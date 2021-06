En attendant des données plus précises en Île-de-France, tous les candidats sortants s'imposent, selon nos premières estimations. En Paca, Renaud Muselier l'emporte face au RN. Les poids lourds de la droite Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez sont plébiscités leurs régions.

Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Carole Delga en Occitanie, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes et Renaud Muselier en Paca conservent leur poste. © AFP / *

Comme lors du premier tour, les sortants sont à la fête. En Paca, c'est la désillusion pour le Rassemblement national, avec la victoire du LR Renaud Musulier devant Thierry Mariani. Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France terminent largement en tête selon les premières estimations de l’institut Ipsos/Sopra Steria. Dans l’attente des résultats définitifs, tour d’horizon des 13 régions.

En Paca, soulagement pour Renaud Muselier

Finalement, le président sortant Renaud Muselier s'impose largement. Distancé de cinq points lors du premier tour, il conserve son siège avec 57,7% des suffrages, devant la liste Rassemblement national, avec 42,3% des voix.

Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand pas inquiété

Le président sortant LR Xavier Bertrand devance Sébastien Chenu, avec 53% des voix, contre 25,6% pour le candidat RN. La liste d’union des écologistes et de la gauche troisième, avec 21,4%. Seule satisfaction pour la EELV et les socialistes, en se maintenant au second tour, un nouveau groupe d’opposition arrive au Conseil régional des Hauts-de-France.

En Ile-de-France, Valérie Pécresse garde-t-elle la main ?

Les bureaux de vote ferment plus tard en Île-de-France. À 20 heures, les premières estimations ne sont pas encore parvenus. La gauche est partie fusionnée pour ce second tour et espère ravir la région à la président sortante Valérie Pécresse.

Dans le Grand Est, Jean Rottner devance largement le RN

Comme au premier tour, le président sortant LR Jean Rottner (39%) est loin devant le candidat RN Laurent Jacobelli (27,1%). La liste d’union entre la gauche et les verts d'Eliane Romani se place troisième (21,1%), puis vient la ministre déléguée à l’Insertion Brigitte Klinkert, tête de liste LREM, avec 12,8%.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez caracole en tête

Y avait-il encore du suspens dans cette région ? Après ses 42,79% au premier tour, Laurent Wauquiez l’emporte au second tour avec 55,9% des voix. Le président sortant LR devance l’écologiste soutenue par la gauche Fabienne Grebet (32,7%) et le RN André Kotarac (11,4%).

Dans les Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais reste en poste

C’était l’une des régions qui pouvaient basculer, à la faveur de l’union des Verts avec des listes de gauche. Finalement, la présidente sortante Christelle Morançais reste à la tête de la région, avec 46,3% des voix, devant Mathieu Orphelin, avec 34,6%. Le RN Hervé Juvin est à 10,8%. L’ancien ministre et candidat LREM fait moins bien qu’au premier tour, avec 8,3% des voix.

En Bourgogne-Franche-Comté, la gauche conserve la région

La liste d’union formée entre les deux tours entre Marie-Guite Dufay (PS) et Stéphanie Modde (EELV) a porté ses fruits. La présidente sortante s’impose avec 42,5% des voix devant le maire de Chalon-sur-Saône, le LR Gillet Platret crédité à 24,4% et le RN Julien Odoul, à 23,7%. Enfin, la LREM-MoDem Denis Thuriot termine quatrième avec 9,4% des voix.

En Normandie, Hervé Morin plébiscité

Après son large succès au premier tour, Hervé Morin pouvait se montrer serein. Il conserve son siège de président avec 44,2% des voix. La liste d’union entre le PS et EELV de Mélanie Boulanger est créditée de 25,9% des suffrages, devant le RN Nicolas Bay, à 20,1% et le candidat LREM Laurent Bonnaterre, à 9,8%.

En Centre-Val-de-Loire, la région reste socialiste

François Bonneau est élu pour six ans supplémentaires. Avec 38,5% des voix, le président sortant socialiste devance le RN Aleksandar Nikolic et le LR Nicolas Forissier, à égalité à 22,7% selon les premières estimations. Celui qui portait les espoirs de gagne pour le gouvernement, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Marc Fesneau obtient 16,1% des suffrages.

En Nouvelle-Aquitaine, nouveau succès pour Alain Rousset

Le président sortant socialiste, en poste depuis 1998 (en Aquitaine, avant la fusion des régions) avait face à lui quatre autres candidats. Alain Rousset recueille 39,3% des voix. La liste menée par Edwige Diaz est deuxième (18,9%). Le LR Nicolas Florian et le liste EELV de Nicolas Thierry sont à égalité avec 14,3% des suffrages, selon les premières estimations. Geneviève Darrieussecq (LREM-MoDem-UDI) a 13,2%.

En Occitanie, Carole Delga sans concurrence

La présidente sortante a refusé de s’allier avec LFI et les Verts, elle ne le regrette pas. Comme au premier tour, Carole Delga termine largement en tête (57,8%), devant le RN Jean-Paul Garraud (23,9%) et le candidat Les Républicains Aurélien Pradié, à 18,3%.

En Bretagne, le président sortant socialiste l’emporte

Cinq listes au second tour des régionales, c’était du jamais vu. Le sortant Loïg Chesnais-Girard (PS) est plébiscité, avec 29,8%. Ensuite, la LR Isabelle Le Callenec termine deuxième (22,1%), l'écologiste Claire Desmares-Poirrier troisième (19,8%). Le candidat LREM Thierry Burlot recueille 14.9% des voix et le RN Gilles Pennelle 13,4%.

En Corse, les autonomistes l’emportent

Le leader autonomiste Gilles Simeoni (39,7%) devance la liste Les Républicains du maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli (32,1%). Jean-Christophe Angelini (PNC/Corsica Libera) est troisième avec 15,2%, Paul-Félix Benedetti (Core in Fronte), 13%.