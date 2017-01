Près de 7 530 bureaux de vote seront ouverts sur tout le territoire, ainsi qu’un vote électronique pour l'Outre-Mer et une application dédiée.

Le PS espère réunir 2 millions de votants pour ses primaires. © Maxppp / Vincent Isore

Depuis lundi, le site lesprimairescitoyennes donne toutes les informations au sujet de ces primaire du PS officiellement sur les rails avec une répétition grandeur nature dans les bureaux du PS rue de Solférino .

Cela faisait longtemps que l'on ne l'avait pas vu aussi détendu, le patron du PS. Jean-Christophe Cambadelis, l'architecte en chef d'une primaire qui se présente finalement un peu mieux que prévu, joue les cobayes pour les journalistes, le citoyen lamdba inscrit sur les listes électorales, mineur de plus de 16 ans et militant du PS entre dans un bureau de vote factice.

Les votants régleront un euro mais pas en pièces de 1, 2 ou 5 centimes et la signature de l'engagement de reconnaissance des valeurs de la gauche et des écologistes. « Là, c’est le peuple qui décide », explique Cambadélis. « La France ne sera pas soumise mais exprimera ce qu’elle veut pour la gauche. » Entre Blum, Jaurès et Louise Michel, le Premier secrétaire a choisi l'homme du Front populaire : « je vote pour Léon Blum ».

Écouter

Le premier tour se déroule le dimanche 22 janvier. Une application existe pour smartphone, afin notamment de connaître son bureau de vote. Le second tour se déroulera le 29 janvier et les bureaux seront ouverts de 9h00 à 19h00.