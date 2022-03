L'avenir de la redevance audiovisuelle est revenu dans les débats après l'annonce d'Emmanuel Macron lundi soir, qui a expliqué vouloir la supprimer s'il est réélu. Même volonté du côté d'Éric Zemmour ou encore de Marine Le Pen. Mais que proposent les autres candidats sur cette question ? Tour d'horizon.

L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle, en mai 2008. © Maxppp / PELAEZ Julio

Désormais candidat, Emmanuel Macron était lundi soir à Poissy, dans les Yvelines, pour un échange avec 200 habitants. En campagne, le président s'est engagé, s'il était réélu à supprimer la redevance audiovisuelle. Selon lui, cette suppression est "cohérente avec la suppression de la taxe d'habitation", l'une des mesures phares de sa campagne en 2017. Emmanuel Macron a présenté cette mesure au milieu d'une série de propositions pour soutenir le pouvoir d'achat, comme le triplement de la "prime Macron", sans charges ni impôts.

Depuis 2009, la contribution à l'audiovisuel public est payable par toute personne qui est imposée à la taxe d'habitation et qui détient un téléviseur. Son montant est déterminé par le Parlement et s'élève actuellement à 138 euros en France métropolitaine. Cette redevance permet de financer les chaînes de TV et de radio du secteur public, comme France Télévisions, Radio France, Arte ou France Médias Monde (France 24, RFI...). Outre le président sortant, plusieurs candidats ont déjà fait part, dans les médias ou dans leur programme, de leur volonté de la supprimer, d'autres au contraire souhaitent la conserver. Tour d'horizon de ce que prévoient les candidats concernant cette redevance.

Celles et ceux qui veulent la supprimer

Éric Zemmour ne s'en est jamais caché. Président, il supprimera la redevance audiovisuelle. Cette proposition est inscrite dans son programme, dans la partie "pouvoir d'achat". "Supprimer la redevance audiovisuelle grâce à la privatisation des principales chaînes de l'audiovisuel public."

Dans un de ses meetings, début février, l'ancien chroniqueur de CNews avait attaqué le coût de l'audiovisuel public dont il veut privatiser les principales chaînes pour mettre fin à leur "propagande immigrationniste, woke et décoloniale". Invité de la matinale spéciale de France Inter, le 7 février, Eric Zemmour l'avait assuré : "Je n'ai rien contre le service public au départ" avant d'ajouter "aujourd'hui, vous êtes des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche et tous les Français le savent. Les Français n'ont pas à payer pour un média orienté politiquement." Le candidat Reconquête l'avait d'ailleurs redit : "Nous supprimerons la redevance audiovisuelle. Nous privatiserons France 2 et France Inter."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Marine Le Pen souhaite également supprimer la redevance de l'audiovisuel public. Dans son programme présenté sur son site de campagne, l'une des propositions est la suivante : "Renationaliser les autoroutes pour baisser de 15% les péages et privatiser l’audiovisuel public pour supprimer les 138€ de redevance."

La candidate RN s'est d'ailleurs exprimée régulièrement à ce sujet dans différentes interviews. Le 8 septembre par exemple, dans un entretien au Figaro, la candidate RN affirme vouloir "la privatisation de l'audiovisuel public", dont il est selon elle "de plus en plus difficile de distinguer la spécificité", afin de rendre "immédiatement 2,8 milliards de redevance" aux Français. Sur France 2, le 7 février, Marine Le Pen a également expliqué ne pas le faire par "esprit de revanche" mais pour "redonner" aux Français les 138 euros de la redevance audiovisuelle. "Pour être tout à fait honnête, il m'est arrivé d'être aussi maltraitée sur le service public que dans les chaînes privées (...) Pour l'instant le groupe où je me fais le plus maltraiter, c'est le groupe Bolloré", a-t-elle lancé, après s'être déjà plaint par le passé de CNews qu'elle trouve trop favorable à Éric Zemmour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De son côté, Valérie Pécresse n'en fait pas mention dans son programme sur internet mais, comme le souligne l'AFP, elle aussi est en faveur d'une suppression de cette redevance pour l'audiovisuel. Sur France 2, le 23 septembre, la candidate LR déclarait même que la privatisation n'était pas un "tabou".

