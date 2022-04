À cinq jours du second tour, les nouvelles professions de foi des candidats sont en train d'arriver dans les boîtes aux lettres. On a noté quelques changements entre les anciennes et nouvelles versions. Coté Macron, la "grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes" a disparu.

Des panneaux électoraux à Saint-Georges de Montaigu, en Vendée, le 19 avril 2022. © AFP / Mathieu Thomasset

Elles sont en chemin et vont bientôt arriver dans nos boîtes aux lettres. La distribution des professions de foi des deux finalistes de l’élection présidentielle doit démarrer. Pour chacun des deux candidats, le document a évolué par rapport à celui du premier tour : le président-candidat ne touche pas à la réforme des retraites, mais il donne plus de place à l'écologie et au pouvoir d'achat. En revanche, l'égalité entre les femmes et les hommes n'apparaît plus. Sur sa profession de foi, Marine Le Pen se veut plus concrète, en illustrant sa première année de mandat si elle est élue.

Sur la forme, Macron cherche à montrer qu'il est au contact

Sur la profession de foi d'Emmanuel Macron, l'image en Une change, mais pas le slogan. Le "Nous tous" est toujours là. Au premier tour, le président-candidat apparaissait souriant, le regard fixé vers l'objectif. Pour la profession de foi de l'entre-deux-tours, l'équipe de campagne l'a choisi au milieu de la foule, en Bretagne, micro à la main, en plein discours, cherchant à convaincre. La couleur bleu turquoise, celle choisie pour illustrer son parti En Marche, revient.

Les deux professions de foi d'Emmanuel Macron. / *

Sur la forme, Marine Le Pen cherche à être plus présidentielle

La profession de foi de Marine Le Pen est profondément remaniée dans la forme. Le slogan et la photo ne sont plus les mêmes. "Pour tous les Français" remplace "Marine Présidente, Femme d'État". La candidate du RN apparaît debout devant un bureau, comme Emmanuel Macron sur son portrait officiel. Veut-elle se donner la stature d’une femme d’État ? En tout cas, la photo de Une de la nouvelle profession de foi est épurée, tout comme les trois pages qui suivent. On constate que le nom de la candidate d'extrême-droite est très peu mentionnée, seulement deux fois, à la toute fin, dans une signature et près d'un QR code.

Les deux professions de foi Marine Le Pen. / *

Dans le fond, Macron fait monter l'écologie et le pouvoir d'achat

Emmanuel Macron veut "tendre la main" aux électeurs de gauche et de la "droite républicaine", écrit-il. Dans sa nouvelle profession de foi, les mesures proposées sont identiques. La réforme des retraites est toujours là et toujours à 65 ans. En revanche, les questions du pouvoir d'achat et de l'écologie, diluées dans la précédente profession de foi, deviennent les deux premières propositions citées par le candidat.

La question de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est plus visible dans la nouvelle mouture. "En me faisant confiance, vous voterez pour l'égalité de tous", est-il écrit dans la première version. "Égalité entre les femmes et les hommes : c'était la grande cause du quinquennat qui s'achève, ce sera la grande cause du quinquennat qui vient." La nouvelle profession de foi n'y fait plus référence. Contacté, l'entourage du candidat rétorque que "l'égalité femmes-hommes sera bien la grande cause du quinquennat comme annoncé depuis le début de la campagne !" En ne mettant pas ce projet dans la nouvelle version de la profession de foi, il n'est pas question de mettre cette thématique au second plan poursuit son équipe de campagne.

À gauche, la profession de foi du premier tour (page 3), à droit celle du second tour (page 4) / *

Dans le fond, Le Pen décrit sa première année de mandat

Pour le premier tour, la candidate du RN avait fait le choix d'une profession de foi la plus complète possible, avec ses mesures argumentées et chiffrées. Celle de l'entre deux est plus limpide, il y a moins de texte. Une chronologie permet d’illustrer les mesures prises lors de la première année de mandat de Marine Le Pen, si elle est élue.

Dans le détail, elle fait apparaître une de ses nouvelles propositions phares, la suppression de la TVA sur 100 produits essentiels, alimentaire et d'hygiène. Marine Le Pen rappelle aussi qu'elle souhaite la panthéonisation de l'Abbé de l'Épée, le créateur de la langue des signes. Sa profession de foi a été homologuée, malgré les "réserves" du gendarme de la campagne, comme le révélait France Inter. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale avait demandé des explications à Marine Le Pen sur deux chiffres figurant sur sa profession de foi, concernant l'insécurité et l'immigration.

Des attaques l’un contre l’autre

Les deux candidats n'oublient pas d'attaquer leur adversaire. L’une des quatre pages de la profession de foi d’Emmanuel Macron est consacrée aux différences entre le président-candidat et sa concurrente, en sept points. "Où en serions-nous si elle avait eu à gérer le Covid-19 ou la guerre en Ukraine", peut-on lire. Ou encore "Un président qui unit et rassemble plutôt qu'une candidate qui divise et stigmatise".

"5 ans d’Emmanuel Macron, c’est déjà trop", écrit en majuscules Marine Le Pen dans sa profession de foi. Un espace est consacré à son adversaire, pour critiquer son bilan et son programme. Avec le même mantra : "S'abstenir revient à réélire Emmanuel Macron".