Des experts informatiques ont analysé les sites et applications des candidats à la présidentielle et leur constat est sans appel : il y a du mieux à faire concernant la protection des données, l'accessibilité et l'écoconception.

Les sites Internet des douze candidats ont été scrutés par Temesis. © Captures d'écran

"Faites ce que je dis, pas ce que je fais." Cette formule pourrait être utilisée pour décrire la politique de la plupart des candidats à la présidentielle en termes de protection des données. Ce n'est ni une surprise ni une nouveauté, la grande majorité des sites internet des candidats utilisent les outils des géants américains, à la pointe pour bon nombre de fonctionnalités. Mais cette utilisation est en décalage avec les idées prônées dans la plupart des programmes, qui promeuvent une "souveraineté numérique" ou tout du moins une certaine indépendance vis-à-vis des Gafa.

La société Temesis, membre de l'INR (Institut du Numérique Responsable), a passé au crible les sites Internet des douze candidats, selon trois thèmes : l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, l'écoconception et la conformité RGPD (Règlement général sur la protection des données). Deux autres experts informatiques, Esther et Lunar (pseudo), se sont eux penchés sur les applications d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse lors d'un live Twitch organisé mardi soir.

Une marge de progression sur la protection des données

Les experts de Temesis l'écrivent d'entrée : "Aucun des candidats ne respecte pleinement ses obligations en matière de protection des données". Pour en arriver à cette conclusion, les experts ont étudié 19 critères (sécurité, cookies, information, exercice des droits, transferts hors UE (Union Européenne) et minimisation des données) et donné une note sur 10 à chacun des candidats. Au final, c'est le site Internet d'Emmanuel Macron qui est le mieux noté, avec 7,4, devant celui de Yannick Jadot et de Marine Le Pen. Celui de Philippe Poutou est bon dernier, avec seulement 2 sur 10.

Globalement, "on voit qu'il y a beaucoup de solutions Google ou d'entreprises américaines qui ont été utilisées", note Aurélien Levy, directeur général de Temesis. "Il y a un débat sur le sujet parce que quand vous utilisez une solution américaine, vous n'êtes pas à l'abri que vos données partent aux États-Unis et après, on ne sait pas trop qui y a accès." Les experts de Temesis notent par exemple que "neuf sites sur 12 utilisent toujours Google Analytics malgré les alertes des autorités de protection des données sur le caractère illicite du transfert de données réalisé vers les États-Unis". Pour Aurélien Levy, "il y a une marge d'optimisation de ce point de vue là, ne serait-ce que d'avertir les utilisateurs".

Le (mauvais) exemple de Nicolas Dupont-Aignan

Dans le détail, celui qui concentre le plus de points négatifs est Nicolas Dupont-Aignan. Sur son site, il manque par exemple des informations "en matière de cookies", Google Analytics est utilisé (avec transfert possible de données hors Union européenne) et il est fait mention du "Safe Harbor", un accord qui encadrait le transfert des données personnelles de l'Europe vers les États-Unis et qui a été invalidé en 2015.

Le candidat de Debout la France a pourtant un programme détaillé sur le numérique sur son site Internet. "Depuis 20 ans, nous avons laissé les Etats-Unis contrôler l’économie, les technologies et la régulation de la révolution numérique à leur seul profit", regrette le candidat, pour qui "les différents scandales d’écoutes, d’espionnage mais aussi d’abus commerciaux sur la vie privée de nos concitoyens" montrent "l’urgence de briser l’hégémonie américaine sur la révolution numérique".

La collecte des données sur les applications

Du côté des applications, il y a là aussi des efforts à faire. Mise à part l'application "Action populaire" des Insoumis, les autres collectent des données, affirment Esther et Lunar après être rentrés dans les logiciels. Celle de Valérie Pécresse utilise par exemple Google Tag Manager et Google Analytics.

