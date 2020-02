Les deux adversaires d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Agnès Buzyn et Rachida Dati, ont levé le voile dimanche sur les premières propositions de leurs programmes. Avec plusieurs ressemblances de taille... Suffisamment pour ce quiz qui risque de vous piéger. Seuls les "dir cabs" des deux candidates auront 10/10.

Les deux candidates LREM et LR ont évoqué leurs programmes respectifs dans la presse ce week-end. © AFP

Dans Le Parisien, dimanche, Rachida Dati a dévoilé les principales mesures de son programme pour les municipales à Paris, avant de le présenter officiellement ce lundi. Au même moment, dans le JDD, l'ancienne ministre Agnès Buzyn, dépêchée par La République en marche en remplacement de Benjamin Griveaux, dévoilait aussi les grandes lignes de son programme.

Des programmes ressemblants, au point d'accuser Agnès Buzyn - qui a supprimé de son programme plusieurs propositions de Benjamin Griveaux - de copier le programme de sa concurrente pour siphonner ses voix ? Interrogée à ce sujet, Rachida Dati a simplement répondu :

"Si Agnès Buzyn veut copier mon programme, qu'elle le copie"

Pour vous aider à y voir plus clair, Franceinter.fr vous a concocté un quiz : parmi les citations et propositions suivantes, saurez-vous retrouver lesquelles ont été formulées par Rachida Dati, et lesquelles par Agnès Buzyn ? Attention, ne vous laissez pas avoir par les apparences, c'est parfois bien plus compliqué qu'on peut le penser.

