L'école est l'un des "grands chantiers" du projet d'Emmanuel Macron pour son éventuel second mandat. Le candidat propose de "changer notre mode de fonctionnement", notamment en conditionnant l'augmentation des rémunérations des enseignants à de "nouvelles missions".

Emmanuel Macron a présenté son programme devant plus de 300 journalistes jeudi après-midi. © AFP / Ludovic MARIN

Le candidat Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de son projet présidentiel pendant un peu plus de quatre heures jeudi après-midi devant la presse. Il a annoncé vouloir faire de l'école l'un de ses deux "grands chantiers", avec la santé. Pour ce faire, il a promis une "nouvelle méthode", basée sur "une large concertation pour discuter de la meilleure manière d'atteindre des objectifs qu'on va fixer". Elle associera les enseignants, les équipes éducatives et administratives, les parents d'élèves, les élus, les associations et les collégiens et lycéens pour "changer notre mode de fonctionnement".

Les enseignants sont "beaucoup moins bien payés que dans le reste de l'OCDE et de l'Europe en début de carrière", reconnaît Emmanuel Macron. "Ils ne se sentent pas suffisamment payés et reconnus et ils ont raison." Mais dans le même temps, "les familles sont confrontées à des problématiques souvent d'absentéisme", estime-t-il, et "les enfants continuent à manquer de confiance et à avoir de mauvais résultats dans les tests Pisa". Pour "faire bouger les choses collectivement", il propose trois leviers : une augmentation des rémunérations des enseignants liée à de "nouvelles missions", "plus de liberté pour les équipes pédagogiques" et "plus de transparence".

Les rémunérations conditionnées à l'acceptation de "nouvelles missions"

Emmanuel Macron souhaite "poursuivre de manière significative l'augmentation des rémunérations" mais en posant plusieurs conditions. Affirmant que "la revalorisation nationale uniforme n'est pas la mesure la plus efficace compte tenu de la masse salariale", il propose "un pacte" avec les enseignants : "On demande de nouvelles missions et on est prêts à les payer beaucoup mieux, à les reconnaître mieux", explique le candidat.

Ces nouvelles missions seront le "remplacement systématique des enseignants", un "suivi plus individualisé des élèves" ou encore un "accompagnement dans le périscolaire".

Emmanuel Macron promet alors "de meilleures rémunérations pour toutes celles et ceux qui s'engagent sur ces nouvelles missions". Toutes les nouvelles embauches se feront "sur la base de ce nouveau contrat". Pour les autres, ce sera "difficile d'imposer ces nouvelles règles à tout le monde", estime Emmanuel Macron, qui précise qu'"en même temps, c'est difficile de dire qu'on va mieux payer tout le monde, y compris celles et ceux qui ne sont pas prêts à davantage s'engager ou à faire plus d'efforts". Le président-candidat souhaite également un "rapprochement entre familles et école" et "plus de formations des professeurs".

Concernant le financement, Emmanuel Macron a évoqué "plusieurs milliards d'euros" d'investissement pour "les moyens pédagogiques et la rémunération des enseignants". Au total, le chapitre "éducation-jeunesse" de son programme sera doté de "12 milliards d'euros" dont "un peu plus de 6 milliards sur la masse salariale".

Donner plus de liberté aux équipes pédagogiques

Le deuxième levier du programme du candidat Macron s'attache à donner "plus de liberté pour les établissements", dans la droite ligne du plan "Marseille en grand". Cela consiste à "valoriser l'expertise de terrain, donner plus de liberté aux équipes pédagogiques, leur permettre de porter un projet, parfois de recruter sur profil". L'objectif est de "pouvoir expérimenter de nouvelles organisations, avec une continuité éducative différente, des nouvelles démarches pédagogiques, de renforcer le soutien scolaire, avec des moyens nouveaux à discuter".

Il veut alors "réformer notre éducation nationale pour mettre plus de moyens là où on en a besoin, en donnant plus de liberté, en récompensant davantage les enseignants qui sont prêts à se mobiliser, en associant plus les parents et les associations". C'est "une bataille fondamentale pour la République", affirme le candidat.

Rendre public les résultats des écoles

Le troisième levier consiste à mettre "plus de transparence pour les élèves et les enfants". Emmanuel Macron souhaite "mettre à disposition des parents les résultats de toutes les évaluations" pour "voir les résultats au niveau de la classe, de l'établissement". Les rendre publics devra aussi permettre de "voir quelles sont les modes d'accompagnement et les pratiques pédagogiques qui permettent d'avoir de meilleurs résultats" pour "diffuser les bonnes pratiques".

Remettre les mathématiques dans le socle commun au lycée

En parallèle, Emmanuel Macron a dit vouloir "continuer de consolider les fondamentaux". Il souhaite renforcer le français et les mathématiques, "y compris en les remettant dans le socle pour la baccalauréat". Le candidat veut également imposer "trente minutes de sport quotidien au primaire", "le renforcement du sport au collège". Il propose aussi de "continuer à renforcer" "l'éducation artistique et culturelle" au primaire et au collège et d'étendre le "pass culture dès le collège". Enfin, Emmanuel Macron veut "une réforme de l'orientation" et promeut une réforme du lycée professionnel sur le modèle de celle de l'apprentissage.

Pour le niveau supérieur, le candidat veut renforcer l'autonomie des universités. Il envisage aussi d'y développer "davantage de filières courtes et professionnalisantes" et souhaite "positionner les organismes de recherche sur les secteurs stratégiques pour l'indépendance française".