À l'occasion de la publication du livre "Écrire au président", des sociologues Julien Fretel et Michel Offerlé, France Inter a pu visiter le service qui gère le courrier de l'Élysée. 1000 à 1500 mails et lettres adressés chaque jour à Emmanuel Macron et qui permettent aussi de mesurer l'opinion des Français.

Tous les courriers sont numérisés avant leur traitement © Radio France / Rémi Brancato

Si vous écrivez à Emmanuel Macron, votre lettre n'arrivera pas directement à l'Élysée, mais de l'autre côté de la Seine, quai Branly, au Palais de l'Alma, une annexe où est installé le "service de la communication directe" (SCD) qui englobe désormais le service de la correspondance. "Le courrier arrive ici et puisqu'il y a toujours un risque, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces pochettes, il est passé sur un scanner à rayons X", montre Cédric Bonamigo, responsable du SCD depuis mars 2020. Quotidiennement, ce sont 300 à 500 courriers postaux et en tout 1000 à 1500 messages en incluant les courriers électroniques, qui sont traités par 70 personnes.

Désormais, les courriers sont numérisés, avant d'être "taggués, pour définir dans quel pôle ils doivent être traités en fonction de l'urgence". Les menaces de suicide, ou les courriers de personnalités qui ont annoncé dans les médias avoir écrit au chef de l'État sont placés en priorité, avec un délai de traitement qui varie d'une heure à une semaine.

Le service est ensuite divisé en quatre pôles : le courrier des élus, associations et syndicats, le courrier adressé à Brigitte Macron et les deux pôles qui traitent le courrier des particuliers, avec d'un côté les "requêtes" et de l'autre les "opinions".

Les "requêtes" au président, un "dernier rempart" pour régler ses problèmes

Les requêtes regroupent toutes les demandes ou réclamations de citoyens. Face à leur ordinateur, les agents de ce pôle doivent identifier la demande et l'administration publique susceptible d'y répondre pour l'alerter sur le courrier reçu et répondre au citoyen en question. "Beaucoup de femmes victimes de violences conjugales nous écrivent par exemple", détaille ainsi Brigitte, plus de 20 ans au service de la correspondance. "On transmet notamment à la justice pour tenter d'accélérer la procédure en cas de plaintes en cours et on répond avec beaucoup d'empathie à la requérante."

"Ce sont souvent des personnes qui rencontrent des difficultés et qui voient en le président de la République, quelqu'un qui va être leur sauveur, en quelque sorte, le dernier rempart pour trouver une solution à leurs problèmes", commente Christine Lahollande, responsable de la correspondance au SCP. "_C_e n'est pas évident de lire des parents qui évoquent la mort de leur enfant tué par un chauffard de la route et c'est très difficile de leur répondre mais il faut trouver les mots", ajoute Brigitte, qui assure lire chaque jour de nombreuses plaintes et témoignages de souffrance. "Ce n'est pas facile tous les jours, mais il faut savoir prendre du recul sans quoi, c'est difficile de le faire, ce travail", abonde Christine Lahollande.

Pouvoir d'achat, Covid : le courrier, reflet des "opinions" des Français

Dans un bureau voisin, d'autres formes de plaintes mais aussi de témoignages de soutien ou d'encouragement s'affichent sur les écrans des agents. C'est le pôle "opinion", qui regroupe les messages formulant un commentaire, un avis, ou une suggestion sur la politique en général et celle de l'Élysée en particulier. Un champ qui regroupe "des domaines assez vastes", assure Julien, l'un des fonctionnaires chargés de traiter ces courriers mais "généralement, ça colle plutôt à l'actualité". "En ce moment, par exemple, on a beaucoup de thématiques autour du pouvoir d'achat, notamment de la hausse des prix du carburant et de la prime de 100 euros", explique le fonctionnaire, qui rédige une réponse pour chaque requérant "à partir d'éléments de langage" prédéfinis. Sur le carburant, il lui faudra défendre la position du gouvernement et rappeler les différentes mesures prises en faveur du pouvoir d'achat.

S'ils jugent un courrier représentatif ou digne d'intérêt, les agents peuvent le signaler. Chaque semaine le chef du SCP sélectionne 10 à 15 messages qui seront lus et annotés directement par le président de la République. Julien a récemment signalé le courrier d'une citoyenne qui expliquait son projet de bibliothèque associative. Cédric Bonamigo montre une sélection de courriers qui ont été lus par Emmanuel Macron : une femme victime de violences par son conjoint, une autre menacée d'expulsion ou encore un homme qui adresse ses factures de fioul.

