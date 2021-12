Alors que les idées et les candidats d'extrême droite occupent le débat public, les prétendants à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle multiplient les propositions de plus en plus radicales, quitte à aller sur le terrain du Rassemblement national. Une surenchère qui n'est pas nouvelle.

"Préférez toujours l'original à la copie." Dans un tweet et un montage vidéo publiés le 18 novembre dernier, le Rassemblement national pointe du doigt la proposition de Valérie Pécresse sur le conditionnement du versement des prestations sociales aux étrangers à cinq ans de séjour régulier en France. "Valérie Pécresse copie mot pour mot la proposition de Marine Le Pen !", fustige le RN. Et la présidente de la Région Île-de-France n'est pas la seule à s'aventurer sur ce terrain.

La sécurité, l'immigration et la défense de la civilisation française sont les thèmes les plus abordés par les candidats à l'investiture Les Républicains pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas une nouveauté : alors que l'extrême droite a la cote et que les questions d'identité et d'immigration sont centrales dans le débat, les candidats de la droite se laissent tenter par une surenchère de propositions dures, radicales, et pour certaines, inspirées du Front national.

"Depuis que les gauches se sont effondrées au milieu des années 80-début des années 90, elles ne sont plus audibles" et ce sont "les nationalistes qui imposent leurs idées", explique Gilles Richard, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Rennes. "Les néo libéraux sont donc obligés de se placer sur ce terrain." D'autant qu'avec Nicolas Sarkozy, de nombreux "sympathisants nationalistes" ont rejoint les rangs de l'UMP et que pour gagner leurs voix, "les candidats à la primaire interne se sentent obligés d'en rajouter". "Cela fait plusieurs années qu'au sein des LR, il y a cette idée qu'on doit montrer qu'on peut être très ferme et très efficace, très radical sur les questions d'immigration et de sécurité. Donc forcément, on doit se positionner vis à vis de l'extrême droite pour montrer que l'on ne sera pas tièdes, mous", abonde Émilien Houard-Vial, politiste et enseignant à Sciences Po. "La surenchère est un peu le résultat de tout ça." Conséquence : les propositions radicales sont aujourd'hui remises sur la table.

Les prestations sociales des étrangers déjà remises en cause en 1990 par la droite

Comme cité plus haut, Valérie Pécresse veut par exemple conditionner le versement des aides sociales aux étrangers à cinq ans de séjour régulier en France. Ils auront toutefois "droit aux prestations contributives, c’est-à-dire toutes celles pour lesquelles ils payent des charges sociales", précise la candidate le 15 novembre sur BFMTV-RMC.

Mais cette proposition n'est pas nouvelle. "Tout ce qui est proposé" par les candidats de la droite dans cette campagne "était déjà proposé par le Rassemblement national dès les années 1980 et plus ou moins repris, un peu allégé, par le RPR et l'UDF", relève Gilles Richard. Ainsi, la question des prestations sociales des étrangers était déjà interrogée par... Jacques Chirac, en avril 1990. Lors des États généraux de l'opposition à Villepinte, il prônait "une différenciation entre Français et étrangers, notamment dans le domaine des prestations familiales et ceci afin d’éviter la création d’un phénomène d’appel considérable qui serait de nature à briser toutes les barrières".

Vingt ans plus tard, cette idée revient dans le camp du Front national puisqu'en février 2012, dans l'émission "Des paroles et des actes" sur France-2, Marine Le Pen indiquait vouloir supprimer _"toute une série d’aides sociale_s aux étrangers, y compris en situation légale dans notre pays". En 2017, la candidate à la présidentielle estimait qu'il fallait mettre en place un délai de carence de deux ans avant d’accorder les aides. Cette année-là, François Fillon proposait lui aussi un délai de deux ans, mais uniquement pour les prestations sociales non contributives.

Pour 2022, Marine Le Pen veut que les allocations familiales soient "réservées exclusivement aux Français" mais concède que les étrangers en situation régulière pourront "avoir accès aux prestations qui donnent lieu à des cotisations au bout de cinq ans équivalent temps plein", précise-t-elle sur BFMTV-RMC le 9 novembre dernier. Éric Zemmour entend lui supprimer toutes "les dépenses sociales non contributives" pour les étrangers extra-européens, a-t-il déclaré sur franceinfo le 22 novembre 2021.

Le regroupement familial éternellement questionné

Une autre petite musique qui revient régulièrement en période électorale concerne le regroupement familial et cette année, Éric Ciotti entend tout simplement "arrêter l'immigration de masse et le regroupement familial", comme il le dit sur Europe 1 le 15 novembre dernier. Là encore, l’idée est déjà prononcée à droite dans les années 1990. Lors de son fameux discours de juin 1991 à Orléans, lors duquel il évoquera "le bruit et l’odeur" des immigrés, Jacques Chirac estime que "notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. […] Il faut mettre un moratoire au regroupement familial", avait-il alors déclaré.

Le lendemain, interviewé sur Antenne 2, il précisait qu'il faut selon lui "renoncer, sauf pour ceux qui sont installés chez nous et pour une certaine durée, au regroupement familial. Nous n’avons plus les moyens d’accueillir ces gens." Deux ans plus tard, les lois Pasqua restreignaient les conditions du regroupement familial en portant à deux ans la durée de résidence préalable obligatoire.

