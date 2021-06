Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes sont très bien placés. LR et RN sont au coude-à-coude en PACA.

Carole Delga, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. © Getty / *

Les premiers résultats du premier tour des élections régionales se dessinent. Selon les estimations d'Ipsos/Sopra Steria, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France sont largement en tête. En Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne et en Centre-Val-de-Loire, des régions dirigées par des socialistes, les présidents sortants sont devant. Tour d'horizon des 13 régions.

En Paca, Renaud Muselier au coude à coude avec Thierry Mariani

Le RN de Thierry Mariani est en tête, avec 34,8% des suffrages, devant la liste du président sortant Renaud Muselier, 33,7% des voix selon les premières estimations d'Ipsos. En troisième position, le liste verte, soutenue par la PS et le PCF, de Jean-Laurent Felezia peut se maintenir au second tour, grâce à ses 15,2%.

Dans les Haut-de-France, Xavier Bertrand a la main

Le président sortant LR Xavier Bertrand n'est pas inquiété par le RN de Sébastien Chenu, il obtient 43% des suffrages contre 24% pour son concurrent. Pour l'union des écologistes et la gauche, c'est la désillusion. Karima Delli termine troisième avec 18% des voix. Le secrétaire d'État chargé des Retraites Laurent Pietraszewski, tête de liste LREM, fait seulement 8%.

Dans le Grand-Est, le président sortant Jean Rottner loin devant le RN

Le président sortant de la région, avec 31% des voix, n'est pas inquiété. Jean Rottner devant largement le RN de Laurent Jacobelli et ses 20%. C'est serré également derrière. L'écologiste Eliane Romani obtient 14%, la ministre déléguée à l’Insertion Brigitte Klinkert, tête de liste LREM, 10%.

En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez sans concurrence

C'est un large succès pour le président sortant LR Laurent Wauquiez, avec 44% des voix. L'écologiste Fabienne Grebert recueille 14%. Le RN d'Andréa Kotarac termine troisième avec 13% des suffrages. Une autre liste est en position de se maintenir, celle de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, à 11%. Le macroniste Bruno Bonnell cale à 9%.

Dans les Pays-de-la-Loire, la présidente sortante largement en tête

La présidente sortante Christelle Morançais, soutenue par Les Républicains et l'UDI, est en tête avec 34,5%. En seconde position, l'écologiste Mathieu Orphelin (18%) est au coude à coude avec le socialiste Guillaume Garot (17,2%). L'ancien ministre François de Rugy obtient 11,3%, derrière la liste RN d'Hervé Juvin (12,6%).

En Bourgogne-Franche-Comté, la gauche en première position

Cette région est fait partie des "trois gagnables" selon Marine Le Pen. Pourtant, la présidente sortante socialiste Marie-Guite Dufay est en tête 26,2%. Le candidat Julien Odoul termine second, avec 23,8% des voix. La liste LR de Gilles Platret est juste derrière, 20,9%. Denis Thuriot, la tête de liste LREM, obtient 12,7%.

En Normandie, Hervé Morin a de la marge

Le centriste et président sortant Hervé Morin est en tête à l'issue du premier tour, avec 35,1% des voix, contre 20,4% pour le RN de Nicolas Bay. Malgré l'union entre le PS et EELV, la liste portée par Mélanie Boulanger est juste derrière avec 18,3% des voix. La République en marche de Laurent Bonnaterre récolte 11,6% des voix, Sébastien Jumel (LFI, PCF) 9,3%.

En Centre-Val-de-Loire, le PS garde la main

Il était mal en point dans les sondages. Le président sortant socialiste François Bonneau récolte 25,5% devant le RN Aleksandar Nikolic (21,5%). Le LR Nicolas Forissier est troisième (19,5%). L'espoir du gouvernement, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Marc Fesneau obtient 15,5% des suffrages. Charles Fournier (EELV-LFI) est à 10,5%.

En Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset dans un fauteuil

Cinq candidats dépassent les 10%. Le président sortant socialiste Alain Rousset a 30%, devant la liste RN d'Edwige Diaz avec 17% des voix. Elle est talonnée par la ministre Geneviève Darrieusecq, 15%. L'écologiste Nicolas Thierry, avec 12% des suffrages, est devant le LR Nicolas Florian, 10,5%.

En Occitanie, Carole Delga largement devant

La présidente socialiste sortante Carole Delga n'est pas inquiété par le RN. Elle récolte 40% des voix, Jean-Paul Garraud 22%. Une autre liste peut se qualifier au premier tour, celle du LR Aurélien Pradié (14%). Le candidat La République en marche Vincent Terrail-Novès échoue à 8%.

En Bretagne, prime au sortant

Le président sortant socialiste Loïg Chesnais-Girard recueille 20,8% des voix devant le candidat LREM Thierry Burlot, avec 16,2%. Derrière, trois autres listes dépassent les 10%. La candidate de droite Isabelle Le Callennec (15,7%) des suffrages, le RN Gilles Pennelle (14,4%) et Claire Desmares-Moirrier (EELV), 14,2%.

En Corse, Gilles Simeoni d'une courte tête

Le leader nationaliste Gilles Simeoni (28,1%) devance la liste LR de Laurent Marcangeli (24,ç%). Le nationaliste Jean-Christohe Angelini peut se maintenir (14,3%). Notons que c'est en Corse où les électeurs se sont le plus déplacés, avec 44% d'abstention.