mieux", a-t-elle encore argumenté. Un exemple concret qui lui permet de justifier la suppression de 200.000 postes de fonctionnaires une fois arrivée à la tête de l'État.

"Avec moi, vous n'aurez ni esbroufe, ni demi-mesure, ni fausses promesses parce que je serai dans le faire et pas dans le plaisir", concluait-elle lors du troisième débat, sur CNews. Accusant Emmanuel Macron d'avoir "cramé la caisse", la candidate compte donc "remettre de l'ordre dans les finances".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors du troisième débat, Valérie Pécresse a utilisé la même méthode pour prouver ses capacités de gestion d'une crise. "Il y a eu une première vague Covid et il y a eu une deuxième vague. Qu'est ce qu'il s'est passé entre les deux ? Rien. Qu'est ce que j'ai fait à la tête de la région Île-de-France ? J'ai utilisé les fonds européens pour pouvoir créer 500 lits de réanimation modulaires avec des respirateurs, avec des moniteurs", a développé la candidate.

Rétablir l'ordre dans les quartiers

Mais Valérie Pécresse, c'est aussi des propositions très radicales sur la sécurité et l'immigration. Alors que la campagne tire toujours plus à droite avec les candidatures de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour et face à l'émiettement des candidatures de gauche, les Républicains se sont livrés à une surenchère sur ces thèmes.

Valérie Pécresse s'est positionnée pour l'intervention de "brigades coups de poing" dans les "zones de non-droit". Elles seront composées de la police, de la douane ou encore de juges et l'armée viendra "en appui", expliquait-elle lors du troisième débat LR. "On a dans ces quartiers un couvre feu de fait, on a des supermarchés qui ferment à 5 heures parce qu'on a peur de la délinquance. On a des femmes qui ne se promènent plus en jupe, qui n'osent plus sortir la nuit. Combien de temps ça va durer ? Combien de temps on va laisser faire ?", interrogeait-elle. "Il faut que dans ces quartiers revienne l'ordre", estime la candidate. Pour ce faire, elle propose aussi de "territorialiser les peines", c'est-à-dire les différencier selon les zones où les infractions ont lieu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour appuyer son propos sur les problèmes de délinquance lors du troisième débat, là encore, Valérie Pécresse a pris l'exemple de son travail en Île-de-France : "Dans ma région, je me suis saisi de la problématique de sécurité puisque l'État ne s'en saisissait pas. Et j'ai financé des polices municipales, des casernes, des commissariats, des voitures, des équipements de la police nationale, des brigades régionales de sécurité dans mes lycées qui ont fait plus de 1.000 interventions justement contre ces bandes et ces violences."

Une expérience en Île-de-France sur laquelle elle s'appuie de nouveau pour proposer de "généraliser les retenues sur salaires et prestations sociales pour lutter contre les amendes impayées". "Les délinquants doivent être frappés au portefeuille comme cela a été expérimenté en Ile-de-France", indique-t-elle sur son site Pécresse 2022.

Serrer la vis sur l'immigration

Valérie Pécresse serre aussi la vis concernant l'immigration. Sur ce sujet, elle souhaite modifier la Constitution afin de mettre en place des quotas par métiers et par pays, renforcer et contrôler les conditions du regroupement familial ou encore "proposer l'asile à la frontière", c'est-à-dire "examiner dans les 15 jours les demandes d'asile". Par ailleurs, elle conditionne le versement des prestations sociales non contributives à cinq ans de séjour régulier en France. "On ne vient pas en France pour toucher des allocations familiales", claironne-t-elle.

Sur ces sujets, elle n'hésite pas à employer des formules radicales, comme : "La place d’un clandestin c’est dans un charter pour retourner chez lui."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Qui de Pécresse ou Ciotti remportera la bataille ?

"Ma feuille de route est claire : il faudra réaliser très vite des réformes difficiles et courageuses. Mais j'ai l'énergie, l'autorité et l'expérience", concluait Valérie Pécresse lors du troisième débat. Sur cette route, elle a face à elle Éric Ciotti. Un candidat qui a lui enchaîné ces dernières années les propositions très extrêmes sur l'immigration, la sécurité et la défense de la civilisation française. Fin du suspense samedi, à 14 30.