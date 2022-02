Christiane Taubira continue de militer pour un rassemblement à gauche en vue de la présidentielle. Une rencontre entre ses équipes et celles de Yannick Jadot a eu lieu dimanche mais aucun accord n'a été trouvé.

Christiane Taubira appelle toujours au rassemblement à gauche. © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

À l'occasion d'une conférence de presse sur son programme ce mardi, Christiane Taubira a été interrogée sur les discussions en cours avec les autres candidats de gauche à la présidentielle, alors qu'une rencontre a eu lieu dimanche entre son équipe de campagne et celle de Yannick Jadot. "Je n'ai jamais caché que je continue à parler aux autres candidats", a répondu l'ancienne ministre. "Je n'ai jamais caché que le rassemblement est pour moi une affaire absolument sérieuse et qu'il conditionne nos chances de victoire à gauche, pas pour nous faire plaisir à nous à gauche mais pour être capables d'agir sur la vie des gens."

Le journal Le Monde a évoqué des discussions autour de la possibilité d'un retrait de Christiane Taubira derrière Yannick Jadot qui, en cas de victoire, lui confierait la présidence d'une assemblée constituante. "Il y a bien eu une réunion dimanche, de 20H00 à 22H30, à Romainville (Seine-Saint-Denis), à l'initiative du maire de Romainville François Dechy, mais il n'y a pas eu de négociations sur quoi que ce soit", a expliqué à l'AFP Guillaume Lacroix, proche de Christiane Taubira. "Il y a eu une discussion pour savoir si l'union de la gauche était possible et comment. À ce stade, on n'a pas trouvé", a-t-il ajouté.

"Je vais continuer à créer les conditions pour qu'on puisse se parler"

Le soir de sa victoire à la Primaire populaire, Christiane Taubira avait annoncé vouloir contacter tous les candidats de la gauche dans le but de militer pour le rassemblement. Mais si la candidate dit voir "le rassemblement sur le terrain", "au contact des militants socialistes, écologistes, communistes ou encore insoumis", l'union des partis n'a toujours pas eu lieu. "Je vais continuer à créer les conditions pour qu'on puisse se parler [...]. Je dis à Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel, retrouvons-nous, parlons, sans condition, sans préalable, sans tabou", a invité Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux n'exclut pas non plus de discuter avec Jean-Luc Mélenchon : "S'il veut nous rejoindre, s'il est possible d'avoir une conversation tous ensemble, évidemment."

Pour autant, elle ne tire pas un trait sur sa candidature : "Sans condition, ça ne veut pas dire que je traite par le mépris, comme d'autres l'ont fait, ce processus démocratique et cette expression de près d'un demi million de personnes [la Primaire populaire NDLR] [...] Pendant un an, on a entendu des candidats dire 'le rassemblement de gauche est nécessaire, venez me rallier'. Je ne fais pas le même exercice, mais je ne traite ni par le mépris ni par la trahison le mandat démocratique que j'ai reçu de celles et de ceux qui ont voté à la Primaire populaire."

Dix jours après avoir remporté ce vote, Christiane Taubira ne décolle pas dans les sondages, la plupart des enquêtes d'opinion la donnant autour de 5% des intentions de vote. Idem pour les autres candidats, estimés autour de 4% pour Fabien Roussel et Anne Hidalgo, et autour de 10% pour Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

Dessiner un programme pour une "transition écologique et solidaire"

En attendant un rassemblement effectif des candidats de gauche, Christiane Taubira continue de dérouler son programme. "Nous nous rendons tous compte des bouleversements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité et de leurs effets sur la vie quotidienne des Français", indique la candidate à la présidentielle, soulignant les inégalités rencontrées par certains Français face aux catastrophes climatiques.

Dans ce cadre, elle annonce notamment vouloir mettre en place un chèque alimentaire de 150 euros par mois, sous conditions de ressources, pour permettre par exemple de consommer des produits bio. Une annonce qui vient en complément de la TVA à taux zéro sur les produits bio. Pour améliorer les conditions de vie des Français, Christiane Taubira a également décidé de déterminer "un niveau" en-dessous duquel "les consommations d'eau, de gaz et d'électricité seront gratuites" et au-dessus duquel "une taxation progressive" serait mise en place "pour limiter et contraindre la consommation". Elle souhaite également rendre la rénovation thermique obligatoire, avec en amont des dispositifs d'accompagnement. Pour financer ce dispositif, elle compte sur les 10 milliards d'euros que doit rapporter à la France la taxe de 0,1% sur la spéculation qu'elle portera au niveau de l'Union européenne. Elle compte aussi sur une taxe sur les dividendes versées par les entreprises aux actionnaires.

Côté transports, Christiane Taubira entend mettre fin à la vente des véhicules thermiques d'ici 2030, doubler le bonus écologique, sous condition de ressources, pour les véhicules propres et augmenter la taxe d'assurance sur les véhicules polluants, mettre en œuvre un fond vélo de 500 millions d'euros par an et relancer les TER. La candidate envisage également "une progressivité des tarifs autoroutiers pour les véhicules très polluants".

Christiane Taubira milite également pour la relocalisation des industries en France. Elle entend aussi mettre les entreprises à contribution de la transition écologique en conditionnant certaines aides. La candidate souhaite aussi "inscrire le crime d'écocide" dans le code pénal.

Enfin, l'ancienne ministre veut "prendre des mesures fortes sur la maltraitance animale" : interdiction de la chasse à courre, suppression de l'élevage industriel et en cage et fin des animaux sauvages dans les cirques. Ses équipes chiffrent les mesures écologiques à 16 milliards d'euros au total.