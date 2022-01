La primaire populaire doit dévoiler ce samedi la liste définitive des personnes présentées à son scrutin. À ce jour, ils sont sept éligibles, dont Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui refusent pourtant d'y participer. Peuvent-ils tout de même être élus ? Que se passe-t-il s'ils en sortent vainqueurs ?

La primaire populaire entend départager les candidats de gauche - qu'ils soient d'accord ou non - lors d'un vote en ligne organisé du 27 au 30 janvier. À ce jour, 111.000 personnes se sont inscrites sur la plateforme. Les inscriptions se clôturent le 23 janvier.

Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot le martèlent, ils ne souhaitent pas participer à une Primaire populaire de la gauche. Pourtant, ils ont été sélectionnés à l'automne parmi les dix candidats ayant reçu le plus de parrainages de citoyens. À ce jour, ils sont éligibles à ce scrutin qu'ils ne reconnaissent pas. Peuvent-ils tout de même être élus ? Qu'en est-il si l'un des deux remporte la primaire ? On fait le point.

En l'état, on pourra bien voter pour Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon

Sept candidats sont encore en lice pour remporter la Primaire populaire : Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Pour pouvoir participer au vote final, il faut remplir "deux critères", détaille Samuel Grzybowski, porte-parole de la primaire. "Avoir fait une déclaration de candidature à l’élection présidentielle avant le 15 janvier, et faire partie des personnes plébiscitées dans le cadre des phases de parrainage." Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot remplissent ces deux conditions.

En revanche, en l'état, Christiane Taubira n'est pas éligible. Il reste donc quatre jours à l'ancienne garde des Sceaux pour se déclarer candidate à l'élection présidentielle si elle veut être dans la course de la primaire populaire.

Que se passe-t-il si l'un des deux est élu ?

Que va-t-il se passer si c'est Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot qui est plébiscité par les électeurs de la primaire populaire ? "À la fin du scrutin, on va faire signer un contrat de rassemblement à la personne qui a remporté la primaire populaire. Pour qu'on fasse sa campagne, pour qu'on s'associe à elle, il faudra que cette personne signe ce contrat", répond Samuel Grzybowski. Et si le vainqueur ne fait pas cet effort ? "S’ils sont prêts à gouverner avec les autres, nous on pourra faire leur campagne ; s’ils ne sont pas prêts, on verra en temps voulu ce qu’on fait", affirme le porte-parole.

Mais tout n'est pas encore écrit. "On se donne rendez-vous samedi pour savoir précisément comment chacun sera positionné par rapport à cette question". La liste définitive des candidats au vote final peut encore bouger d'ici samedi, précise-t-il.

Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon ont-ils une chance d'être élu ?

Samuel Grzybowski note tout de même que les électeurs devraient être sensibles au "Fair-Play" des candidats et candidates et "à la façon dont ils s’expriment à l’égard du rassemblement". En clair, ils devraient plutôt choisir un candidat qui embrasse l'initiative de la Primaire populaire :

On peut dire sans en douter que les électeurs vont donner une prime aux bons joueurs.

Ce réflexe légitimiste pourrait donc profiter à Christiane Taubira, l'un des noms qui circulaient le plus souvent quand la plateforme a été lancée. Si elle se présente à l'élection présidentielle d'ici samedi, et qu'elle devient donc candidate à cette primaire, sera-t-elle la favorite ? Pas forcément, selon Samuel Grzybowski. "Christiane Taubira a été poussée au début par ses partisans qui l’ont faite apparaitre sur la plateforme. Mais vous avez d’autres personnalités, qui ont toutes fait, à un moment donné, des signes pour le rassemblement. On peut tout à fait attendre d’autres formes de surprises", commente-t-il.