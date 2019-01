Il lui en avait fait la promesse sur un plateau de télévision : le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi a passé vendredi la journée à Fréjus (Var) avec une "gilet jaune" de la première heure. Céline Gravade, 48 ans, est assistante de vie spécialisée et elle vit avec trois enfants dont une ado à la maison.

Mounir Mahjoubi a aidé à la préparation du déjeuner chez véronique, l'une des patientes de Céline Gravade © Radio France / Cyril Graziani

Céline Gravade est assistante de vie spécialisée Alzheimer et handicape. Elle travaille 50 heures par semaine et elle gagne 2 000 euros. Mais, à cause d'un lourd crédit sur son appartement, il ne lui reste que 300 euros pour vivre.

Comme il s'y était engagé, Mounir Mahjoubi a passé la journée à Fréjus avec Céline Gravade, 48 ans, assistante de vie "spécialisée Alzheimer et handicap" et "gilet jaune" © Radio France / Cyril Graziani

Avec Céline, depuis ce matin Mounir Mahjoubi a enchaîné les visite à domicile et notamment à Saint-Raphaël, chez Véronique, une des patientes de Céline, handicapée physique et mentale.

Pour le déjeuner, le ministre enlève la veste. Il ne se contente pas d’observer, il met la main à la pâte pour aider à préparer: il a notamment coupé le poulet. Facile pour celui qui a un CAP cuisine "Oui je suis aussi cuisinier, explique Mounir Mahjoubi, je ne suis pas que ministre… est-ce si surprenant que ça ?"

Mounir Mahjoubi et Céline Gravade se sont rencontrés début décembre sur un plateau télé, celui de Cyril Hanouna. Aujourd’hui ils ont vraiment pu échanger. Le ministre a notamment pu constater ses difficultés administratives : "Le quotidien d'une assistante de vie à domicile avec tous ses patients, la façon dont on fonctionne avec les uns et les autres", explique Céline Gravade.

"C'est vrai, je ne connais pas la réalité de Céline, comment ça se passe dans leur quotidien, reconnaît le ministre. Quand de façon très pratique, ce matin, on parle du financement d'un équipement médical et qu'on voit la complexité absolue pour pouvoir y arriver, et qu'on voit que le rôle de Céline ce n'est pas juste d'être là pour ses patients, mais c'est aussi d'orienter et aussi d'accompagner, on un sujet sur la complexité administrative."

Mounir Mahjoubi a rencontré d’autres" gilets jaunes", le rendez-vous était fixé à 18h © Radio France / Cyril Graziani

La journée est loin d’être finie. Céline et Mounir ont fait les courses pour ce vendredi soir. À 18 heures, le ministre a rencontré d’autres "gilets jaunes", avant de dîner avec Céline. Au menu : soupe chinoise. Elle mange ce plat tous les soirs.

Dans 15 jours c’est elle qui montera à Paris 48 heures, pour découvrir le quotidien d’un ministre…