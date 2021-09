Les Allemands s'apprêtent à renouveler leurs députés qui choisiront ensuite le successeur à la chancellerie. Voici les portrait des candidats qui s'affrontent dans ce scrutin pour succéder à Angela Merkel.

Pour accéder à la chancellerie, trois favoris, Olaf Scholz, Annalena Baerbock et Armin Laschet, font face à trois adversaires. © AFP / Malte Ossowski / Sven Simo, Odd Andersen, Philipp Von Ditfurth

C’est l’un des scrutins les plus importants de l’après-guerre, en Allemagne. Le 26 septembre, les Allemands renouvellent leurs députés, qui choisiront ensuite le successeur d’Angela Merkel : après quatre mandats et 16 ans au pouvoir, la chancelière a décidé de passer la main. En Allemagne, les candidats sont moins nombreux que les prétendants au fauteuil de l’Élysée : dans ce scrutin, trois favoris font face à trois adversaires avec lesquels ils devront immanquablement négocier pour construire la future coalition gouvernementale. Voici leurs profils.

Olaf Scholz, l’homme de la remontada

En août, l’ancien maire de Hambourg, 63 ans, est devenu le favori surprise du scrutin, passant progressivement devant les Verts puis les conservateurs à la faveur de leurs erreurs. Actuel ministre des Finances, il a fini par endosser le costume d’héritier naturel d’Angela Merkel. Et incarne celui qui peut ressusciter la social-démocratie.

SON PARTI : Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).

SON STYLE : Costume gris, allure austère, calme olympien... Olaf Scholz rassure. Homme de dossiers, pragmatique, il maîtrise les questions techniques et cultive ses similarités avec Angela Merkel. Mais son absence totale de charisme et ses prises de parole monocordes lui ont valu le surnom de "Scholzomat", l’automate. L’hebdomadaire Der Spiegel le voit même comme "l’incarnation de l’ennui en politique".

SA FONCTION : Vice-chancelier et ministre des Finances depuis 2018.

SA BIO : S’il a commencé très à gauche avec les cheveux longs (il rejoint le SPD à 17 ans), Olaf Scholz est aujourd’hui chauve… et droitier. Trop à droite en tout cas pour emporter la présidence du parti en 2019. Mais juste assez pour s'inscrire dans l'héritage de la chancelière. Avocat spécialiste du droit du travail, il est élu député en 1998, puis devient ministre du Travail entre 2007 et 2009. En tant que ministre des Finances, il a longtemps appliqué son credo : "on ne dépense que ce que l’on a". Sans pour autant hésiter à briser le tabou de la rigueur budgétaire, à la faveur de la pandémie.

SA FAIBLESSE : En fin de campagne, Olaf Scholz a été rattrapé par une affaire de blanchiment d’argent mettant en cause son ministère, qui a été perquisitionné. Il a du se justifier devant la Commission des Finances du Bundestag. Sans conséquence sur les sondages.

SON PROGRAMME : "Moi chancelier, je mettrai en place dès le début le salaire minimal à 12 euros, je garantirai des retraites stables, et je ferai en sorte, dès la première année de mon gouvernement, de tout faire pour favoriser le développement des énergies renouvelables pour que nous ayons une industrie moderne, solide en emplois et neutre sur le plan climatique" (débat du 26 septembre 2021).

SA RELATION À LA FRANCE : De 2015 à 2019, il a été plénipotentiaire, chargé des relations culturelles franco-allemandes (il représente les Länder et coordonne leurs positions). En juin 2016, il crée un lycée franco-allemand à Hambourg.

SIGNE PARTICULIER : Olaf Scholz s’est découvert, sur le tard, une passion pour l’aviron, qu’il pratiquait encore récemment une fois par semaine pour s’entretenir et garder la forme.

IL A DIT : "Un ministre des Finances allemand reste un ministre des Finances allemand."

Armin Laschet, l’héritier mal aimé

À 60 ans, le Rhénan se considère comme l’héritier naturel d’Angela Merkel, dont il partage la ligne centriste et proeuropéenne. Il a tout de même réussi l’exploit de faire chuter son parti à un niveau historiquement bas (20 % des intentions de vote dans les sondages à quelques semaines du scrutin).

SON PARTI : L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), alliée dans cette campagne au "parti-frère", l'Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU).

SON STYLE : Opiniâtre et volontaire, Armin Laschet est réputé pour sa jovialité, un style tout en rondeur et des qualités de rassembleur.

SA FONCTION : Depuis 2017, il dirige la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (bassin industriel de la Ruhr), région la plus peuplée (18 millions d’habitants) et la plus riche d’Allemagne. Il est président fédéral de la CDU depuis janvier 2021.