Mettre fin à l'immigration et notamment au regroupement familial faisait partie du programme du Front national de Jean-Marie Le Pen. Idem par la suite avec sa fille. Mais en 2017, elle n'est pas seule à se positionner sur ce créneau puisque Nicolas Sarkozy (et son soutien de l'époque Éric Ciotti) proposait dans son livre-programme "Tout pour la France" que, "tant que la nouvelle politique d'immigration ne sera pas mise en œuvre au plan national comme européen", le regroupement familial soit suspendu. Nicolas Dupont-Aignan défendait lui un moratoire de deux ans du regroupement familial.

Le Rassemblement national, source d'inspiration

Autre mesure phare des candidats de la droite : le moratoire sur l'immigration proposé par l'ancien commissaire européen Michel Barnier. S'il est élu, le négociateur du Brexit entend mettre en place un moratoire pendant trois à cinq ans pour stopper net toute immigration, le temps de "remettre à plat toutes les procédures", explique-t-il dans une vidéo Youtube.

Une idée déjà entendue du côté de Marine Le Pen qui, lors d'un meeting à Paris en avril 2017, proposait de mettre en place un "moratoire immédiat sur toute l'immigration légale". Il durerait "quelques semaines" et viserait les visas de longue durée. En avril dernier, rebelote : "Il faut mettre en place un moratoire sur l'immigration dans notre pays. Il y aurait 900.000 personnes en situation irrégulière sur notre territoire : ceux-ci doivent s'apprêter à rentrer chez eux", indique-t-elle sur franceinfo.

Entre temps, Nicolas Sarkozy et Christian Jacob s'étaient aussi emparés de la question. "Il serait sage de réfléchir à un moratoire d'une brève durée, de mettre ce temps à profit pour discuter avec l'ensemble des forces politiques, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, et envoyer le message aux Français qu'on a compris leur inquiétude", estime l'ancien chef de l'État sur BFMTV en novembre 2020. "On bloque tout pendant trois mois, de façon à reprendre la main sur ce sujet", avait par la suite proposé le président des Républicains sur franceinfo.

La question de l'incarcération des étrangers condamnés en France - sortie du chapeau par Philippe Juvin lors du troisième débat des Républicains le 21 novembre - a elle aussi été posée par Marine Le Pen. En juin dernier, elle indiquait encore sur CNews : "J’ai émis l’idée d’engager des pourparlers avec un certain nombre de pays dont sont issus les étrangers dans notre pays pour que, dans le cadre d’accords bilatéraux, des peines de prison prononcées en France puissent être exécutées dans le pays d’origine."

Les quotas migratoires remis sur la table

Le sujet des quotas migratoires est également une vieille rengaine de la droite. Il est cette année porté par Xavier Bertrand et Valérie Pécresse notamment.

"Les quotas, c'est quelque chose qui était déjà défendu par un certain nombre de candidats à la primaire de 2017", rappelle Émilien Houard-Vial. C’était notamment une mesure proposée par François Fillon en 2017 : "Inscrire dans la Constitution le principe de quotas fixés par la loi, plafonnant le nombre de titres de séjour pouvant être délivrés chaque année au titre de l’immigration professionnelle et familiale, en fonction des capacités d’accueil de la France et des capacités d’intégration des demandeurs", était-il écrit dans son programme. Marine Le Pen proposait elle l’instauration d’un "quota de 10.000 immigrés par an".

Cette question des quotas avait aussi été envisagée dès 2009 par Nicolas Sarkozy puis Emmanuel Macron l'avait évoquée en 2019. En 1990, toujours lors des États généraux de Villepinte, Valéry Giscard d'Estaing proposait lui un "quota zéro d'immigration" car "la France n'est pas un pays d'immigration". Une période à laquelle ne rechigne pas à se référer aujourd'hui Éric Ciotti..

Mais sur cette question, Éric Ciotti innove. Le député des Alpes-Maritimes propose un permis migratoire à points pour les étrangers souhaitant venir en France. Il s'agit de vérifier "la capacité à aimer, à comprendre, à respecter notre pays", indique-t-il, sans plus de détails, sur Europe 1.

Contacté par Marianne, Stéphane Le Rudulier, porte-parole d’Éric Ciotti détaille cette mesure qui "s'inspire du système qui existe au Canada". "Il s’agit d’établir une grille de sélection des travailleurs qualifiés à partir de cinq critères : la maîtrise de la langue française, l’acceptation des valeurs de la République – soit l’aptitude à s’intégrer et s’assimiler –, la détention d’une caution financière, l’employabilité, le logement et la composition familiale", détaille-t-il.

Les Républicains sont "obsédés par l'idée que la droite n'est pas assez de droite".

Dans toutes ces propositions, "il y a un peu cette idée de 'on ne fait pas les mêmes choses que le RN, mais on essaie de trouver ce qui, dans l'état du droit actuel, pourrait être aménagé pour montrer qu'on a une vraie volonté d'agir sur les problèmes perçus de l'immigration, de la sécurité'", relève Émilien Houard-Vial.

Cette surenchère s'est aussi glissée dans le vocabulaire employé par les candidats, "notamment la façon dont un terme comme 'ensauvagement' s'est installé dans le débat public", indique le politiste. Il y a au final "l'idée de pousser le curseur de plus en plus loin", observe-t-il. "Je pense qu'ils ne se disent pas rationnellement qu'ils veulent aller le plus loin possible, mais c'est un peu l'effet d'entraînement et la pression qui s'exerce les uns sur les autres." Traumatisés par la défaite de 2012 et surtout de 2017, ils sont, selon lui, "obsédés par l'idée que la droite n'est pas assez de droite, que finalement, on ne gagnera pas si on ne va pas plus à droite et notamment si on ne va pas rechercher des électeurs du RN et maintenant d'Éric Zemmour".