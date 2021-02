Quatre ans après son échec cinglant à la présidentielle, l'ancien candidat socialiste se prépare à une nouvelle élection mais cette fois sur une liste écologiste : celle portée par Julien Bayou pour les élections régionales en Ile-de-France.

Benoît Hamon devant un bureau de vote à Trappes lors des élections européennes en 2019. © AFP / Lucas BARIOULET

Le rapport de force entre socialistes et écologistes a changé. Benoît Hamon est pressenti pour être le numéro 2 de la liste "L'écologie évidemment" pour le département des Yvelines, derrière Ghislaine Sénée. Elle est l'actuelle présidente du groupe Alternative écologiste et sociale (AES) au conseil régional francilien, groupe où l'on retrouve à la fois des élus écologistes et des élus étiquetés Génération·s. Un rapprochement logique pour Benoît Hamon : "Les écologistes m'ont soutenu à l'élection présidentielle en 2017 et ont été bien plus nombreux et bien plus investis que les dirigeants de mon parti à l'époque."

L'ancien candidat socialiste explique aussi que c'est Julien Bayou, le secrétaire national du groupe Europe Ecologie Les Verts (EELV), qui lui a demandé de le soutenir :

"J'ai le sentiment qu'on ne peut plus manquer aucun rendez-vous avec le climat, les régionales en sont un, j'ai donc dit oui."

Retiré de la vie politique active depuis 2019, Benoît Hamon fait finalement son retour à une échelle qu'il connaît bien puisqu'il a été élu une première fois au conseil régional d'Ile-de-France en 2010 puis réélu en 2015. Il y siège toujours. Pour lui, cette nouvelle échéance électorale "n'est pas un grand retour en politique, je continue ma route à distance raisonnable de l'arène politique".

Julien Bayou devrait officialiser cette nomination la semaine prochaine.