SA BIO : Armin Laschet est né en 1961 dans une famille modeste d’Aix-la-Chapelle, où son père mineur se reconvertit enseignant. Après des études de droit, il travaille comme journaliste avant de se lancer en politique. Il a été l’un des rares à soutenir Angela Merkel en 2015 après sa décision d’accueillir des centaines de milliers de migrants de Syrie ou d’Afghanistan. Sa politique d’intégration, quand il était ministre régional en 2005, lui avait déjà valu le surnom d’ "Armin le Turc" au sein de la CDU.

SA FAIBLESSE : Sa maladresse. En 2014, il critique la "diabolisation" du chef du Kremlin, alors que Vladimir Poutine vient d'annexer la Crimée. En juillet dernier, il est surpris par les caméras en pleine crise de fou rire alors qu’au premier plan, le président allemand rend un hommage solennel aux victimes des inondations qui ont dévasté l’ouest du pays. Après chaque bourde il s’excuse… mais sa crédibilité plonge.

SON PROGRAMME : "Moi chancelier, je me battrai pour l’unité de l’Europe en ces temps difficiles, pour que notre pays soit une puissance économiquement forte et climatiquement neutre et pour des choix clairs sur le plan de la sécurité intérieure" (débat du 26 septembre 2021).

SA RELATION À LA FRANCE : En 2020, Emmanuel Macron le convie à la tribune d'honneur des cérémonies du 14-Juillet, pour le remercier d'avoir accueilli dans un hôpital de sa région des malades du Covid-19 originaires de Metz. S’il devient chancelier, Armin Laschet promet d'intensifier la relation franco-allemande, qu’il pratique au quotidien dans son Land au travers de programmes avec les Hauts-de-France.

SIGNE PARTICULIER : Catholique pratiquant, ancien enfant de chœur, marié depuis 36 ans, il vit toujours dans la maison (modeste) où ses trois enfants ont grandi, près de l'église où il a été baptisé.

IL A DIT : "Mon offre (dans les moments difficiles) c'est la constance, la stabilité et la fiabilité."

Annalena Baerbock : la nouvelle vague (verte)

Parmi les candidats à la chancellerie, c’est la plus jeune. À 40 ans (elle est née en 1980, l’année de la fondation de son parti), Annalena Baerbock espère devenir la première écologiste à accéder à la chancellerie. Elle compte sur le succès croissant de son parti : plus de 20% des voix aux élections européennes de 2019. Même si elle ne remporte pas l’élection, elle sait qu’elle sera incontournable dans la formation d'une nouvelle coalition. Loin de l'anticapitalisme et de l'antimilitarisme de leurs débuts, les Verts nouvelle génération veulent être considérés comme un parti de gouvernement classique.

SON PARTI : l'Alliance 90 - die Grünen (Les Verts), le parti écologiste allemand.

SON STYLE : Celui d’une travailleuse acharnée et ambitieuse, qui connaît bien les dossiers. Pour le journal allemand Der Spiegel, Annalena Baerbock est d’ailleurs "une femme qui veut et peut beaucoup mais qui devrait se détendre un peu".

SA FONCTION : Elle est députée du Brandebourg (depuis 2013) et co-présidente de son parti, l'Alliance 90 - die Grünen.

SA BIO : Étudiante en droit, elle rêve de devenir correspondante de guerre, mais un stage auprès d’une eurodéputée écologiste change ses perspectives. En 2005, en parallèle de son master en droit international à Londres, elle décide d’adhérer au parti Vert. Elle y incarnera la ligne "Realo​", pragmatique tendance centriste, ouverte aux alliances. Au sein du parti, son ascension est rapide, mais elle reste abonnée aux seconds rôles. Députée depuis 2013, elle n’a jamais été ministre, ni au niveau régional ni au niveau fédéral. À ses yeux, son absence d’expérience n’est pas un handicap : elle revendique une manière différente de faire de la politique, et promet de mieux faire résonner la voix de Berlin sur la scène internationale. À la différence de ses concurrents, elle a d’ailleurs un peu d’expérience en la matière : au Bundestag, en tant que porte-parole du groupe écologiste sur la politique climatique, elle a participé aux accords de Paris de 2015.

SON PROGRAMME : "Moi chancelière, il y aura un nouveau départ. Ce sera une politique qui ne fera pas les choses à moitié en matière de protection du climat, une politique qui se préoccupera avant tout des enfants et des familles, une politique étrangère guidée par la défense des droits de l’Homme au cœur de l’Europe" (débat du 26 septembre 2021).

