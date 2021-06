Dimanche, le Rassemblement National a obtenu des scores très décevants lors du premier tour des élections régionales. Il n'est arrivé en tête que dans une seule région, et perd une petite dizaine de points par rapport au premier tour de 2015. D'abord très amers, les cadres tentent aujourd'hui de relever la tête.

Thierry Mariani, seul candidat RN arrivé en tête dans une région (la région Paca), dimanche soir au Pontet © AFP / SYLVAIN THOMAS

Ne dites surtout pas à Franck Allisio, conseiller de Marine Le Pen, que le RN est groggy. "C'est la démocratie qui est groggy ! Dans une démocratie c'est très malsain quand on commence à avoir un petit tiers de la population qui décide!"

Pour Franck Allisio, aussi porte-parole de Thierry Mariani en PACA, certes les résultats sont décevants, mais il n'entraînent pas pour l'instant de remise en cause, ni de Marine Le Pen, ni de sa politique.

Mais certains militants sont plus critiques : "Les gens n’y croient plus" soupire un adhérent de longue date. D’autres accusent la ligne du parti, trop dédiabolisée, plus assez transgressive. Alain, militant aixois n'est pas d'accord. : "Je crois que la stratégie est la bonne. La radicalisation n'est pas une solution."

Gagner PACA pour atténuer le reste

L’eurodéputé RN Jérôme Rivière abonde et ironise, "ce ne sont pas les récentes positions de Marine le Pen sur la Cour européenne des droits de l’homme qui dissuadent nos électeurs. Ils ne savaient juste pas qu'il y avait une élection dimanche !"

Lui veut désormais attendre la fin du match et fait un pari : "Si l’on gagne en PACA, c’est tout ce qu’on retiendra ". L’ultime chance de sauver les apparences avant le congrès début juillet à Perpignan, où le RN, quoi qu’il en dise, lancera sa campagne présidentielles sous de moins bons auspices que prévu.