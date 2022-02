Le sénateur des Bouches-du-Rhône, proche de Marion Maréchal, a annoncé ce dimanche son départ du RN. "Marine Le Pen est en permanence en train de composer, de reculer avant d'être élue", a déclaré Stéphane Ravier.

Le sénateur Stéphane Ravier estime ses idées ne sont plus portées par Marine Le Pen mais par Éric Zemmour © AFP / Boris Horvat

S'il était attendu, son départ n'en est pas moins un coup dur pour Marine Le Pen. À moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, Stéphane Ravier, unique sénateur du Rassemblement national, a annoncé ce dimanche rejoindre le camp d'Éric Zemmour. Il estime que ses idées "ne sont plus portées" par la candidate RN, dont il critique "le manque de combativité", notamment sur l'immigration.

"Marine Le Pen est en permanence en train de composer, de reculer avant d'être élue", a fustigé Stéphane Ravier. "Les grands-messes, le défilé de Jeanne d'Arc, la fête des Bleu-Blanc-Rouge. Tout a été supprimé volontairement pour faire table rase du passé, qu'il n'y ait plus d'aspérité."

L'élu des Bouches-du-Rhône, proche de Marion Maréchal, rend donc sa carte du RN, après 30 ans de parti. Il a toutefois précisé que son parrainage irait à Marine Le Pen, "pour solde de tout compte". Stéphane Ravier n'est pas le premier poids lourd du Rassemblement national à claquer la porte : avant lui, les députés européens Gilbert Collard et Jérôme Rivière ont déjà apporté leur soutien à Éric Zemmour. La famille Le Pen n'avait pas connu pareilles défections depuis la scission d'avec Bruno Mégret en 1998.

"Le choix de la radicalité et pas le choix de l'efficacité"

Côté RN, on préfère minimiser le départ de Stéphane Ravier. "Ce n'est pas une surprise, c'était un scénario écrit depuis longtemps", a réagi sur franceinfo Laurent Jacobelli, porte-parole du parti, déplorant un choix dommageable "pour les militants et électeurs de Marseille abandonnés en rase campagne". "C'est le choix de la radicalité et pas le choix de l'efficacité", a-t-il également souligné.

"Cela fait partie des péripéties de la campagne", a assuré Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national préfère saluer cette "clarification" par des "amoureux de la provocation" et des partisans d'une "ligne peut-être plus brutale que celle du RN". Marine Le Pen en Pen en personne avait appelé ceux qui souhaitaient partir à le faire "dès maintenant", lors d'un déplacement à Madrid avec Nicolas Bay, cité comme faisant parti des ténors RN tentés par le camp Zemmour.

Les derniers sondages accordent au polémiste d'extrême droite autour de 13% des intentions de vote, talonnant Marine Le Pen et Valérie Pécresse.