Quant à l'application "Jadot 2022", elle "discute avec Facebook", lui envoie des données, selon Esther. Elle communique par exemple "le pourcentage de batterie", "l'orientation du téléphone", le "fuseau horaire", la "résolution et la densité de l'écran", etc. Le but étant pour Facebook de "calculer un fingerprint du device", explique Esther. En clair : "identifier un utilisateur de façon unique", indique la Cnil, qui précise que "ces informations, si elles sont suffisamment nombreuses, peuvent permettre distinguer les individus entre eux et de les suivre de manière similaire aux cookies".

De moins en moins bien pour l'accessibilité aux personnes handicapées

Concernant l'accessibilité des sites internet des candidats pour les personnes en situation de handicap, "la tendance est plutôt à la baisse", regrette Aurélien Levy, directeur général de Temesis. Pour leur étude, les experts de sa société se sont basés sur des critères du RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité), comme la langue des signes française dans les vidéos ou les contrastes de couleurs sur les sites, qui doivent permettre aux "personnes malvoyantes de voir et lire suffisamment les textes de manière optimum".

Ce travail avait déjà été fait en 2012 et 2017 et "on a plusieurs candidats présents sur ces précédentes élections qui font moins bien cette année", note Aurélien Levy. Marine Le Pen passe ainsi de 3,5 sur 10 en 2012 à 2,9 en 2022. "Et puis, les nouveaux arrivants ne font pas franchement mieux", poursuit le directeur général de Temesis. Ainsi en 2022, aucun candidat n'atteint la moyenne, le meilleur élève étant Philippe Poutou avec 4,8 sur 10, juste devant Nathalie Arthaud. Les derniers sont Marine Le Pen, Fabien Roussel et Yannick Jadot, crédité de seulement 2,3.

"Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont décevants et clairement pas à la hauteur de l'enjeu."

"Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont décevants et clairement pas à la hauteur de l'enjeu", déplore Temesis, qui souligne que "se renseigner sur les candidats, consulter leur programme, adhérer, s'abonner ou militer devient un parcours plus difficile ou parfois impossible" pour les personnes handicapées.

Ces sites "légalement, n'ont pas d'obligation", rappelle Aurélien Levy. Mais "les associations aimeraient que les candidats aux élections aient un minimum d'obligation en matière d'accessibilité des services et des contenus, comme c'est le cas pour les sites publics, pour que les personnes en situation de handicap puissent, comme n'importe qui, s'informer sur les candidats et ce qu'ils proposent".

"La pollution numérique", sujet oublié des candidats à la présidentielle

Le compte n'y est pas non plus pour ce qui est de la sobriété numérique des sites internet des candidats. "Cette thématique ne semble pas avoir été particulièrement prise en compte, y compris chez des candidats qui sont a priori attentifs sur le sujet de l'écologie, ce qui paraît un peu un peu paradoxal", déplore Aurélien Levy. Dans le classement, Nathalie Arthaud arrive en tête, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel, Marine Le Pen et Jean Lassalle sont en queue de peloton. Le candidat écologiste Yannick Jadot arrive lui en septième position.

Globalement, "il y a beaucoup d'images qui n'ont pas été optimisées", leur taille est donc élevée, donne en exemple le directeur de Temesis. Idem, Esther a constaté que certaines applications sont particulièrement lourdes. Toutes ces données sont hébergées sur des serveurs "et cette énergie dépensée 'inutilement', multipliée par le nombre de personnes qui visitent les sites, a forcément un impact écologique", explique Aurélien Levy. "Il n'est pas démesuré mais si on cumule ça sur l'ensemble des candidats, au final, ça peut représenter quand même un coût carbone non négligeable." "La pollution numérique n'est à l'ordre du jour chez aucun de nos candidats à l'élection présidentielle 2022", concluent les experts de Temesis.

"C'est toujours possible de faire mieux"

La question est : peut-on faire mieux avec les outils développés en France ? "On a toutes les compétences et ressources nécessaires en France", répond Esther. "C'est toujours possible de faire mieux", abonde Aurélien Levy, même s'il concède que pour des raisons d'audience, il est bien plus intéressant de poster une vidéo sur Youtube que sur une plateforme européenne. Pour ces experts, tout est finalement une question de prise en compte, de connaissance et de volonté.