Le conseiller en communication d'Éric Zemmour est visé par une plainte pour viol déposée le 9 décembre dernier par un jeune homme de 18 ans. Olivier Ubéda orchestre la campagne du candidat d'extrême droite depuis le mois de septembre 2021.

Le directeur des événements du candidat d'extrême droite Éric Zemmour est visé par une plainte pour viol. © AFP / Nicolas Guyonnet

Un proche conseiller d'Éric Zemmour, Olivier Ubéda, est visé par une plainte pour viol déposée le 9 décembre dernier par un jeune homme de 18 ans. Une enquête a été ouverte le lendemain et confiée au premier district de la police judiciaire. Plusieurs auditions de témoins ont déjà eu lieu. Âgé de 51 ans, Olivier Ubéda occupe le poste de directeur des événements et gère notamment l'image du candidat à l'élection présidentielle.

Organisateur des meetings et chauffeur de salle

Pendant cette campagne, Olivier Ubéda se charge de l'organisation de tous les événements publics du candidat d'extrême droite, à commencer par les meetings comme celui de Villepinte, le 5 décembre dernier. En coulisses, celui qui ne sort jamais sans son costume trois pièces et sa montre à gousset gère tout : la scénographie, les lumières, la musique et même la forme du pupitre. Le communicant est omniprésent, jusqu'à faire chauffeur de salle avant qu'Éric Zemmour ne monte sur scène.

Fin novembre, Olivier Ubéda a également préparé la vidéo de déclaration à l'élection présidentielle du candidat, dans laquelle de nombreuses images et vidéos ont été utilisées dans l'autorisation de leur auteurs : deuxième crise de campagne pour le communiquant, après la polémique du doigt d'honneur d'Éric Zemmour à une habitante à Marseille.

Les médias ont rencontré pour la première fois ce proche du candidat quelques mois plus tôt, en septembre, quand il rejoignait officiellement l'équipe d'Éric Zemmour pour assurer la sortie du livre du polémiste, "La France n'a pas dit son dernier mot".

Il a participé à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007

Engagé en politique depuis 25 ans, Olivier Ubéda a travaillé avec François Léotard et Jean-Pierre Raffarin avant de rallier l'UMP. D'abord responsable des relations publiques du parti entre 2002 et 2004, il a participé ensuite à l'organisation de la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy trois ans plus tard. Entre son engagement à l'UMP et celui pour Reconquête, Olivier Ubéda s'est lancé dans le conseil politique avant que son entreprise Ubeda Partner ne fasse faillite en 2017. Il est suite à cela condamné pour faillite personnelle, et n'a pas le droit de gérer une entreprise pendant 10 ans.

Celui qui travaille depuis quatre mois pour Éric Zemmour refuse de parler d'un candidat d'extrême droite, mais plutôt de quelqu'un de droite, conservateur. Il se définit lui-même comme un libéral, aimant les gens qui prennent des risques. Et se plait à répéter que s'il n'avait pas fait la campagne de Zemmour où tout est à inventer, il aurait fait la campagne de Macron, où tout est à réinventer.

Le mis en cause a réagit au dépôt de plainte ce lundi 31 janvier sur son compte Twitter : "Le scénario est bien foutu. Ça ne repose sur rien de réel. Les médias adorent (...) Qui est dupe? À qui le tour?". Dans un deuxième tweet écrit un peu plus tard dans la journée, il a également affirmé qu'il voyait ce mardi l'officier enquêteur en audition libre, sans avoir reçu de convocation écrite.