Nathalie Arthaud n'en fait pas non plus mention dans son programme de cette année. Cependant, en 2017, la candidate de gauche, Lutte Ouvrière, se positionnait en faveur de sa suppression, comme le rapporte Europe 1. Un impôt "injuste" selon elle.

Celles et ceux qui veulent la conserver

Dans son programme, Anne Hidalgo évoque ses propositions pour l'audiovisuel public, notamment dans la partie "Une République vivante, une démocratie continue". Souhaitant "définir une nouvelle politique anti-concentration des médias", la maire PS de Paris l'annonce : "je renforcerai le service public de l’audiovisuel afin qu’il ait les moyens d’assurer ses missions fédératrices, tout particulièrement dans les domaines de l’information et de l’éducation. Je conforterai la Contribution à l’Audiovisuel Public (CAP), qui sera juste et universelle, pour garantir l’indépendance budgétaire des chaînes publiques de radio et de télévision, et la pérennité du financement de la création cinématographique et audiovisuelle."

Candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot dévoile dans son programme ce qu'il prévoit pour le service public audiovisuel dans la partie : "Une démocratie forte et vivante, condition indispensable à la transition climatique". "Nous renforcerons et garantirons la démocratisation de l’information et des médias", assure l'eurodéputé, qui poursuit : "Nous conditionnerons les aides à la presse et les conventions audiovisuelles au respect des critères suivants : gouvernance paritaire dans les organes de contrôle, seuil minimum de journalistes au sein de la rédaction, respect du droit social et des conventions collectives, égalité salariale entre les femmes et les hommes, mise en place de cellules de signalement des violences sexistes et sexuelles."

Fabien Roussel souhaite lui aussi conserver la redevance de l'audiovisuel public. Le 26 janvier 2022, sur franceinfo, le candidat communiste a été interpellé sur cette question par un auditeur, qui se plaignait du montant qu'il juge trop élevé. Fabien Roussel l'a ainsi assuré, il ne souhaite pas la supprimer "parce que je considère que nous avons besoin de défendre une télévision publique, une radio publique qui investissent dans des programmes accessibles à tous et qui en même temps diffusent moins de publicité."

"Malheureusement, ce ne sont pas les choix qui sont faits mais de l'autre côté je dirai qu'il y a des médias privés qui sont aujourd'hui concentrés dans les mains de quelques milliardaires. C'est un problème démocratique." Dans son programme, Fabien Roussel explique vouloir fonder un conseil national des médias et ajoute également que "les fonds d’aide à la presse seront revalorisés pour permettre la modernisation et l’accès du plus grand nombre aux journaux, et l’aide publique aux journaux quotidiens à faibles ressources publicitaires sera doublée."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Nicolas Dupont-Aignan, n'a pas de proposition dans son programme sur cette question. Le candidat Debout La France s'était néanmoins exprimé à ce propos lors de ses précédentes campagnes, notamment en 2012. Le député se disait pour la conserver. Il en est de même pour Philippe Poutou, le candidat NPA.

Ceux pour qui c'est encore un peu flou

Dans la partie "Démocratie et institutions" de son programme, Jean-Luc Mélenchon annonce vouloir "réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d’information, mutualiser les outils de distribution (imprimeries, serveurs, distribution)". Le candidat la France Insoumise prévoit aussi "d'élire au Parlement les présidents de France Télévisions et de Radio France". Il ajoute également que "l’information doit être libre et pluraliste ; c’est une exigence démocratique que nous garantirons. L’argent et les monopoles ne peuvent dominer le monde de l’information. La Révolution citoyenne concerne aussi notre droit à être informés honnêtement : l’alignement politique et la soumission financière des médias nuisent au pluralisme et à la liberté d’expression."

Comme il est écrit dans la partie "Cultures et patrimoines" de son programme, Jean Lassalle, candidat divers, souhaite quant à lui "conditionner le financement public des médias privés et de la culture à l’indépendance des propriétaires".