Depuis mardi, Éric Zemmour est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Prochaine étape : un premier meeting, dimanche, au Zénith de Paris, et la présentation d'un organigramme de campagne, très attendu.

Éric Zemmour et sa conseillère Sarah Knafo © Sipa / Thomas COEX / POOL

Sera-t-il au premier rang, dimanche, au Zénith de Paris ? Jean-Frédéric Poisson, président du parti conservateur Via, laisse encore planer le suspense. Invité ce mercredi matin pour la première réunion de campagne au QG d'Éric Zemmour, rue Goujon, dans le 8e arrondissement, il espère encore peser sur le programme, en y apportant plus d'inflexion sociale, ou sur la structure du mouvement – une coalition électorale plutôt qu'un parti.

Et surtout, atterré par les dernières séquences, à Genève puis à Marseille, il veut des gages sur l'organigramme : "On peut se permettre des choses quand on n'est pas candidat qu'on ne peut plus se permettre quand on l'est. Si son organisation de campagne n'évolue pas, il ne pourra pas bénéficier de la confiance que lui ont déjà accordée bon nombre de nos compatriotes. Cette organisation doit être modifiée, avec une direction de campagne expérimentée avec tout ce qui accompagne une organisation de ce genre, une répartition des missions qui soit clarifiée, déterminée, ce qui n'existe pas, ou peu, aujourd'hui."

"Il faut des hommes politiques"

Alors que l'ex-polémiste essuie des critiques sur la faiblesse de son entourage, maintenant qu'il est officiellement candidat, son premier meeting, dimanche au Zénith, sera très scruté. Car l'équipe actuelle est principalement composée de Sarah Knafo, conseillère et compagne de l'ancien journaliste, du communiquant Olivier Ubeda, et des très secrets Julien Madar et Jonathan Nadler.

"Il faut des hommes politiques" s'exclame un proche, regrettant qu'Éric Zemmour ait écarté notamment le LR Guillaume Peltier. Parmi la jeune garde de l'entourage, en revanche, on balaie la critique : "Ça donne l'image d'une bande de jeunes, mais ce n'est pas que ça", dit-on, citant l'exemple de Jean-Paul Bolufer, ex-directeur de cabinet de Christine Boutin, ou de Gilbert Payet, qui fut un temps chef du bureau des élections au ministère de l'Intérieur.

"L'important, dimanche au Zénith, ce n'est finalement pas le premier rang, mais d'exploser la jauge", nous dit-on... autrement dit de prouver que les Français sont là, à défaut aujourd'hui d'alliés de poids.