SA FAIBLESSE : Une succession de scandales. Des accusations de plagiat dans son livre Jetzt ("Maintenant", Ullstein, non traduit), où elle aurait multiplié les copier-coller d’articles de presse. Des CV "gonflés" où elle annonce par exemple avoir dirigé le cabinet d’une eurodéputée entre 2005 à 2008, alors que jusqu’en 2006 sa mission était de gérer des tâches informatiques. Elle est aussi accusée de ne pas avoir sciemment déclaré des primes versées par son parti, alors que Die Grünen se fait le héraut de la transparence en politique.

SA RELATION À LA FRANCE : Annalena Baerbock milite pour une Europe de la défense, ambition également portée par Emmanuel Macron, qu'elle a rencontré en février 2020 lors d'un dîner en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité. Elle veut aussi soumette au gouvernement américain l’idée d’une alliance transatlantique pour la neutralité climatique et pour cela, dit-elle, "nous avons besoin de la France et de l’Allemagne".

SIGNE PARTICULIER : Ancienne sportive de haut niveau, elle est triple médaille de bronze aux championnats d'Allemagne de trampoline, et pratique aussi le football.

ELLE A DIT : "La démocratie a besoin de changement, et je veux être la candidate du renouveau quand d’autres sont les candidats du statu quo."

Christian Lindner, « Bambi » faiseur de roi

Face au résultat probablement serré des élections, le libéral Christian Lindner, 42 ans, se retrouve en position d'arbitre. Déjà candidat pour son parti aux élections de 2017, il a le même objectif : devenir un partenaire incontournable pour la formation d’une coalition. Mais avec qui s’alliera-t-il ?

SON PARTI : le FDP, le parti libéral démocrate allemand.

SON STYLE : Photogénique. Barbe de trois jours soigneusement travaillée, greffe de cheveux pour densifier sa chevelure blonde, il cultive l’image du "beau gosse". Un brin narcissique, il séduit et il agace.

SA FONCTION : Patron du FPD.

SA BIO : Christian Lindner est un homme pressé. Il entre au FDP à l'âge de 16 ans, est élu au Parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 21 ans, alors qu'il fonde une agence de pub et une boîte internet tout en suivant ses études en sciences politiques, il devient député à 30 ans et chef du parti à 34 ans, après un échec retentissant de sa formation au Bundestag. Ses aînés le surnomment "Bambi" ? Il répond : "À la fin, Bambi devient le roi de la forêt".

SON PROGRAMME : Libéral et pro-européen, il veut réformer le marché du travail avec plus de flexibilité, diminuer la bureaucratie et favoriser l'envie d'entreprendre. Principal artisan de la droitisation du FDP, il est le tenant d’une ligne dure sur l’immigration. Il a également fortement critiqué les décisions liées au confinement décidées par le gouvernement d’Angela Merkel pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

SA FAIBLESSE : Son caractère. Derrière son air de gendre idéal, c'est un sanguin intransigeant. Après les élections de 2017, il avait mis fin aux négociations en vue de créer une coalition "Jamaïque" aux côtés de la CDU-CSU et des Verts en disant : "Il vaut mieux ne pas gouverner que de mal gouverner". L’Allemagne avait alors plongé dans une crise politique inédite.

SA RELATION À LA FRANCE : En 2017, il qualifie Emmanuel Macron d’"envoyé du ciel”, saluant ses propositions en faveur d’une coopération européenne accrue dans les domaines de la défense, de l’énergie ou de l’économie numérique. Pendant la campagne électorale, il s’était pourtant fortement opposé au projet du président français et de la chancelière allemande, qui souhaitaient doter la zone euro de ministres du Budget et des Finances.

SIGNE PARTICULIER : Amateur de sport de vitesse et conducteur de Porsche.

IL A DIT : "L'impatience est une vertu."

Alice Weidel et Tino Chrupalla, le duo des extrêmes

Le binôme représente la ligne dure d’un parti situé à l’extrême droite de l’échiquier politique : sa frange la plus radicale est issue du mouvement néo-nazi. En 2017, l’AfD brise un tabou en faisant pour la première fois son entrée au Parlement. Avec le départ d’Angela Merkel, l’AfD perd sa principale cible et va devoir renouveler sa stratégie politique.

LEUR PARTI : Alternativ für Deutschland (AfD), "L’Alternative pour l’Allemagne".

LEUR BIO : Tino Chrupalla est un ancien peintre en bâtiment, élu député de Saxe depuis 2017. Il représente l’ancrage du parti dans l’ancienne Allemagne de l’Est. Il a beau appeler les militants à éviter les "éléments de langage trop drastiques", sur l’immigration il n’a pas hésité lui-même à reprendre le vocabulaire de la période nazie en utilisant le mot Umvolkung ("transformation ethnique"). Alice Weidel, 42 ans, est députée du Bade-Wurtemberg depuis 2017. Économiste libérale, elle parle parfaitement le mandarin.