Le courrier d'un Fraçais qui dénonce la hausse des prix du carburant, adressé à Emmanuel Macron © Radio France / Rémi Brancato

"Comment font les Français à faible revenu pour se chauffer l'hiver ?", demande-t-il. Une autre écrit au président au sujet de sa fille de 20 ans, étudiante en BTS dans le secteur de la santé et soumise à l'obligation vaccinale, "pas prête émotionnellement à recevoir cette injection". Une fille de 11 ans, dénonce le port du masque à l'école qui "donne chaud et (...) des boutons sur le nez". Dans sa réponse, Emmanuel Macron a ajouté, à la main "courage", tout en défendant sa ligne, pour le port du masque ou la vaccination.

Le volume du courrier explose avec la pandémie de Covid

Depuis mars 2020, le nombre de courriers en rapport avec la pandémie a fortement augmenté. 2020 a même été une année record, selon le chef du SCP, avec environ 300 000 messages contre 200 000 l'année précédente. Le courrier reflète-t-il l'état de l'opinion publique ? En partie, à en croire le chef du SCP : "C'est en tout cas une capacité à avoir une remontée d'informations du terrain sans filtre qui permet à l'institution, au président de voir directement l'impact que peuvent avoir des politiques publiques, des décisions qui sont prises au niveau national", estime Cédric Bonamigo. Emmanuel Macron est "assidu à sa lecture par rapport au choix de remontée d'information qu'on lui propose" assure-t-il : "Je considère comme un enjeu central du service cette capacité à mettre directement en lien le président et des citoyens sans intermédiaire"

Dans leur ouvrage*, les sociologues Julien Fretel et Michel Offerlé, soulignent l'outil précieux que peut représenter le courrier pour les présidents successifs. Pour Michel Offerlé, professeur émérite à l'Ecole normale supérieure, François Hollande utilisait déjà, davantage que Nicolas Sarkozy, les courriers des Français, avec en fin de mandat des rencontres organisées avec certains d'entre eux au Palais, loin du regard des médias.

Une partie du courrier "très gilets jaunes"

Car la matière que fournit le courrier peut permettre selon lui de sentir des questions sociales plus larges que les problèmes individuels. Ainsi, en janvier 2019, alors qu'ils épluchent le courrier adressé à François Hollande puis Emmanuel Macron, les sociologues se disent "frappés" par la récurrence de certains sujets liés au pouvoir d'achat : "d'une certaine manière, il y a une partie du courrier qui est très gilet jaune". "On ne l'avait pas prévu du tout, mais ce qu'on était en train de lire et d'écrire à cette époque là était contemporain du mouvement des gilets jaunes avec des cas individuels qui parfois ne parlaient qu'en leur nom personnel, mais qui exprimaient leur souffrance. Le service n'était pas doté à l'époque pour le voir : des problèmes de fin de mois ont été renvoyés aux services sociaux alors que si on les prenait dans leur généralité, on pouvait voir qu'il y avait effectivement un problème social beaucoup plus important".

Et même si l'Elysée se garde bien de vouloir officiellement lire dans le courrier ces "signaux faibles", il accentue l'utilisation du courrier avec notamment des notes de synthèse envoyées au cabinet avant un déplacement thématique ou géographique, en fonction de la destination ou du sujet. Le service organise aussi des "rencontres" avec certains Français qui ont écrit à l'Elysée lors du déplacement du président dans leur département. Ainsi, certains ont été invités pour assister aux cérémonies du 11 novembre ce jeudi.

Après l'arrivée de Cédric Bonamigo à la tête du service en mars 2020, une "base de données" a aussi été créée pour croiser le contenu des courriers, les articles de la presse quotidienne régionale et certains messages publiés sur les réseaux sociaux. "Les algorithmes croisent les requêtes, les opinions, le courrier des élus, mais également les éléments de la presse quotidienne régionale, les posts sur les réseaux sociaux ce qui permet en quelque sorte d'interroger les formes d'opinions qui y sont exprimées" explique Michel Offerlé : "Ce courrier est considéré désormais comme une manière de comprendre ce qu'on appelle l'opinion publique aux yeux de l'Elysée".

*"Ecrire au président - Enquête sur le guichet de l'Elysée", Julien Fretel et Michel Offerlé, La Découverte, 320 pages, 20 euros.