LEUR FONCTION : Tino Chrupalla est porte-parole de l’AFD depuis 2019 et Alice Weidel est cheffe du groupe parlementaire de l’AfD au Bundestag.

LEUR PROGRAMME : Anti-Merkel, anti-immigration, anti-islam, anti-élite, anti-masque, anti-Europe. Créé en 2013, l’AfD a prospéré sur une ligne xénophobe et anti-islam de plus en plus radicale, surtout dans l'Est du pays plus déshérité. Mais sa stratégie s'est essoufflée.

LEUR FAIBLESSE : Un manque de transparence. En 2016-2017, des affiches appelant à voter pour l’AfD ont été placardées à travers le pays. Elles montraient des femmes voilées avec le slogan "Arrêtons l’islamisation". Une campagne à 3,4 millions d’euros, dont le fisc n’a aucune trace. En 2019, pour avoir accepté des dons financiers illégaux, l’AfD avait déjà dû payer plus de 400 000 euros d’amendes. Il y a quelques mois, les services de renseignement ont placé le parti sous surveillance policière, au motif "d’atteintes à l’ordre démocratique".

LEUR RELATION À LA FRANCE : Alice Weidel a presque le même âge que le Président français. Comme lui, elle a commencé dans la banque et fait irruption sur la scène politique allemande au même moment. Mais elle défend une "Europe des patries" libérée de la tutelle de Bruxelles et se dit persuadée qu’Emmanuel Macron finira par "accélérer la division de l'Europe".

SIGNE PARTICULIER : Alice Weidel est mère de deux enfants, qu’elle a eus avec sa compagne d’origine sri-lankaise, tout en ayant voté contre le mariage homosexuel en Allemagne.

ILS ONT DIT : "La normalité est un pays qui protège ses frontières et soutient ses familles. Nos citoyens d'abord !"

Janine Wissler et Dietmar Bartsch, le duo de la gauche

La gauche de la gauche n’arrive pas à percer dans les élections régionales mais le duo de candidats veut convaincre qu’elle peut désormais faire partie d’une coalition.

LEUR PARTI : Die Linke (la gauche).

LEUR STYLE : La complémentarité. Entre le pragmatique Dietmar Bartsch, sexagénaire de l'est doté d'une longue expérience parlementaire, et Janine Wissler, trentenaire pétillante issue de l'extrême gauche.

LEUR BIO : Pendant ses études de sciences politiques à Francfort-sur-le-Main, Janine Wissler travaille comme vendeuse dans une quincaillerie. Élue depuis 2008 du Land de Hesse, membre d'Attac, elle a mis fin à son soutien au réseau trotskyste Marx21 lorsqu'elle a posé sa candidature à la direction du parti. Dietmar Bartsch, 62 ans, est élu au Bundestag depuis 1998. Après ses études d’économie, il a obtenu son doctorat à l'Académie des sciences sociales du Comité central du Parti communiste à Moscou.

LEUR FONCTION : Dietmar Bartsch dirige le groupe Die Linke au Bundestag et Janine Wissler est la co-présidente de la formation.

LEUR PROGRAMME : Pour l’après-Covid, Die Linke propose de créer un prélèvement exceptionnel sur les plus riches et d’alléger la charge fiscale sur les revenus moyens. Le parti a beau être partiellement composé d’anciens communistes d’ex-Allemagne de l’Est qui ont encore une dent contre le modèle démocratique occidental, il a publié une “sofortprogramm” (des mesures à appliquer immédiatement en cas d’accession au pouvoir) : le signe qu’il a le rang d’un parti de gouvernement et qu’il n’est pas seulement dans la critique. Janine Wissler répète d’ailleurs à longueur d’interviews que les promesses de campagne du SPD ou des Verts seraient bien plus simples à appliquer avec eux qu’avec les libéraux du FDP.

LEUR FAIBLESSE : Aucun des deux membres du duo n’a le charisme de la députée Sahra Wagenknecht, classée troisième personnalité politique la plus populaire dans un sondage cet été, mais ostracisée au sein même du parti car jugée trop radicale.

LEUR RELATION À LA FRANCE : Die Linke a un temps entretenu des liens avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Tout sépare le parti des positions actuelles du gouvernement français. La gauche allemande souhaite une réforme de l’Union en profondeur : “Nous voulons de nouveaux traités pour rendre l’UE plus sociale, plus juste et plus écologique”, disent-ils. Elle souhaite la dissolution de l’OTAN et l’arrêt complet desopérations de l’armée allemande à l’étranger.

SIGNE PARTICULIER : À l’été 2020, Janine Wissler a été menacée de mort par l’extrême droite, avec des messages qui se sont avérés être par la suite envoyés par des membres de la police.

ILS ONT DIT : "Nous ne laissons personne derrière."